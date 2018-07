FOTO: Oficiali din Guvern în vizită de lucru la Aeroportul “Transilvania” Tîrgu Mureș

Share



După ce în 25 iunie s-au reluat cursele de pe Aeroportul “Transilvania” Tîrgu Mureș, de la Vidrasău, vineri, 6 iulie, am participat la o vizită de lucru în prezența unor oficiali din Guvernul României, deschisă cu o conferință de presă și închisă cu o petrecere stropită cu vizite pe pistă și asezonată cu produse locale, tradiționale de la Petry & Therezia. Lucrările de reabilitare a pistei de aterizare-decolare au demarat în octombrie 2018, pentru ca în 21 iunie, acestea să fie recepționate, iar luni, 25 iunie, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a autorizat funcționarea acesteia. Aeronava care a inaugurat pista a fost un charter din Antalya, Turcia, operat de Corendon Airlines.

Evenimentul a început cu o conferință de presă la care au participat Nicolae Burnete, ministrul Cercetării și Inovării, Ion Iordăchescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Klaus Bleckenwegner, CEO PORR Construct, antreprenorul general al lucrării, gen. bg. Nelu Bârle, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Simion Crețu, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) 7 Centru, Vasile Gliga, președintele PSD Mureș, Peti Andrei, președintele Consiliului de Administrație al RA Aeoportul “Transilvania” Tîrgu Mureș, și Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, care și-a asumat și rolul de moderator al conferinței.

“În 2016, când s-a pus problema siguranței pasagerilor la Aeroportul “Transilvania”, am luat hotărârea împreună cu reprezentanții Consiliului Județean și ai partidelor de coaliție (n. red. în autoritatea județeană) – UDMR și PSD ca să începem finanțarea acestei lucrări cât se poate de repede. Ceea ce am avut în vedere în primul și în primul rând a fost siguranța pasagerilor care sosesc sau care decolează din aeroportul din Tîrgu Mureș. Au fost lucrări deosebit de importante și de o anvergură deosebit de mare, eu spun că într-un timp relativ scurt, în mai puțin de 20 de luni, am reușit să parcurgem aceste etape – de proiectare, de licitație și de executare a lucrărilor și astăzi ne aflăm aici, pe Aeroportul Transilvania, repornit, în care astăzi pot să sosească și să decoleze pasageri în maximă siguranță”, a spus Péter Ferenc, președintele autorității județene, după ce participanții au urmărit un montaj video cu starea pistei în 2016, lucrările derulate și pista astăzi.

O poartă spre dezvoltare

“Un aeroport aici, util pentru Mureș, pentru Tîrgu Mureș, pentru Transilvania este extraordinar de important pentru România, de aceea îl felicit din inimă pe domnul președinte și pe cei care au lucrat, îi felicit pe toți care s-au implicat și asta dovedește că, indiferent dacă avem o gândire sau alta, atunci când avem o țintă și știm să ne dăm mâna se poate face ceva pentru această țară (…) Acest aeroport la care Guvernul României a avut o contribuție semnificativă (n.red. 50 de milioane de lei au fost alocați de la bugetul de stat), ceea ce dovedește că acest guvern se gândește la investițiile majore, se gândește la durabilitatea, se gândește la faptul că noi, astăzi, trebuie să ne satisfacem nevoile de mobilitate, dar să ne gândim că și generațiile viitoare trebuie să își satisfacă aceste nevoi, iar acest guvern va face întotdeauna investiții acolo unde sunt oportunități”, a transmis ministrul Nicolae Burnete.

Ministrul a mai amintit de dezvoltarea transportului aerian în România, astfel că, în 2017, numărul pasagerilor transportați a depășit populația țării noastre. Conform datelor oficiale, anul trecut, numărul pasagerilor a fost de 20,28 milioane de pasageri, cu 3,8 milioane de pasageri mai mulţi decât în 2016, traficul cel mai ridicat fiind generat de Compania Națională de Aeroporturi București cu 63 % din total.

În acest context, Nicolae Burnete a afirmat: “Eu îmi doresc din tot sufletul ca dvs. să ajungeți cât mai repede în primele trei din țară pentru că este nevoie în această zonă de aeroport, așa cum este nevoie de autostradă și acest lucru va crea un adevărat bulgăre care va duce la dezvoltarea acestei zone, cu locuri de muncă, cu investitori din alte părți, cu un nivel de trai care să le satisfacă cerințele”.

