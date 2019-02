Înghețată inspirată după modelul elvețian făcută în Sărățeni

Share



O nouă ediție Local Farmers’ Market ne-a bucurat vinerea aceasta în 15 februarie, o zi însorită, numai bună pentru a cumpăra produse proaspete delicioase pe toate gusturile.

Filosofia târgului este deja cunoscută. Organizatorii își doresc să ofere produse altfel decât cele cu care suntem obișnuiți de la supermarket – produse locale, sănătoase și de calitate, dar de o diversitate mai mare decât ceea ce se găsește în piață în mod obișnuit.

Acum, după 3 ani de la primul târg, aici vin lunar între 30 și 35 de producători, în funcție de sezon, care atrag în jur de 2.000 de clienți. Ei vin pentru diversitate, calitate, atmosferă și pentru a schimba o vorbă cu producătorii care sunt prietenoși, amabili și gata oricând să îți ofere cât mai multe detalii despre produsele lor.

De data aceasta am stat de vorbă cu niște producători locali de înghețată, de cașcaval și de dulciuri care poartă gustul copilăriei.

Toth Zoltan și Biro Kinga sunt doi soți care creează înghețată de diverse sortimente, pentru toate gusturile și preferințele culinare: cu lapte, fără lapte, cu îndulcitori pentru diabetici, cu felurite arome și texturi. Îi puteți găsi lunar la Local Farmers’ Market, dar și la câteva localuri din oraș.

Reporter: Când v-ați apucat de acest business?

Toth Zoltan: Ne-am apucat acum un an și jumătate, suntem foarte proaspeți pe piață. Avem un laborator de cofetărie și acolo facem înghețatele, cu rețete create chiar de noi. Le facem împreună cu soția, noi doi suntem cei care le pregătesc. Acum în iarnă avem înghețată prăjită, iar vara vindem înghețată la glob. Toate înghețatele sunt fără gluten și avem și pentru diabetici, și fără lapte.

Rep.: Cum v-a venit ideea? De ce înghețată?

T.Z.: Am fost în Elveția și de acolo ne-a venit ideea. Soția mea a vizitat o fermă de lângă Frauenfeld și acolo din lapte și căpșuni făceau înghețată pe loc.

Rep.: Unde puteți fi găsiți?

T.Z.: Anul trecut am vândut înghețată la Merkur, în pahare mici, avem de asemenea la Go Kart, la Country Bread și chiar aici la Petry. La Go Kart avem peste 20 de sortimente, alune, fistic, caramel, mocca, castane, migdale, foarte multe.

Firma se numește Sóvaradi Házi Fagylalt și puteți cere înghețata la toate punctele menționate anterior.

Text și foto: Elena POLEARUȘ