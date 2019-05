FOTO: Vin și Convivialitate. Meniu nou lansat la Restaurantul Privo

Share



Suntem ființe sociale, senzoriale și spirituale deopotrivă, solitare și solidare uneori. Orice atingem are semnificații și orice facem, oricât de natural, are și o dimensiune culturală definitorie. A mânca și a bea împreună, bunăoară, este semnul cel mai palpabil și mai vechi al convivialității.

La o astfel de experiență elaborată, sofisticată și inițiatică ne-a invitat de câteva ori Privo, unul dintre cele mai titrate restaurante din Târgu-Mureș și din țară. Ultima oară am fost printre invitații unei cine festive memorabile, care și-a propus să celebreze conceptul oenologic de teroire. Bucuria gusturilor și a combinațiilor reușite între o gastronomie selectă, bazată exclusiv pe produse locale de cea mai bună calitate, și o selecție de vinuri dintre cele mai reușite ale zonei transilvane din proximitate, inundate în lumina de miere a unei după-amieze primăvăratece și în muzica tandră a unor muzicieni foarte buni ai locului.

Conceptul de teroir (din franceză, terre, latinește terratorium) se referă la tot ceea ce îți oferă pământul din zonă, sol, soare, climă. El presupune o sinteza controlată, până la un punct, dintre spațiu și timp. Dozajul fin între selecție și surpriză. Între știință și artă. Între experiență și experiment. Ceea ce apreciez în mod special la invitațiile din partea Privo este intenția, declarată sau nu, de a oferi nu doar experiențe memorabile de fine dinning, în care excelează, dar și cele de inițiere, de educație competentă și subtilă a gusturilor, de conștientizare a combinațiilor armonioase, a relaționărilor fericite, a sociabilității fluide și reconfortante. Este o lecție de savoire vivre cum ar spune francezii, de bonviveuri, un exercițiu de stil de viață.

În seara cu pricina am experimentat un nou și reușit performence gastronomic și un regal oenologic.Combinația inspirată și echilibrul gusturilor au fost, din nou, cheia succesului. Dar ceea ce mă impresionează în mod deosebit este – recunosc, deformație profesională – povestea vinurilor. Spusă cu competență și seducător de sommelierul casei, ea este urmată imediat de experimentarea limbajelor vinului în combinațiile insolite și savuroase cu preparatele realizate de mastercheful casei. Am aflat astfel și am conștientizat o dată în plus că o combinație reușită este cea în care gusturile se completează și se susțin reciproc, punându-se în valoare unul pe celălalt, ca într-un cuplu armonios.

Și, ca și în viață, excelența este dată echilibru. Două mari crame transilvane au ilustrat această poveste, Villa Vinea și Liliac, cu câteva vinuri de selecție de ținut minte. Oenologii buni, cei mai mulți bărbați, ca și somelierii, vorbesc cu pasiune despre feminitatea lăuntrică a vinurilor. Ni se spune cu tâlc despre vinuri că, asemenea femeilor, nu știi niciodată cum evoluează, cum se transformă. Că un vin bun își atinge excelența în timp, după cel puțin 30 de ani de maturitate, de încercări, de transformări. Iar un vin excelent este ca o femeie matură și inteligentă, educată și formată de maeștrii săi, pe care în final reușeşte de fiecare dată să-i surprindă. Mă întreb ce s-ar putea spune atunci despre un vin masculin, sau cum ar concepe și ar descrie femeile oenolog un vin bun. Care ar fi arhetipul masculinității unui vin, gust, postgust prelung, agresivitate, intruziune, pe care l-ar pune ele în valoare. Sau ce accente ar avea un vin androgin, cum transformă, completează, reunește, cum stârnește cu măsură duhul bucuriei de a fi împreună.

Accent pe promovarea valorilor locale

Conceptul evenimentului de lansare al noului meniu Privo a pus accent pe promovarea valorilor locale: 5 preparate cu ingrediente locale, 5 vinuri din Transilvania, 5 artiști și formații târgumureșene.

„Din dorința de a promova și valorile locale, am decis împreună cu echipa Privo, ca acest eveniment să pornească de la ideea de „terroir”, acesta fiind și începutul unei noi provocări gastronomice pentru Privo. Dorim să încurajăm producția locală și vom selecta ingrediente de calitate de la producători din zona Transilvaniei. În prezent, sunt mulți producători sezonieri și destul de puțini care pot furniza produse tot timpul anului. Pe măsură ce numărul acestora va crește și vom identifica produse ce au aceeași calitate în mod constant, le vom introduce în preparatele din viitoarele noastre meniuri à-la-carte”, a declarat Adina Plopeanu, General Manager & Owner Hotel Privo.

Ce conţine noul meniu

În noul meniu se regăsesc preparate bazate pe ingrediente de la producători locali: brânzeturi de la ferma Timian din Harghita, carne de miel de la ferma Familia Baciu din Albești, păstrăv Fântânel de la Păstrăvăria Lăpușna, nuci de la Nuciferia Regia din Târgu-Mureș, iar fructele și legumele provin de la agricultori locali.

Noul meniu a fost creat de Henrik Sebok, Certified Master Chef, împreună cu Raul Kiss, Executive Chef Privo.

„Noul meniu a-la-carte include în proporție de 70% preparate noi. Fileul de păstrăv, pulpa de miel și pandișpanul cu cremă de nuci, sunt preparatele vedetă ale noului meniu pe bază de ingrediente locale. Aceste preparate au făcut parte din meniul 5 course servit celor 140 de oaspeți la evenimentul de lansare de vineri seară. Acest meniu este un prim pas în această direcție, de a folosi cât mai multe ingrediente locale”, a declarat Henrik Sebok, Certified Master Chef.

S-au păstrat, din meniul anterior, preparatele cele mai apreciate de oaspeți, cum ar fi biftecul tartar, mușchiul de vită Argentina, antricotul de vită Black Angus sau supa franțuzească de ceapă.

Vinurile româneşti, din ce în ce mai promovate

„Pornind de la ideea de „terroir” și având în apropiere de Târgu-Mureș două dintre cele mai reprezentative crame din România – Liliac (la 45 de kilometri) și Villa Vinea (la 18 kilometri), vinurile românești din aceste crame completează perfect preparatele din meniul evenimentului de lansare. La deschiderea hotelului și a restaurantului, primul meniu de vinuri includea în proporție foarte mare vinuri internaționale și mai puține vinuri românești. Ținând cont de faptul că în ultimii ani calitatea vinurilor produse în România a crescut considerabil și de dorinţa noastră de a promova aceste vinuri, în noul meniu lansat la începutul anului 2019, proporția s-a schimbat considerabil în favoarea vinurilor românești”, a declarat Marius Danciu.

Sidonia GRAMA

Alex TOTH