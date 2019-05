INTERVIU. Alexandru Aurel Zileriu, coordonatorul trupelor Șansa și Șansa J, sprijină pasiunea pentru teatru a elevilor reghineni

Share



Alexandru Aurel Zileriu inițiază de câțiva ani elevii reghineni în arta teatrală, realizând împreună cu aceștia spectacole în care li se cultivă calități precum seriozitatea, ambiția, pasiunea și le este pus în valoare talentul atât pe scena locală, cât și pe numeroase scene naționale, în cadrul unor festivaluri de profil.

Asociația Culturală ZABADAX, condusă de Alexandru Zileriu, a fondat trupele Șansa și Șansa J, desinate elevilor de liceu, respectiv de gimnaziu, iar planurile de a dezvolta un repertoriu cât mai complex și de a participa la cât mai multe festivaluri depind în bună măsură de sprijin financiar logistic. Despre toate acestea și alte aspecte inedite am vorbit cu Alexandru Zileriu, care se bucură de interesul pe care tinerii îl manifestă față de teatru.

Reporter: Povestiți-ne puțin despre activitatea Asociației ZABADAX și despre proiectul Șansa.

Alexandru Aurel Zileriu: În anul 2012, la propunerea fiicei mele, care era elevă de liceu, am adaptat o piesă de Ion Minulescu, „Omul care a vrut să moară”, și am pus-o în scenă împreună cu un grup de colegi de-a ei. Spre marea noastră surprindere, spectacolul a avut un succes nesperat. Acest fapt m-a îndemnat să continui.

După plecarea primei generații de actori, care au absolvit liceul și s-au dus la facultate, m-am pomenit cu o nouă grupă de elevi, prieteni mai tineri ai acestora, care m-au rugat să continui să fac teatru cu ei. Atunci a luat ființă trupa Clasic cu care am activat în cadrul Casei de Cultură „Eugen Nicoară”, unde am avut tot sprijinul domnului director Ioan Conțiu și al personalului instituției.

Pentru a avea mai multă libertate creativă, în anul 2018 am înființat Asociația Culturală ZABADAX, organizație non-profit, și primul proiect din cadrul asociației a fost trupa Șansa. Ideea proiectului a fost oferirea posibilității de a face parte dintr-o trupă de teatru oricărui elev de liceu doritor, indiferent de talentul și aptitudinile sale.

Rep.: Cum a apărut Șansa J și câți membri are în componență?

A.A.Z.: Succesul proiectului Șansa a atras atenția elevilor mai tineri și a părinților acestora, la a căror propunere am înființat proiectul secundar Șansa J, care are în componență doar elevi de gimnaziu.

La ora actuală trupa este formată din 11 elevi, iar în data de 14 martie am avut prima premieră. Activitatea trupei Șansa J se desfășoară în spațiul pus la dispoziție de Biblioteca Municipală „Petru Maior”, care ne asigură tot sprijinul. Asemenea proiectului Șansa, nu există nici un criteriu de selecție pentru a face parte din trupă. Singura cerință e seriozitatea, iar în perioada în care aceștia fac parte din trupă, nu se acceptă din partea membrilor familiei nici un sprijin financiar.

Rep.: Care este interesul pe care îl manifestă elevii reghineni pentru teatru și ce anume îi atrage la această artă?

A.A.Z.: În timpul spectacolelor mare parte din public a fost format din elevi, și am observat că numărul lor crește cu fiecare spectacol.

Rep.: Pe unde ați jucat până în prezent? La ce festivaluri ați participat?

A.A.Z.: Cu trupa Șansa am jucat pe scena Casei de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin cu care avem acord de parteneriat și am răspuns invitațiilor din comunele învecinate Reghinului. Am participat la Festivalul Județean de Teatru „Vreau să fiu actor” din Târgu Mureș, în mai 2018, unde am luat locul 1 și Premiul pentru Cel mai bun rol feminin.

În iunie 2018, ne-am calificat printre primele opt trupe din 156 care au fost admise în finala Festivalului de Teatru Pentru Tineret „George Constantin” din București. În noiembrie, la Festivalul Județean Scena, care a avut loc la Reghin, am luat locul I cu trupa Șansa, obținând și premiile de interpretare feminină și masculină, iar cu trupa Șansa J ne-am clasat pe locul al II-lea.

Anul acesta, în 6 februarie, am avut premiera spectacolului „Ipohondrul”, cu trupa Șansa, iar în 14 martie, premiera spectacolului „Debut”, cu trupa Șansa J. De asemenea, la invitația Festivalului de Teatru Pentru Tineret organizat de Clubul Copiilor din Sighișoara, ne-am prezentat cu ambele trupe în data de 13 aprilie.

Rep.: Cel mai recent spectacol este intitulat „Debut” și este compus din patru scenete. Cine este autorul acestora?

A.A.Z.: „Debut” este un spectacol colaj format din patru scenete scrise de către Karinthy Frigyes, Acnul Aleahim, Mircea Crișan și Dan Mihăescu.

Rep.: Cum alegeți piesele pe care le puneți în scenă, vă consultați și cu membrii trupei?

A.A.Z.: Nu. Principala mea preocupare este asigurarea de roluri tuturor componenților trupei.

Rep.: Care este obiectivul pe următorul an al Șansei J? Dar pe termen mai lung?

A.A.Z.: Participarea la cât mai multe festivaluri, iar în toamnă încercăm să realizăm cu ei un spectacol mai lung.

Rep.: Care sunt resursele financiare și logistice de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea cât mai eficient?

A.A.Z.: Proiectele Asociației ZABADAX se bazează pe parteneriate, donații și sponsorizări, iar pe moment încercăm să obținem fonduri de proiect de la AFCN. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este reprezentată de cheltuielile de transport în cazul participării la evenimente desfășurate în alte localități, necesitatea unei stații de sonorizare performante și problema pusă de procurarea costumelor de scenă.