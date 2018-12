Vernisajul expoziției „Şcoala de-Acasă, Hundorf, 2018”, la ICR

Share



În perioada 3 – 10 decembrie, la sediul Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38, București) poate fi vizionată expoziţia rezidenţilor din cadrul proiectului „Şcoala de-Acasă, Hundorf, 2018”.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 7 decembrie, la ora 18.00, și va cuprinde și lansarea catalogului „Școala de-Acasă, Hundorf, 2018”.

Expozanții sunt: Lucian Brumă, artist vizual, Liviu Acasandrei, artist vizual, Silvia Florean, artist vizual, Ionuţ Cravă, artist vizual, Miruna Gheordunescu, artist vizual, Simona Constantin, regizor, Ilinca Pop, architect, Nicolaie Prodromou, artist vizual, Nadina Stoica, artist vizual, Ştefan Andrei, artist vizual, Mălina Lorelei Fulga, artist vizual, Delia Oltean, antropolog, Andra Moraru, artist vizual, Georgiana Tudor, filolog și Andrea Bernath-Doncuţiu, artist vizual.

Vor prezenta: Dragoş Pătraşcu, prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, artist vizual, Anca Boeriu, lect. Univ. dr. La Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, artist vizual, Dumitriana Condurache, lect. Univ. dr. la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, Iaşi, Facultatea de Teatru, regizor, și Maria Morar, Asociaţia „Acasă la Hundorf”, filolog

Invitatul serii va fi scriitorul şi regizorul Virgil Tănase.

Şcoala de-Acasă este un proiect de rezidenţe artistice şi întâlniri formatoare, care are loc an de an într-un sat transilvan (Hundorf, azi Viişoara, judeţul Mureş, între Sighişoara şi Mediaş).

(A.V.)