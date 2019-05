Parada plăcintelor cu rabarbură la Saschiz

Share



Peste 20 de gospodine din comuna Saschiz şi din localităţile învecinate au participat, sâmbătă, la Parada plăcintelor cu rabarbură, organizată în cadrul celei mai populare manifestări de promovare a patrimoniului cultural şi gastronomic local – “Sărbătoarea Rabarbărului”, ajunsă la ediţia a VII-a.

“Sărbătoarea Rabarbărului” a fost organizată, sâmbătă, de Asociaţia Vecinătatea Femeilor, în piaţa centrală din Saschiz, cu scopul de a promova atât patrimoniul cultural, cât şi gastronomia locală, cu specific săsesc.

“În acest an, în meniu avem ciorba de rabarbăr – este noutatea din acest an -, iar ca activităţi am avut ştafeta de alergare cu rabarbăr, dedicată familiilor. Nu e greu să organizezi o astfel de manifestare atunci când îţi doreşti să arăţi ce are comunitatea ta mai valoros, să pui în valoare cultura locală, gastronomia locală. Noi suntem o mână de femei la Vecinătatea Femeilor, care ne implicăm an de an, cred că este a patra ediţie de când am preluat noi organizarea, important este că nu ne-am oprit şi am continuat să facem această sărbătoare. E foarte multă muncă voluntară, dar atunci când suntem multe ne vin şi multe idei noi, discutăm mereu, reuşim să ne punem de acord. La paradă am fost în jur de 20 de gospodine, au fost membre ale Vecinătăţii, dar şi femei care pur şi simplu au vrut să facă o prăjitură şi au venit cu prăjitura. Cele care au venit le-am inclus în paradă. Pe lângă patrimoniul cultural bogat – monumente istorice, Biserica Evanghelică şi turnul, Cetatea Ţărănească şi casele tradiţionale, toate incluse în patrimoniul UNESCO – avem şi o gastronomie săsească pe care dorim să o punem în valoare, chiar dacă saşii au plecat. Avem spiritul acesta de vecinătate, care era tot o tradiţie săsească, care ne uneşte şi ne face să lucrăm împreună, să ne organizăm bine, pentru că vecinătăţile funcţionează după nişte reguli”, a declarat Florentina Călugăr, unul dintre organizatorii manifestării.

Imediat după Parada plăcintelor cu rabarbură, care s-a derulat pe ritmuri de fanfară, numeroşii participanţi au luat cu asalt zecile de platouri cu prăjituri puse la dispoziţie gratuit de către gospodine, golindu-le în timp record.

Fiecare gospodină şi-a prezentat prăjitura făcută după reţetă proprie, însă indiferent de blatul pentru care s-a optat, fiecare creaţie a avut în ea şi tradiţionala rabarbură, rabarbăr sau rubarbăr, cum îi spun localnicii.

Deşi este o plantă care nu emite niciun fel de pretenţii, care creşte sporadic în spatele şurii sau în grădină, cum spun localnicii, în această primăvară rabarbura nu s-a dezvoltat foarte bine, din cauza secetei. Acest fapt, susţin gospodinele, a făcut ca tulpinile care se folosesc la gătit să fie mai subţiri, însă gustul nu a avut de suferit.

Rabarbura, care este o plantă dulce acrişoară, a început să fie promovată după ce prinţul Charles a făcut mai multe vizite la Saschiz şi a încurajat promovarea tradiţiilor locale.

Pe toată durata evenimentului, vizitatorii au putut degusta şi cumpăra preparate locale din rabarbăr şi nu numai, prăjitură cu rabarbăr, pizza cu rabarbăr, gemuri, siropuri, îngheţată, compoturi şi multe alte produse.

Pe lângă Parada plăcintelor, ”Sărbătoarea Rabarbărului” a mai cuprins un atelier de gătit prăjituri cu rabarbăr, un atelier de educaţie culinară cu membrii SlowFood Saschiz, o expoziţie de caricaturi cu rabarbăr care conţine primele 30 de lucrări din clasamentul final al Concursului Internaţional ”Rabarbura”, ediţia 1, o premieră mondială, o serie de concursuri cu premii: “Mâncăcios de prăjitură cu rabarbăr”, “Ştafeta cu rabarbăr”.

De asemenea, la sărbătoare au mai fost organizate un atelier de pictat cu tija de rabarbăr, un minirecital de clarinet şi un miniconcert de orgă, în Biserica evanghelică fortificată, vizite cu ghidaj în Biserică şi la Cetatea Ţărănească de refugiu din Saschiz, construită în secolul IV, şi un târg de produse locale, cu participarea gospodinelor şi a micilor producători locali.

Pe parcursul evenimentului, copiii au avut parte de jocuri distractive coordonate de tineri voluntari, iar Centrul de Ceramică din Saschiz a oferit demonstraţii la roata olarului.

(www.agerpres.ro)