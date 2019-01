FOTOGALERIE. Maraton de lectură la Târgu Mureș, de Ziua Culturii Naționale

Share



Ziua Culturii Naționale și ziua nașterii marelui poet Mihai Eminescu au fost celebrate în cadrul unui eveniment organizat de Fundația Studium-Prospero, la Târgu Mureș, în cadrul Săptămânii culturale care a început vinerea trecută. Începând cu ora 12.00, la sediul Bibliotecii Studium s-a dat startul Maratonului de lectură „Citește-le târgumureșenilor!“ Astfel, timp de 10 ore, târgumureșenii care vor să omagieze prin lectură Ziua Culturii Naționale, dar și literatura propriu-zisă, au fost invitați să se înscrie pentru o lectură publică, transmisă live pe Facebook de organizatori. Doritorii au putut citi, după preferință, creații personale sau au putut opta pentru selecții fie din opera poetului Mihai Eminescu, a unui autor român din Târgu Mureș sau din județul Mureș, a unui autor român aniversat anul acesta (Eugen Ionescu, Max Blecher, Virgil Teodorescu, Vasile Cârlova, Emil Brumaru etc.) sau a unui autor maghiar din România a cărui lucrare a fost tradusă în limba română.

Seria de lecturi a fost deschisă de Vass Levente, organizatorul Săptămânii culturale, care a citit un fragment din volumul Căutarea intermitentă. Au urmat apoi numeroși elevi de la Gimnaziul „Romulus Guga“, Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza“ și de la Liceul Teologic Romano-Catolic.

Săptămâna culturală se va încheia marți, 22 ianuarie, cu un maraton de lectură dedicat Zilei Culturii Maghiare. Vass Levente a povestit mai pe larg despre programul acestor zile, care se adresează tuturor târgumureșenilor.

Cinci evenimente multiculturale

„Am început în 2012 cu Maratonul de lectură în limba maghiară, apoi ne-am dat seama că Ziua Culturii Române și nașterea lui Mihai Eminescu, respectiv 22 ianuarie, Ziua Culturii Maghiare, sunt la distanță de o săptămână, și atunci ne-am decis să facem evenimentul atât în limba română, cât și în limba maghiară. A fost o idee bună, salutară. Mulți colegi din instituțiile din Târgu Mureș și din organizații neguvernamentale au salutat-o și au venit alături de noi. De atunci facem împreună acest lucru. Este al doilea an când am început să facem Săptămâna Culturii, să umplem aceste 8 zile cu evenimente, cu tot ceea ce ține de cultura și multiculturalitatea târgumureșeană. Astfel, anul acesta am ajuns să avem, în afară de Maratonul de lectură în limba română și de cel în limba maghiară, cinci evenimente. Am început în 11 ianuarie cu vernisajul de pictură intitulat Pe drumuri a pictorului Szente-Szabó Ákos, a urmat Maratonul de lectură, care e în curs de desfășurare, iar miercuri, 16 ianuarie, la ora 18.00, la Centrul Cultural Studium-Prospero de pe strada Revoluției nr. 8 vom avea prezentarea Despre trecutul și prezentul sașilor din Ardeal, susținută de istoricul László Lóránt. Rudy Moca ne va vorbi și în acest an despre cultura și porturile romani, în cadrul unui eveniment care va avea loc joi, 17 ianuarie, ora 18, la Centrul Cultural Studium-Prospero. Domnul Moca ne-a încântat și anul trecut cu o prezentare similară și am aflat de ce umblă bărbații romani cu 10-15 pași înaintea femeilor. Nouă ni se pare mai ciudat, dar de fapt, asta e cultura lor, ca bărbații să protejeze femeile. Avem și o seară culturală armenească, unde, în afară de cultura lor specifică ce cuprinde clădiri, picturi și literatură, vom afla și despre gustul fin al coniacului armenesc în cadrul unei degustări de coniac armenesc tradițional. Acest eveniment a fost organizat anul trecut în limba maghiară, iar în acest an va fi în română. Intrarea va fi liberă, iar evenimentul va avea loc vineri, ora 18.00, la Centrul Cultural Studium-Prospero, unde va fi invitat dr. Puskás Attila, președintele Asociației Culturale Armeano-Maghiară din Târgu Mureș. Vom avea o prezentare în limba maghiară despre comunitatea israelită din Târgu Mureș, susținută de istoricul Spielmann Sebestyén Mihály luni, 21 ianuarie, la ora 18.00, tot la Centrul Cultural Studium-Prospero. O să avem și alte evenimente în cursul săptămânii. Sper să ni se alăture și alții în anii care urmează, ca să facem și mai multe evenimente și prezentări, și să ne bucurăm împreună că suntem împreună în Târgu Mureș, într-un oraș european“, a declarat Vass Levente. Acesta a menționat și sprijinul logistic pe care l-a acordat Fundația Studium-Prospero, în cadrul unei conferințe de presă susținute înainte de maraton, dascălilor mureșeni Liliana Sabău (Școala Gimnazială „Bernády György“), Claudia Văidean (Școala Gimnazială „Romulus Guga“) și Adela-Maria Belean (Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu“) și Szövérfi Emese (Școala Gimnazială „Serafim Duicu“), pentru facilitarea procesului instructiv-educațional.

Patru videoproiectoare cadou

„Ceea ce e foarte important, anul acesta ne-am propus ca, în afară de promovarea culturii, să promovăm și mecenatura. Nu există cultură fără oameni care o consumă și fără oameni care o finanțează. Cel care face artă, indiferent că e pictură, că e literatură sau muzică, trebuie să aibă o susținere financiară. Noi trebuie să dăm și am dat un exemplu anul acesta și am combinat literatura cu mecenatura și cunoașterea limbii pentru că ne-am propus ca trei profesori de etnie română, care îi învață în școlile din Târgu Mureș limba și literatura română pe copiii de etnie maghiară să beneficieze, datorită finanțatorilor noștri, firme din Târgu Mureș și fundații din Ungaria, de trei videoproiectoare. Acestea vor servi ca material didactic și instrumente didactice. Aparatura le-a fost înmânată în cadrul conferinței de azi, și, la fel, am invitat cinci educatoare de la Școala Serafim Duicu ca să le înmânăm și dumnealor un videoproiector ca să îl folosească în cadrul lecțiilor cu copiii din clasele I-IV. Astfel, va fi cine să consume cultura și în limba maghiară și în limba română, și vom putea pregăti copii care știu limba română, pentru că astfel probabil că or să rămână în România și or să aibă și șansa să primească un salariu mai mare, cunoscând mai multe limbi foarte bine, la nivel de limbă maternă“, a considerat Vass Levente.

Andrei VORNICU