“Este un moment important pentru aeroportul dvs., pentru județul Mureș, cred că în momentul de față s-au deschis porțile către România, către Europa, și vor apărea multe oportunități de dezvoltare. Îmi doresc să felicit autoritățile locale, Consiliul Județean, dar și Guvernul pentru că s-a implicat în acest proiect, este foarte important să susținem astfel de proiecte și, de asemenea, îmi doresc să felicit și antreprenorul general care a dus la capăt cu succes investiția”, a adus mesajul Ministerului Transporturilor secretarul de stat Ion Iordăchescu.

Simion Crețu, directorul general ADR 7 Centru, a transmis, de asemenea, felicitări pentru finalizarea investiției.

“Astăzi suntem al un moment important, felicit administrația aeroportului pentru modul cum a gestionat această problemă, să întrerupi activitatea aproape total pentru o perioadă, mă bucur că în condițiile acestea, cu achizițiile și lucrările care se efectuează sunt diverse probleme, ați reușit într-un timp optim să finalizați investiția”, a spus Simion Crețu.

Președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, a amintit de hotărârea curajoasă a Consiliului Județean de a contracta un împrumut pentru reabilitarea pistei de aterizare-decolare.

“Atunci când am zis în Consiliul Județean să se voteze acest proiect, era vorba de asumarea unui credit de 77 de milioane, dar, de ce să nu recunoaștem că guvernarea PSD-ALDE a reușit această finanțare, dar și abilitatea UDMR a care a sprijinit acest guvern a adus rezultate și mai departe lucruri mari care se întâmplă cu autostrada”, a amintit Vasile Gliga.

În final, succint, președintele Consiliului de Administrație a Aeroportului Transilvania ne-a reamintit cum s-au derulat lucrările.

“Fără sprijinul tuturor instituțiilor cu care lucrăm pe aeroport și fără susținerea autorităților de la București nu am fi reușit realizarea acestui, spun eu, record local în care pentru joi (n. red. 21 iunie) s-a convocat recepția lucrărilor, vineri s-a votat în Consiliul Județean retransmiterea către R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș a dreptului de administrare a bunurilor imobile care aparţin domeniului public al judeţului Mureş şi a suprafeţelor de teren afectate de lucrarea „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente), iar luni, la ora 10, am deservit primul avion”, a menționat Peti Andrei.

Ce investiții au fost realizate?

Asocierea PORR Construct – Geiger Transilvania a câștigat licitația pentru reabilitarea pistei aeroportului. Valoarea contractului semnat în a doua jumătate a lunii septembrie a fost de aproape 57 de milioane de lei. Durata lucrărilor a fost estimată la 108 zile, cu începere din luna octombrie 2017, însă aceasta din cauza condițiilor meteorologice și nu numai s-a prelungit până în luna iunie a.c.

Klaus Bleckenwegner, CEO PORR Construct, antreprenorul general al lucrărilor, a descris pe scurt ce lucrări au fost realizate, pigmentând informațiile cu cifre interesante.

“În primul rând am reabilitat pista de beton, după aceea am făcut un sistem de drenaj nou, peste 6 km de drenaj nou, am pus peste 50.000 de tone de asfalt peste pista existentă, o suprafață enormă, am pus peste 9.000 mc de beton”, a rememorat acesta.

Partener cu 20 % în asocierea care a derulat lucrările de reabilitare a fost compania Geiger Transilvania, care a participat în urmă cu 10 ani alături de o altă firmă germană, Max Boegl, la lucrările de construcție ale aeroportului din Sibiu.

“Complexitatea a rezultat din multitudinea de lucrări executate, începând de la partea de canalizare, evacuarea apelor pluviale, până la reabilitare și mărirea capacității portante a pistei de beton existente, urmând lucrările de asfaltare și, sigur, balizaj și amenajările de teren necesare funcționării în siguranță a aeroportului. Această multitudine de lucrări a fost foarte bine corelată de echipa de proiect, mai ales că erau două echipe diferite, cu cultură diferită care au reușit să se integreze foarte bine și să își armonizeze acțiunile în vederea finalizării obiectivului de investiții”, a declarat Csongvay Attila, directorul Geiger, pentru Zi de Zi.

