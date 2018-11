Campania „Reacționează. Tu faci diferența”. 908 de infracțiuni de violență doar în Mureș

Share



Anual, în perioada 25 noiembrie-10 decembrie, pe plan mondial se desfăşoară campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei, o campanie anti-indiferență care are ca scop creşterea gradului de conştientizare asupra formelor de manifestare a violenţei ca o încălcare a drepturilor omului, anul acesta la noi sub sloganul „Reacționează. Tu faci diferența”.

Perioada nu a fost pusă la întâmplare, întrucât în 25 noiembrie celebrăm „Ziua Internaţională de luptă împotriva violenţei asupra femeii”, iar 10 decembrie reprezintă „Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”.

Schimbarea începe de la tine

Scopul campaniei este de sensibilizare şi conştientizare a comunităţii mureşene privind violenţa în familie şi nu numai, precum şi asupra consecinţelor, de cele mai multe ori dramatice ale acesteia. Chiar dacă violenţa rămâne de cele mai multe ori ascunsă, impactul este devastator nu doar asupra victimelor, ci şi asupra altor membri ai familiei, asupra prietenilor, asupra societăţii.

Instituţiile implicate în campanie sunt Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, DGASPC Mureş, IEESR – Centrul de prevenire a violenţei în familie, ISJ Mureş, Salvaţi Copiii, Centrul Regional ANITP și Centrul Judeţean Antidrog Mureş, iar partenerii sunt reprezentați prin Consiliul Judeţean Mureş, Biblioteca Judeţeană, Primăria Târgu-Mureş, Universitatea Dimitrie Cantemir, Crucea Roşie, Poliţia Locală Tîrgu Mureş, Inspectoratul de Jandarmi, Voluntarex.

„Îmi amintesc că am început cu parteneri de primă linie, cu poliția. Aveau un compartiment nou înființat, Prevenirea, și au zis da, de ce nu. Comunitatea a fost foarte mirată atunci când noi am apărut în centru și am împărțit niște pliante. Copiii mei erau mici atunci și se întrebau dacă sunt polițistă. Nu prea înțelegeau ei ce rol are societatea civilă și cum se poate întâlni la un moment dat cu autoritățile publice. Sloganul campaniei „Reacționează. Tu faci diferența” este un lucru pe care l-am învățat noi toți profesioniștii în ultimii 15 ani. La întrebarea „Cine poate opri violența?” întotdeauna răspunsul începe cu EU. Ne-am gândit la implicare responsabilă și nu am sperat sincer niciodată ca întotdeauna la finalul campaniei să se adune peste 10.000 de persoane și peste 80 de instituții sau organizații implicate”, a spus Elena Micheu, directorul executiv al Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii.

Cele 72 de ore de la semnalarea violenței – cruciale pentru victimă

Simbolul campaniei este încă din 2014 nasturele, pentru a evoca faptul că fiecare dintre noi poate fi un „nasture” care poate uni relațiile cu cei din jurul său, la fel cum o face obiectul în sine cu lucrurile. Așadar, toţi cei ce se alătură campaniei vor purta în cele 16 zile de activism împotriva violenţei un nasture distinct, altul decât al hainelor, pentru a exprima apartenenţa la mişcarea împotriva violenţei.

Csep Andrea, deputat UDMR care activează chiar în domeniul violenței domestice, s-a bucurat să se alăture acestui demers important. „Cred că trebuie să vorbim despre un lucru care se întâmplă în fiecare zi în jurul nostru, despre un fenomen despre care chiar nu vrem să vorbim, ne e rușine să vorbim și e stânjenitor să fim participanți în vecinătatea unei familii când vedem că violența este prezentă în fiecare zi. Ca și deputat de Mureș am avut o deosebită posibilitate ca să mă apuc de modificarea legislativă actuală pe care o aveam, care viza în special protecția victimelor și înăsprirea pedepsei pentru cei care devin agresori. Acestea două au fost liniile care au marcat calea legislativă care astăzi deja a intrat și are putere de lege și chiar acum am discutat cu colegii de la poliție că avem ordinul de protecție de urgență care se poate da pe loc în dezbatere publică până luni, și de luni încolo va apărea forma finală, ceea ce este foarte important – protecția victimei la locul faptei, deoarece știm că de multe ori ordinul de protecție se emite în 72 de ore, iar aceste 72 de ore sunt cruciale pentru victimă pentru că poate deveni din nou victima violenței și atunci am zis că avem nevoie de ordin de protecție de urgență”, a spus deputatul.

Problematica violenţei în general şi cea a violenţei în familie, în special, prevenirea şi combaterea acestui segment de criminalitate, reprezintă priorităţi de acţiune ale poliţiei mureşene. În acest context, în acest an, problematica violenţei în familie a fost stabilită ca şi prioritate de acţiune în domeniul prevenirii criminalităţii, spun reprezentanții poliției mureșene. Violenţa deformează normalitatea, poate avea consecinţe grave, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, la nivelul societăţii și a comunităţilor în care trăim, și cu siguranță fiecare dintre noi am auzit sau am fost martori la acte de violență în familie. Nicio țară din lume nu este imună la acest fenomen, indiferent de categoria de vârstă și statut social.

