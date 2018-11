Accidentul lui Alexandru Fiordean, povestit pas cu pas de un martor

Share



Unul din prietenii lui Alexandru Fiordean, tânărul în vârstă de 17 ani care şi-a pierdut viaţa duminică pe DN 12C, direcţia Bicaz – Lacu Roşu, judeţul Neamţ, a relatat, prin intermediul unei postări pe Facebook, filmul evenimentelor care au dus la cumplitul accident care a îndoliat Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu-Mureş.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul scris de Radu Răducu, pasionat de motociclete care l-a însoţit pe Alexandru Fiordean în călătoria care s-a încheiat tragic:

“Nu pot sa imi exprim tristetea pentru cele intamplate. Nu asta trebuia sa se intample. A fost mult prea devreme. Vreau doar sa clarific anumite lucruri, care din cate am inteles au fost interpretate gresit/inventate ulterior din cine stie ce motive.

Din cate am inteles am fost acuzat, atat eu, cat si Daniel Dascăl ca dupa accident am sunat la ambulanta si am plecat. Ca nu ne-a interesat si ne-am continuat plimbarea. Mai apoi am inteles ca am fost acuzat personal ca Fifi mergea tare pentru a putea tine pasul cu mine si din cauza asta a cazut. Apoi, ca el voia sa se opreasca si ca nu voia sa mai continue calatoria iar noi nu l-am lasat.

Vreau sa clarific toate aceste informatii pentru ca tot ce imi doresc e sa vin si sa il conduc pe ultimul drum pe Fifi. Sa fiu alaturi de familia lui si sa imi pot lua adio. Nu sa vin si sa apara discutii, certuri, scandal sau alte lucruri de genul. Nu cred ca pentru asta ne intalnim.

Am preferat sa il las pe Fifi de cele mai multe ori in spatele meu pentru a putea vedea curbele, pentru a putea vedea trasele, pentru a putea observa anumite lucruri din timp, iar noi sa il ajutam. Faceam cu schimbul, cu totii am stat in fata, la mijloc sau in spate.

Inainte de momentul incidentului, Daniel s-a dus in fata iar eu am preferat sa stau si sa il astept si pe Fifi. Zis si facut. Inainte de curba cu aproximativ 500m un domn cu o masinuta mai mica ne-a facut loc, l-am depasit amandoi si am revenit la ritmul nostru de mers. Aveam undeva la 60-65 km/h in momentul in care o curba la dreapta s-a inchis putin sub mine. Am simtit asta si m-am uitat in oglinda dupa Fifi pentru a ma asigura ca si el ia curba. Din pacate am vazut tot ce s-a intamplat. Fifi fie a prins o pata de motorina/ulei, fie s-a speriat si a blocat roata fata. Motocicleta a alunecat pe langa masina, iar Fifi direct sub masina. Am franat si m-am intors sa vad ce s-a intamplat.

DACA CINEVA CHIAR INSISTA SA VADA FILMAREA CU UN COPIL DE 17 ANI CARE ZACE SUB O MASINA, ASTEPT UN MESAJ PRIVAT.

Am dovada video cu momentul in care m-am intors la Fifi, era sub masina. Am strigat la oameni sa sune la 112 si m-am intors la el. Incercam sa vad daca il pot scoate de sub masina. Din pacate era blocat sub masina si nu aveam ce face. Dupa 2 minute a inceput sa scoata si mai mult sange pe nas si am decis sa ii dau casca jos pentru ca avea si cagula iar cagula nu lasa sangele sa curga si se ineca. I-am tinut capul drept cat cineva i-a scos casca iar din momentul ala nu i-am miscat capul pana ce nu a venit ambulanta.

ASA CA VA ROG, CINE IMI ZICE MIE CA EU AM CHEMAT AMBULANTA SI AM PLECAT SA IMI ZICA IN FATA. AM SANGELE BIETULUI COPIL PE MAINI, AM AVUT AMBELE MAINI PLINE DE SANGELE LUI. SA NU ISI PERMITA CINEVA SA ZICA CA NU AM FOST ACOLO.

A venit ambulanta, i-au pus cordonul si i-am dat drumul. Oamenii au ridicat masina, medicul l-a tras pe Fifi de sub masina insa mana si piciorul lui erau blocate. M-am aplecat si i-am tras mana si picioarele de sub masina, am luat targa cu medicii si am fixat-o. De atunci n-am mai avut ce face. Nu mai depindea cu nimic de mine. Medicii au inceput sa ii scoata sangele din plamani iar mai apoi a venit o alta ambulanta ce l-a luat pe Fifi sa-l duca la spital, insa nu se stia daca la Piatra Neamt sau la Iasi. A zis ca depinde de starea lui. De atunci am ramas cu politistii si a trebuit sa stam acolo pentru declaratii. Am stat pana la 5:30-6, cand deja se intunecasera. S-a dat drumul circulatiei si noi tot nu puteam pleca. Am intrebat politistii ce se intampla cu motocicleta si au zis ca de acolo se ocupa ei pentru ca a 2-a zi trebuie oricum facuta o verificare atat masinii cat si motocicletei.

Din nou. NU CRED CA VREA CINEVA SA VADA FILMAREA CU FIFI, IMEDIAT DUPA ACCIDENT. Vreau sa mi-l amintesc pe Fifi asa cum il stiu eu, zambaret, glumet si plin de viata, iar joi sa il conducem cu totii pe ultimul drum.”

