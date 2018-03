Sterilizare gratuită pentru animale de companie în județul Mureș

Share



Voluntarii asociației austriece Tierschutzverein Robin Hood prin donații, în colaborare cu mai mulți medici veterinari din județ încearcă să reducă numărul animalelor născute și abandonate prin metode umane, civilizate, cum ar fi sterilizarea și desfășurarea de campanii de conștientizare a populaţiei asupra obligativităţii sterilizării şi microcipării câinilor şi pisicilor proprii. Aceștia s-au întrunit vineri, 2 martie, atât pentru a discuta metodele de diferențiere între cazurile sociale și persoanele care vor doar să profite de gratuități, cât și proiectul „Respect pentru viață și natură”.

Problema înmulțirii nesupravegheate a animalelor de companie este una de anvergură, mai ales în România. Animalele lăsate să se înmulțească la voia întâmplării împânzesc beciurile blocurilor și sunt otrăvite de multe ori cu cruzime de către locatari sau călcate de mașini. Dar animalele străzii nu sunt singurele aflate în această situație. Mulți proprietari aleg să își lase animalele în voia sorții, iar când acestea rămân gestante, să se „debaraseze” de acestea sau să le ofere spre adopție. Așa cum o arată multe grupuri pe rețelele de socializare, voluntarii care oferă servicii de tip foster (adopție semi-parmanentă până i se va găsi animalului un cămin permanent) nu fac față cazurilor de animale aruncate în stradă, iar numărul acestora crește de la o zi la alta.

Microciparea și sterilizarea sunt obligatorii

Mulți proprietari nu cunosc legea intrată în vigoare la 1 ianuarie 2015 care avertizează că toți proprietarii de câini de rasă comună sau metiși fără microcip și nesterilizați riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

Deținătorii câinilor menționați anterior au obligația să sterilizeze puii astfel: masculii la vârsta de 6-8 luni și femelele între vârsta de 4-6 luni. Potrivit Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG 155/2001, cei care nu își sterilizează câinii pot primi amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Sterilizările rasei canine în oraș costă aproximativ între 120 și 800 de lei în funcție de sex, greutate, complicații și, bineînțeles, cabinet.

Sterilizările pisicilor costă între 120 și 350 pentru femele și între 100 și 300 pentru masculi.

Dr. Aldea Tina Patricia, de profesie dentist, este un voluntar implicat activ în lupta contra abandonului și înmulțirii necontrolate. „În aceste scopuri oprim și luăm de pe câmp, din stradă, din pădure câini abandonați sau fără stăpân ori de câte ori îi observăm, ori de câte ori o altă persoană ne sesizează telefonic sau prin intermediul rețelelor de socializare. Aceste animale nu sunt puține, uneori suntem nevoiți să le punem pe o „listă de așteptare”, până le găsim un loc undeva. Tot pentru aceste animale asigurăm întâi de toate sterilizare, apoi vaccinare, deparazitare și le promovăm spre adopție. De asemenea, organizăm regulat campanii de sterilizare gratuită a animalelor cu sau fără stăpân. Organizăm campanii în instituții, firme sau pe stradă, prin afișe sau flyere, de conștientizare a populației asupra a ceea ce se poate face pentru a ajuta animalele, a ne ajuta în activitatea noastră sau chiar a se ajuta pe sine. Plănuim extinderea campaniilor și la nivelul școlilor, deoarece considerăm educația și responsabilizarea copiilor foarte importantă în rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. Nu suntem de acord cu exterminarea, așa cum omului i se respectă dreptul la viață, și animalele au acest drept”, a ținut să precizeze aceasta.

Cazurile sociale pot beneficia de gratuitate

Este de înțeles că în unele cazuri, anumiți proprietari nu își permit costurile operațiilor și preferă să amâne rezolvarea acestei probleme. De aceea, există organizații care încearcă să îi ajute pe cei care își doresc să își îngrijească animalul, dar au posibilități financiare reduse.

Una dintre acestea este asociația austriacă Tierschutzverein Robin Hood care prin donații, în colaborare cu mai mulți medici veterinari din județ încearcă să reducă numărul animalelor născute și abandonate prin metode umane, civilizate, cum ar fi sterilizarea și desfășurarea de campanii de conștientizare a populaţiei asupra obligativităţii sterilizării şi microcipării câinilor şi pisicilor proprii. Aceștia s-au întrunit vineri, 2 martie, atât pentru a discuta metodele de diferențiere între cazurile sociale și persoanele care vor doar să profite de gratuități, cât și proiectul „Respect pentru viață și natură”. Unul dintre aceștia, dr. Ioana Ocnărescu, medic veterinar în Luduș, a declarat că: „De când mă implic în acest proiect susținut de Robin Hood Tierschutz, am organizat o campanie pe durata a 3 zile în care au fost sterilizate 58 de animale fără sau cu stăpân, o zi în care am sterilizat 10 caței fără stăpân. De-a lungul anului am sterilizat câte 1 sau chiar 2 luați de pe stradă sau de la stăpâni care mi-au solicitat ajutorul. Rezultatul… peste 100 de animale sterilizate, salvând astfel de la moarte sau abandon mii de puiuți nevinovați. Anul acesta continuăm cu speranța unor rezultate și mai bune!”



Fondatoarea asociației Robin Hood, Marion Locker, a declarat special pentru Zi de Zi: „Am început de mici, în 2010, însă asociația are susținători în Germania și multe alte țări, nu doar Austria. Toate proiectele sunt complexe, dar o luăm pas cu pas pentru un viitor mai bun al animalelor. Ne axăm pe țările în care protecția animalelor este minimă sau inexistentă.”

Pentru a ușura munca acestor voluntari, fiecare persoană poate contribui cu câteva acțiuni simple, de la sterilizarea propriilor animale și stoparea abandonului puilor, până la donații pentru adăposturile de animale sau asociație (nu neapărat bănești, este nevoie și de mâncare și pături), vizitarea acestora pentru a plimba câinii măcar pentru o scurtă perioadă sau în cel mai bun caz, prin a fi un voluntariat activ.

Programările și informațiile suplimentare le puteți obține contactând medicii veterinari colaboratori din lista de mai jos. Cei care pot apela sunt cazurile sociale și cazurile de animalele fără stăpân.

REGHIN:

Dr. Benko Attila, str. Gării nr. 61, Tel. 0745 54 93 57

Dr. Friciu Petru, str. N. Bălcescu nr. 33, Tel. 0744 86 69 34

Dr. Julia Magdas, str. Spitalului nr. 14, Tel. 0744 29 19 15

Dr. Ramona Dan, str. Stadionului nr. 14.Tel. 0745 61 99 57

SUSENI:

Dr. Flavia Dobos, str. Principală nr. 459, Tel. 0740 03 69 39

TÂRGU-MUREȘ

Dr. Borka Levente, str. Săvineşti nr. 34, Tel. 0265 223 203

Clinica R&R, 22 Decembrie 1989, nr. 53B, Tel. 0265 218 029

Dr. Luca Daniel, Livezeni nr. 22, Tel. 0365 43 09 58

LUDUȘ

Dr. Ioana Ocnărescu, str. Pieţei nr. 13, tel. 0740 68 08 08

DUMBRĂVIOARA, ALUNIȘ

Dr. Benedek Barna, Tel. 0742 28 25 35

Elena POLEARUȘ

Galerie foto obținută mulțumită asociației Robin Hood