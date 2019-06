INTERVIU. David Purcar, Șef de promoție la „Unirea“, admis la Oxford: „Nu poți obține întotdeauna ceea ce dorești, însă contează ambiția și perseverența de a încerca, și rezultatele finale nu vor înceta să apară“

Share



Elevul David Purcar tocmai a absolvit Colegiul Național „Unirea“ ca Șef de promoție, la specializarea Matematică-Informatică, având media finală 9,94. După un parcurs liceal în care notele foarte mari și participările încununate cu medalii la Olimpiadele naționale de Matematică s-au armonizat, parcursul educațional al lui David Purcar a culminat cu admiterea la celebra Universitate Oxford, la specializarea Matematică.

Tânărul a povestit pentru Zi de Zi despre experiența anilor de liceu, despre pasiunea pentru matematică și perseverența care, dublată de o muncă pe măsură, l-au condus la o serie de realizări remarcabile.

Reporter: Ai absolvit Colegiul Național „Unirea“ ca Șef de promoție. Ai avut în plan această realizare sau a venit de la sine?

David Purcar: Ținând cont de faptul că am fost șef de promoție în gimnaziu, în momentul în care am început liceul nu știam încă la ce nivel ar trebui să mi se ridice așteptările. După terminarea clasei a IX-a, văzând că media mea generală a fost 9.94, am simțit că pot continua la același nivel și în ceilalți ani de liceu, iar într-un final totul a venit de la sine.

Rep.: Privind înapoi, ți s-au părut dificili acești ani de liceu? Cam care a fost nivelul de muncă depus?

D.P.: În general, nu mi s-au parut foarte dificili acești ani, dar au fost unele momente, mai ales trecerea de la gimnaziu la liceu (schimbarea colegilor, a profesorilor și a mediului) în care a trebuit să depun mai mult efort deoarece ma pregăteam simultan pentru olimpiadele naționale de matematică și pentru a-mi menține un nivel ridicat de cultură generală, cumulat din celelalte materii studiate la liceu.

Rep.: Ai participat cu succes la mai multe Olimpiade naționale de Matematică. În ce fel ai contribuit acestea la definirea drumului pe care ai ales să mergi mai departe, după terminarea studiilor liceale?

D.P.: Consider că munca depusă și experiența acumulată în cadrul olimpiadelor naționale de matematică au avut o contribuție majoră în ceea ce privește visul meu de a ajunge la o universitate de elită din lume, pe profilul matematică, pentru că pasiunea mea, apărută încă din gimnaziu, față de această disciplină mi-a definitivat alegerea drumului pe care urmează să-l parcurg în viitor.

„Mă aștept să întâlnesc oameni interesanți de pe tot globul (…), cu care pot să am confruntări de idei“

Rep.: Ce sfat le-ai transmite elevilor care se gândesc să se înscrie la disciplina Matematică-Informatică de la Colegiul Național „Unirea“?

D.P.: În primul rând, profilul matematică-informatică este unul complex prin faptul că disciplinele reale care se studiază aici ajută la dezvoltatea gândirii, a logicii și a spiritului rațional, iar elevii care termină acest profil sunt capabili să își construiască o carieră în orice domeniu. În al doilea rând, aș recomanda Colegiul Național „Unirea“ deoarece este un colegiu de prestigiu, cu cadre didactice competente și responsabile și cu o bază materială bine pusă la punct, care dă șansă elevilor să obțină rezultate merituoase.

Rep.: Ai fost admis la prestigioasa Universitate Oxford, la specializarea Matematică. Ce gânduri și sentimente ai acum, știind că vei începe din toamnă, și că vei fi coleg cu foștii colegi de liceu Victor Văsieșiu și Flavius Vlasiu?

D.P.: Mă aștept să întâlnesc oameni interesanți de pe tot globul, atât în rândul profesorilor, cât și în rândul studenților, cu care pot să am confruntări de idei. Totodată, aștept să descopăr un nou mod de învățare, un altfel de sistem de învățământ, deoarece sunt deschis spre nou și doresc să încerc lucruri cât mai variate. Mă bucur de asemenea că eu și foștii mei colegi de liceu, Victor și Flavius, ne vom continua drumul împreună, în cadrul aceleiași universități de prestigiu, fiind convins că împreună vom trece mai ușor peste dificultățile pe care le vom întâlni.

„O opțiune ar fi să mă întorc în România doar dacă societatea s-ar schimba în bine“

Rep.: Cum ai reușit să îmbini până acum distracția cu munca și cum vei proceda în continuare?

D.P.: Până în momentul de față, pot spune că am putut realiza un echilibru în viața personală, reușind să îmi organizez timpul astfel încât să pot obține rezultate bune la învățătură, dar să mă și distrez. Fără sport și relaxare la sfârșitul săptămânii nu aș fi fost capabil să dau randamentul necesar unei munci constante. Pe viitor, voi încerca să mențin același echilibru deoarece anul universitar la Oxford este de șase luni, împărțit în trei trimestre, deci jumătate dintr-un an calendaristic îl voi petrece acasă, unde cu siguranță nu va lipsi distracția.

Rep.: Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în viață până acum?

D.P.: Pentru a răspunde la această întrebare mă voi raporta din nou la olimpiadele naționale de matematică, la care ambiția mea a fost să cuceresc cel puțin o medalie de aur. Totuși, am câștigat multiple medalii de argint și de bronz, iar de aici am invățat că în viață nu poți obține întotdeauna ceea ce dorești, însă contează ambiția și perseverența de a încerca, și rezultatele finale nu vor înceta să apară.

Rep.: Ce planuri de viitor ai, în timpul studiilor universitare, și pe urmă?

D.P.: Doresc să termin cei trei ani de facultate, după care să fac un an de masterat în cadrul aceleiași universități. Deocamdată nu mă văd revenind acasă pentru că mai am multă experiență de învățat în Marea Britanie. Însă pe viitor, o opțiune ar fi să mă întorc în România doar dacă societatea s-ar schimba în bine, dacă ar fi mai multă meritocrație și mai puțină corupție. Mă gândesc că ar fi interesant să pot aplica la noi în țară tot ceea ce voi învăța în anii de studii în străinătate.