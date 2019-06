Galerie Foto: Șezătoare cu oameni dragi la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



A devenit o frumoasă tradiție ca la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin, lucrul manual să prindă formă, grație atelierelor organizate aici. Nu fac excepție nici șezătorile de la muzeu, prilej cu care participanții deprind tainele cusutului, îndrumați de meșterii populari. A doua astfel de șezătoare la Muzeul „Anton Badea” a avut loc marți, 11 iunie, coordonată de Alexandrina Biriș și Maria Chibulcutean, conservator în cadrul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

„Este foarte importantă pentru mine o astfel de activitate cum este șezătoarea. Din totdeuna am avut drag de portul popular, de tradițiile populare. Este a doua astfel de întâlnire organizată, după ce în cursul anului trecut am avut un atelier de cusut al iei. Am avut partea teoretică, urmată de cea practică, iar cum a venit rândul aprofundării și acumulării de experiență în ce privește cusutul iei. Fiecare își definitivează etapa la care a ajuns, unele croiesc, își continua lucrarea, altele învață de la celelalte , practic toată lumea participă intens la aceste șezători. În ce mă privește, am început la cursuri o ie, am ales-o pe cea cu ciupag, am cusut-o cu mâinile mele, mai încet, de care sunt extrem de mândră, Nu este încă gata, îi mai trebuie bentița, și sper să o termin cât mai repede”, a precizat Maria Chibulcutean.

Prilej de socializare

Șezătorile de la Muzeul Etnografic „Anton Badea” păstrează caracteristicile șezătorilor clasice, adaptate la nevoia de nou, care răspund nevoilor de socializare și de redescoperire a valorilor tradițioanle, simple.

„Șezătorile tradiționale se organizau în perioada rece, pentru a munci dar și pentru a transmite obiceiuri şi deprinderi de viaţă, materializând un scop economic, acela de a face îmbrăcăminte. Ele răspundeau atunci și răspund și acum unei nevoi sociale, de unitate și de solidaritate între oameni. Această nevoie nu a dispărut, formele de împlinire s-au schimbat, însă nevoia a rămas, de a fi fi împreună, de a ne ajuta unii pe alții, și de a împărtăși din trăirile noastre de zi cu zi”, afirmă Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea”

Următorul moment dedicat lucrului manual va fi de Ziua Mondială a Iei, duminică 23 iunie, când va avea loc și serbarea de Sânziene la Muzeul Etnografic „Anton Badea”.