25. La mulți ani Astor-Valpet!

Una dintre marile companii ale județului a aniversat săptămâna trecută împlinirea a 25 de ani de activitate. Angajați, oficialități, prieteni și parteneri, au ridicat paharul de șampanie în cinstea firmei mureșene, care a bifat un sfert de veac de muncă și realizări.

Povestea firmei mureșene Valpet a început cu exact 25 de ani în urmă. Petrică Sala, sprijinit de familie, este cel care a pus pe picioare una dintre firmele mureșene cu rol important în industria construcțiilor din județ și nu numai.



Emoționat și fericit, Petrică Sala, care pare să aibă la fel de multă energie ca la debut, a transmis un gând în deschiderea momentului aniversar de joia trecută, desfășurat în frumoasa locație Gallery Wedding Garden.

”Am ținut foarte mult să organizăm acest eveniment astăzi, pentru că 12 iulie 1993 este chiar data în care am înregistrat firma Valpet. În acești 25 de ani, am realizat două lucruri importante: familia și grupul Astor-Valpet. Le mulțumesc soției mele, Dana, și fiicelor Oana și Roxana, care mi-au fost mereu alături în toți acești ani.

Tot ceea ce înseamnă astăzi Astor-Valpet nu se putea construi doar de către familia Sala. Ne-au fost alături, în cei 25 de ani, mulți oameni care au pus umărul la dezvoltarea companiei. Unii dintre ei au plecat, alții au rămas, alții au revenit și sunt astăzi alături de noi. Tuturor vreau să le mulțumesc și să le spun că eu încă mai am energie pentru cel puțin 25 de ani.



Aș vrea să le mulțumesc și partenerilor și clienților, alături de care afacerea Astor-Valpet a crescut, spun eu, destul de frumos.

Vă mulțumesc încă o dată că ne sunteți alături în acest moment aniversar.”

Petrică Sala și-a invitat apoi musafirii să petreacă o seară frumoasă alături de angajații firmei Astor-Valpet.

Preparatele culinare de excepție, pregătite de gazda Gallery Wedding Garden, muzica bună, un scurt recital de dans sportiv, ședințele foto haioase și un frumos foc de artificii au fost principalele ingrediente ale unei seri, care a încercat să adune în ea bucuriile ce au marcat fiecare realizare din cei 25 de ani ai companiei Astor-Valpet.

Pe scurt, despre Astor-Valpet

Valpet a intrat pe piața producției materialelor de construcții, acum 25 de ani, cu o stație de sortare și concasare piatră, în Comuna Ideciu de Jos, pe cursul râului Mureș, aproape de municipiul Reghin. La stația de sortare și concasare din Ideciu de jos sunt efectuate și acum lucrări de exploatare de balast și prelucrarea agregatelor.

Care urmare a implicării grupului Astor-Valpet în activitatea de producție și execuție în domeniul construcțiilor, în anul 2006 conducerea companiei a deschis o stație de asfalt la Bălăușeri. Aici sunt produse toate tipurile de asfalt, iar capacitatea de producţie este de 100 de tone pe oră. Ca și în cazul prelucrării balastului, producția stației de asfalt este folosită la lucrările proprii executate de Astor-Valpet, dar, în același timp, poate sta la dispoziția oricărui client.

O investiţie de anvergură a companiei Astor-Valpet a avut loc pe segmentul extracției de andezit. Cariera de piatră de la Topliţa, de unde firma mureșeană face extracția de andezit, a fost retehnologizată prin introducerea unei linii noi de producţie, de mare capacitate. Valoarea investiției, realizată din resurse proprii și cu ajutorul unui proiect din fonduri europene, s-a ridicat la 3.000.000 euro. La cariera din Toplița sunt produse zilnic agregate de calitate, folosite în asfalturi sau necesare în infrastructuri de drumuri și căi ferate.

Pentru a putea oferi garanții referitoare la calitatea produselor, Astor-Valpet a înființat propriul laborator de analize a materialelor. Acesta are acreditări pentru toate tipurile de piatră.

Începând cu 2001, cu o investiție de aproximativ 500.000 de euro, Astor-Valpet a demarat la Târgu Mureș activitatea de producție prefabricate din beton vibro-presat, așa numitele pavaje.

Intrarea pe sectorul rezidențial și infrastructură, cu producția și montajul prefabricatelor vibro-presate, a dezvoltat compania târgumureșeană. Lucrările executate inițial în orașe și localități din județul Mureș s-au extins și în județe învecinate, cum ar fi Alba, Cluj, Bistrița Năsăud, Harghita.

Cu o experiență de 25 de ani, Astor-Valpet aduce pe piața construcțiilor o gamă largă de produse prefabricate vibropresate, având diversitate (culoare, dimensiuni, grad de calitate) la ceea ce produce, dar și lucrări de execuție de un foarte bun nivel. Aceste caracteristici, dar și calitatea materilor prime pentru construcții, recomandă compania Astor-Valpet pentru piața dezvoltatorilor imobiliari și a constructorilor.

A consemnat Florin Marcel Sandor

Foto – Marius Belean