Miklea Hajnal Katalin și Deak Eliza Maria de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Mureş s-au alăturat bucuroase acestei campanii, menționând problemele cu care se confruntă copiii înainte să ajungă sub protecția statului din familii violente sau nepăsătoare, dar scoțând de asemenea în evidență violența prin care trec femeile la nivel global, dar și local. „Statisticile ne arată că 35% din femei, pe plan mondial, au fost o dată, cel puțin, agresate fizic sau sexual. În România, știm după statisticile noastre că una din trei femei au recunoscut că au fost supuse unor agresiuni fizice sau verbale de către partenerul lor. După cum știți, aceste statistici sunt doar niște cifre, numărul victimelor fiind mult mai mare, iar aceste date reflectă doar cazurile raportate”, a spus directorul general DGASPC, Miklea Hajnal Katalin.

„Oricât luptăm și căutăm soluții, așa cum s-a spus, legislativ, dar și prin serviciile sociale pe care noi le avem, inclusiv pe domeniul de protecția copilului, consider că încă mai sunt lucruri de făcut și campania aceasta dovedește că noi suntem consecvenți în lupta împotriva violenței. Ultima campanie de acest tip a fost declarată un exemplu de bună practică la nivel național, una din cele două din țară, iar ideea este de a continua și de a fi consecvenți pe acest mesaj de anti-violență”, a completat Deak Eliza Maria.

Statistic suntem la aproape același număr de violențe ca anul trecut

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a prezentat niște date statistice evocatoare legate de violența în familie de la noi din județ.

În primele 10 luni ale anului 2018, în judeţul Mureş, au fost sesizate 903 infracţiuni subsumate conceptului de violenţă în familie (prevăzute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie). La comiterea acestor fapte au participat 929 autori, în faptele de violenţă fiind implicate, în calitate de victime, 975 persoane. Analiza comparativă a datelor evidenţiază o ușoară creştere a faptelor de violenţă în familie înregistrate în primele 10 luni ale anului 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, de 2 fapte, în primele 10 luni ale anului 2017 fiind sesizate 901 astfel de infracţiuni).

Îmbucurător este faptul că, de la începutul anului și până în prezent infracțiunile subsumate conceptului de violență în familie se află pe un trend descendent. Majoritatea faptelor s-au înregistrat în mediul urban (59,4% dintre fapte), în timp ce o pondere semnificativă s-a înregistrat și în mediul rural (40,6% dintre faptele de violență în familie).

Majoritatea faptelor de violenţă în familie s-au comis la domiciliul actorilor implicaţi în consumarea acestei tipologii infracţionale (88,3%-797 fapte), dar au fost şi situaţii când aceste infracţiuni s-au consumat în spaţiul public (11,7% – 106 fapte).

Analizând profilul autorilor, datele deţinute evidenţiază faptul că majoritatea acestora sunt persoane de sex masculin 86%, în timp ce 14% sunt persoane de sex feminin. Doar 97 dintre autori (10,4%) s-au aflat sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul comiterii faptelor de violenţă.

Cele mai multe victime ale infracţionalităţii de acest gen sunt femeile, reprezentând un procent de 58,6%, urmate fiind de copii (26,3 %- 257 persoane, dintre care 135 fete şi 122 băieţi) şi de persoane de sex masculin (15,1%).

Referitor la relaţia dintre victime şi autori, analiza datelor reflectă faptul că în 34,9% dintre situaţii, victima este faţă de autor soţ/soţie/foşti soţi (340 persoane), în 28,3% dintre cazuri fiu/fiică (276 persoane), în 21,1% dintre cazuri concubină/concubin (206 persoane), în 7,2% – părinte/tutore legal (70 persoane), iar în 8,5% dintre cazuri există alte tipuri de legături între victime şi autori (83 persoane).

Schimbarea începe de la noi

„Paradoxal, ai mai mari șanse ca victimă să primești un ajutor dacă sunt mai puțini oameni în jurul tău și prin asta să se simtă obligați să intervină, decât dacă sunt mai mulți oameni și prin asta să paseze răspunderea de la unul la altul”, a spus psiholog Adrian Moldovan, reprezentantul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.

Nu în ultimul rând, Vizi Imre, faimosul artist, s-a alăturat campaniei din dorința de a schimba ceva, fiind martor al violenței în familie, nu acasă, dar la prieteni apropiați. „Mie mi se pare că acest lucru care se întâmplă acum și cu așa eforturi mari, ar trebui să fie un lucru normal și să vină de la sine, nu doar de la instituții, ci și de la restul cetățenilor. Eu am pornit de la premiza că dacă vreau să fie o schimbare, hai să încep eu cu ceva. Eu nu sunt în domeniu, nu cunosc proceduri sau statistici, dar știu că, ca și membru al acestei societăți civile, pot să mă implic în așa fel încât să fac o diferență, chiar dacă va dura un timp îndelungat să schimbăm mentalități pentru că până la urmă la asta se reduce totul”, a spus muzicianul.