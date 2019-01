Emoția faptului împlinit pentru Sorina Bloj, de Ziua Culturii Naționale

Share



„Ziua Culturii Naționale” , marcată marți, 15 ianuarie la Reghin, a fost una încărcat de emoție pentru Sorina Bloja, care a predat ștafeta lui Florin Bengean la conducerea Bibliotecii Municipale „Petru Maior”. Cu acest prilej, Sorina Bloj a mulțumit tuturor colaboratorilor și prietenilor care i-au fost alături în activitatea sa de 38 de ani în slujba bibliotecii.

„Mă simt foarte onorată să fiu alături de voi. Privindu-vă, am observat că am încărunțit împreună, după 38 de ani în care am animat cum am putut și eu viața culturală a orașului nostru. Am obosit, și simt nevoi să mă așez dincolo, să cobor între dumneavoastră, alături de care am dus toate bucuriile în acești ani. Pe domnul Nicolae Băciuț îl cunosc din 1981, îi datorez cariera mea, prietenia sinceră și munca pe care am depus-o împreună. Vreau să mai spun că, împreună cu Ioan Conțiu, am prins revoluția în această clădire, și îi mulțumesc pentru frumoasele activități care le-am organizat împreună. Îl prețuiesc pentru tot ce a făcut pentru mine , la fel cum o prețuiesc și pe Roxana Man și pe toți colegii mei de la instituțiile de cultură din oraș. În sală, există un buchet frumos de flori primit cu o zi înainte de la neamurile mele, de la familia extinsă a bibliotecii, pe care nu am dorit să-l duc acasă, deoarece am dorit ca prin acesta să-l putem îmbrățișa pe Eminescu, mai mult de atât, să împart această bucurie cu reghinenii prezenți la acest eveniment. Vă mulțumesc din tot sufletul, voi fi mereu alături de bibliotecă, și de câte ori mă vor chema voi fi aici. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru prietenia dumneavoastră, mulțumesc echipei bibliotecii care de fiecare dată m-a făcut să mă simt bine și puternică”, a spus emoționată Sorina Bloj.