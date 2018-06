Comuna Gornești, în plin proces de dezvoltare

Share



Comuna Gornești se poate mândri cu un număr important de proiecte menite să ducă la dezvoltarea comunei, investiții care să acopere atât domeniul social cât și al infrastructurii. Fie că vorbim de apă, canalizare, reabilitări cămine, grădinițe sau școli, investițiile preconizate vin să ridice nivelul de trai al locuitorilor comunei, lucru reafirmat și de primarul Kolcsár Gyula în interviul care urmează :

Reporter : Cum se prezintăco muna Gornești în ce privește proiectele de investiții ?

Kolcsár Gyula: Am încercat întotdeauna să dezvoltăm fiecare domeniu la nivelul comunei, atât cel cultural, sportiv precum și cel al infrastructurii. Dacă facem o analiză la ce există momentan în ce privește proiectele de investiții la nivelul comunei Gornești, în acest an am depus un număr de trei proiecte pe Grupul de Acțiune Locală LEADER Parteneriat Mureșean din care facem parte. Aici, am depus proiectul pentru cele două terenuri de sport, unul pentru localitatea Petrilaca și unul pentru Teleac , care să vină în sprijinul elevilor la școală dar și celor tineri care vor să facă mișcare. Valoarea totală a acestui proiect este până în 100.000 de euro.În ce privește domeniul socio-medical vom depune, tot prin GAL, un proiect pentru modernizarea dispensarelor din localităților Gornești și Periș. Valoarea acestor modernizări se ridică la suma de aproximativ 130.000 de euro.

Reabilitările căminelor din Petrilaca și Periș

Rep.: Ce alte proiecte cu finanțare europeană aveți în vedere la nivelul comunei ?

Kolcsár Gyula: Pe AFIR, avem câteva proiecte depuse în cursul anului trecut și declarate câștigătoare în acest an. Este vorba de proiectul privind modernizarea grădiniței din localitatea Gornești care este în momentul de față în construcție , proiect în valoare de 500.000 de euro. Avem de asemenea proiectul privind modernizarea și reabilitarea căminelor culturale din Petrilaca și Periș. Căminul din Petrilaca va suferi o reabiliatare mai amplă, inclusiv cu schimbarea acoperișului, iar cel de la Periș ca avea o modernizare de o amploare mai mică , fiind în prezent într-o stare mult mai bună decât cel din Petrilaca. Valoarea proiectului pentru modernizarea celor două cămine se ridică la suma de 600.000 de euro.Tot un proiect depus la AFIR este cel privind introducerea apei și canalizării. Avem semnat contractul de finanțare pentru apă și canal la Pădureni în valoare de 1,5 milioane de euro .Momentan acest proiect se află în stadiul de achiziție. Lungimea totală a rețelei de apă este de circa 14 kilometrii, la fel și în cazul canalizării. Avem de asemenea un proiect de asfaltare pe Axa 7.2 , tot un proiect depus la AFIR , declarat eligibil dar care, din cauza punctajului, deocamdată nu este aprobat spre finanțare, fiind momentan pe lista de așteptare. Ar fi extrem de important să câștigăm și acest proiect care prevede asfaltarea drumului de la Periș până în localitatea Iara, până aproape de intrarea în Ilioara. Lungimea drumului care urmează să fie asfaltat este de 9,2 kilometri, valoarea proiectului fiind de 1 milion de euro.

Rep.: Investițiile nu se opresc aici, ce mai urmează ?

Kolcsár Gyula: Prin Programul Operațional Regional am depus la ADR Centru Alba Iulia un proiect pentru modernizarea școlii din Periș, unde vor mai veni niște supraetajări plus amenajare curte, valoarea proiectului fiind undeva la 800.000 de euro.Proiectul a fost declarat eligibil și așteptăm pașii următori în vederea implementării.

Rezolvarea canalizării și asfaltului la Gornești și Periș

Rep.: Aveți la dispoziție fonduri guvernamentale. Ce proicte aveți în acest sens ?

Kolcsár Gyula: Tot la capitolul proiecte de investiții, dar cu finanțare guvernamentală, avem prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II un proiect de asfaltări de străzi în localitățile Gornești și Periș . Aici suntem în stadiul de achiziții publice, și sper ca din toamnă să începem lucrările , dacă nu cel târziu în primăvara lui 2019. Mai avem o mulțime de probleme de rezolvat până atunci. Ne bucurăm că am finalizat proiectul cu apa și canalizarea la Iara unde am efectuat recepția finală, după care vom începe branșările la cele 150 de contoare. Proiectul a fost finanțat prin AFN, valoarea fiind undeva la 1,3 milioane de euro. Mai avem câteva probleme de rezolvat la rețeaua de canalizare din Gornești și Periș . Rețeaua de apă potabilă există, finalizată și predată la operatorul regional Aquaserv. Avem în jur de 700 de branșamente la nivelul celor două localități . În acest an încercăm să rezolvăm și problema canalizării, un lucru extrem de important din cel puțin două motive. Așteptările populației, iar în al doilea rând trebuie să finalizăm acestă problemă a canalizării ,în momentul în care vom începe asfaltările să fie făcute branșamentele, ca după aceea să nu fim nevoiți să stricăm asfaltul. Trebuie să fim rapizi deoarece am colegi care lucrează deja pe PNDL II cu proiecte finanțate.

Bazin de înot didactic la Gornești ?

Rep.: În urmă cu ceva ani în urmă ați luat în calcul un proiect pentru construirea unui bazin de înot la nivelul comunei Gornești. Despre ce proiect este vorba ?

Kolcsár Gyula: Proiectul a fost depus în urmă cu mai mulți ani în vremea când încă eram consilier local , mai exact în anul 2007. În urmă cu câteva zile am primit o notă cum că vor să se apuce de acest proiect cei de la Compania Națională de Investiții. Proiectul care îl avem în vedere este construcția unui bazin de înot, mai exact un bazin de înot didactic, acoperit, amenajat la toate standardele, Ei ne-au cerut amplasamentul ca apoi să se ocupe de lucrare. Modalitatea unor astfel de investiții este în felul următor : eu, ca și beneficiar le predau amplasamentul, ei fac achizițiile în totalitate iar când investiția este gata se predă beneficiarului, ceea ce este un lucru extraordinar. Este o ideee mai veche care s-ar putea să prindă viață. Bazinul de inot în care ne-am încadra are o adâncime variabilă între 1,20 și 1,80 metri prevăzut cu 5 culoare de 2,5 m lățime la care se adaugă două vestiare prevăzute cu dotări moderne, dușuri și grupuri sanitare și nu în ultimul rând un cabinet de prim ajutor.