Concret, potrivit documentației tehnice, lucrările care au fost realizate sunt: reparația pistei de decolare-aterizare de 2000 m lungime și 45 m lățime și a acostamentelor aferente, refacerea căii de rulare Bravo de 131 m lungime și 23 m lățime, racordarea căii de rulare Alfa, existentă, la pista pe o lungime de 25 m, refacerea platformei de îmbarcare-debarcare APRON 1 de 170 m lungime și 83 m lățime, refacere drum platformă lungime 170 m și lățime 7,0 m, lucrări de canalizare pluvială în incinta aeroportului, separator de hidrocarburi Q n=400l/s și debit total Q total=1300l/s, lucrări de balizaj și instalații electrice specifice activității aeroportuare, grup electrogen nou 400 kVa, lucrări de terasamente aferente zonelor de siguranță laterale și a zonelor de oprire de siguranță de la capetele pistei de decolare-aterizare (RESA), lucrări de marcare a suprafețelor de mișcare aeroportuare.

Probleme de parcurs

Lucrările nu au fost ocolite însă de probleme.

“Prima problemă a fost că am început în toamnă lucrările, iar din punct de vedere al calității nu ne-a permis să facem lucrările de asfaltare și turnarea betonului. Cu beneficiarul și cu autoritățile am găsit o soluție. A doua problemă a fost că am intrat în teren, iar terenul era de o calitate proastă”, a spus Klaus Bleckenwegner, CEO PORR Construct.

“Am avut una dintre cele mai ploioase toamne, am fi dorit să înaintăm, dar nu era posibil, am fost de mai multe ori pe șantier, dar cum s-a săpat, în câteva minute groapa era plină de apă. Erau niște probleme peste care a trebuit să trecem împreună cu constructorul și cu proiectantul, dar s-au găsit, din fericire, acele soluții prin care s-a putut construi și în aceste condiții”, a completat președintele CJ Mureș, Péter Ferenc.

Acesta a amintit și de numărul mare de documente care au fost întocmite pe perioada derulării investiției. “Într-adevăr au fost în jur de 50 de dispoziții de șantier, au fost vreo 70 și ceva de note făcute între constructor și beneficiar, deci, dacă mă gândesc la tonele de acte care au fost elaborate efectiv cu ocazia acestui proiect…”, a subliniat acesta.

Investiții în look-ul aeroportului

Pe lângă lucrările la pista de aterizare-decolare au fost efectuate și alte investiții care contribuie la siguranța pasagerilor.

“Împreună cu colegii de pe aeroport a fost un efort susținut să lucrăm și pe celelalte planuri, pe de o parte, obținerea autorizației europene de funcționare care a fost emisă pe durata nedeterminată, pe de altă parte vorbim de susținerea Consiliului Județean prin asigurarea fondurilor necesare finanțării dotărilor necesare în vederea creșterii siguranței în trafic și, în special, soluționarea unei probleme care trena de mai mult timp, asigurarea categoriei 7 de intervenții la stins incendii, achiziționarea unei noi autospeciale pentru stingerea incendiilor și alte dotări care servesc creșterii calității serviciilor oferite pasagerilor, s-au modernizat ghișeurile de check-in, cu bandele transportatoare de bagaje”, a precizat președintele CA al aeroportului.

Peti Andrei a mai menționat că s-a realizat un studiu de teren și obstaculare, care contribuie semnificativ la crearea unor proceduri de zbor care oferă siguranță maximă piloților în operarea aeronavelor.

“Acesta s-a făcut pe o rază de 45 de km, iar prin Regulamentul european, aeroportul a primit atribuții suplimentare de a verifica foarte strict tot ceea ce se construiește pe această rază”, a conchis acesta.

Final de vizită în hangar și pe pistă

Vizita de lucru a continuat apoi la hangarul Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș unde s-au adresat participanților – parlamentari, reprezentanți ai Guvernului în teritoriu, consilieri județeni, primari, oameni de afaceri, șefi de instituții publice – președintele Consiliului Județean, Péter Ferenc, care le-a lansat celor prezenți o provocare de a-și da mâna pentru dezvoltarea județului, enumerând avantajele acestuia care pot fi exploatate, Nicolae Burnete, ministrul Cercetării și Inovării, și Peti Andrei, președintele Consiliului de Administrație al aeroportului.

La ceremonie a participat și domnul Petru Urzică, unul dintre comandanții aeroportului. Potrivit istoricului prezentat pe site-ul aeroportului, sub comanda acestuia, Aeroportul Tîrgu Mures a înregistrat, în 1982, un trafic aerian de 18.471 pasageri.

Cei interesați au putut apoi participa la un tur pe pistă sau, pur și simplu, să deguste din produsele locale, tradiționale de la Petry și Therezia.

Ligia VORO