Sărățele crocante și ciocolată de casă făcută manual din Sângeorgiu de Pădure

O nouă ediție Local Farmers’ Market ne-a bucurat vinerea aceasta în 15 februarie, o zi însorită, numai bună pentru a cumpăra produse proaspete delicioase pe toate gusturile.

Filosofia târgului este deja cunoscută. Organizatorii își doresc să ofere produse altfel decât cele cu care suntem obișnuiți de la supermarket – produse locale, sănătoase și de calitate, dar de o diversitate mai mare decât ceea ce se găsește în piață în mod obișnuit.

Acum, după 3 ani de la primul târg, aici vin lunar între 30 și 35 de producători, în funcție de sezon, care atrag în jur de 2.000 de clienți. Ei vin pentru diversitate, calitate, atmosferă și pentru a schimba o vorbă cu producătorii care sunt prietenoși, amabili și gata oricând să îți ofere cât mai multe detalii despre produsele lor.

De data aceasta am stat de vorbă cu niște producători locali de înghețată, de cașcaval și de dulciuri care poartă gustul copilăriei.

Din inima Sângeorgiului de Pădure, vine Rozalia Barabas, care de 15 ani face sărățele delicioase și ciocolată de casă sub formă de iepurași sau ursuleți.

Ea este dovada că lipsa unui loc de muncă nu trebuie să ne descurajeze, ci să ne împingă și să ne dea curaj să facem ceva frumos care să ne aducă fericire în fiecare zi.

Reporter: Care este povestea Rozi Ropi?

Rozalia Barabas: Am început cu sărățelele din 2005, însă doar din 2011 am început să merg la târguri. Mai apoi m-am gândit să mai fac ceva pe lângă sărățele, că nu prea mergea să mă duc doar cu sărățele la piețe. Momentan fac prăjituri doar pentru târguri, însă sărățele mai am și expuse la magazine. La Local Farmers’ Market vin deja de doi ani și chiar îmi place, am atât clienți fideli, cât și oameni care sunt tot timpul în trecere. Iar numele reprezintă bineînțeles numele meu, Rozi, și „ropi” înseamnă „crocant” pe maghiară.

Rep.: De ce sărățele? Reprezintă ceva personal?

R.B.: Eu m-am apucat de treaba asta să îmi fac o ocupație. Vin din Sângeorgiu de Pădure și acolo nu aveam un loc de muncă. Și îmi place să fac prăjituri. Toate sunt speciale pentru mine, și le fac după rețeta bunicii pe care am moștenit-o de la mama.

Rep.: Ce pot găsi clienții la standul dumneavoastră?

R.B.: Eu fac în principiu sărățele, aceasta este ocupația mea principală. Pe lângă asta am început să fac și niște prăjituri, și ciocolată de casă, salam de biscuiți de diferite feluri și chiar tăiței de casă. Sărățele am de patru feluri, cu chimen, cașcaval, susan sau usturoi. Am și hájas, amintire din copilărie. Nu lipsesc prăjiturile pentru diabetici cu stevie sau cornulețele cu nucă și biscuiții cu ovăz și făină integrală cu merișoare, toate îndulcite cu xilit.

Rep.: Cât de mult ați evoluat de la pornirea afacerii?

R.B.: M-am extins în ultimii ani, am o angajată, am achiziționat și o mașină pentru sărățele și cuptoare pentru prăjituri. Ciocolata încă o facem de mână, clasic, pe aragaz, în forme de silicon. Sărățelele pot fi găsite la Merkur și la aprozarul din 7 noiembrie, vizavi de Petrom. Și ei sunt din Sângeorgiu de Pădure.

Dacă doriți să o contactați pe Rozalia Barabas, puteți trimite un e-mail la roziropi@gmail.com sau suna la 0747 636 698.

Text și foto: Elena POLEARUȘ