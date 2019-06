INTERVIU. Mihaela Natea (UMFST Târgu-Mureş): “Cheia în dezvoltarea cercetării și inovării este cooperarea”

Share



Recent, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu-Mureş a organizat Conferinţa „Stronger Together: Building Up Security Through Cooperation, Health, Research and Innovation”, eveniment la care au participat oameni politici, academicieni, profesori universitari, cercetători, reprezentați ai ONG-urilor și think tank-urilor din state precum Belgia, Italia, Bulgaria, România, Polonia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Pentru a afla concluziile acestui eveniment extrem de important pentru mediul academic mureşean, am invitat-o la un scurt dialog pe lector univ. dr. Mihaela Natea, directorul Departamentului de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a UMFST “George Emil Palade” din Târgu-Mureş.

Reporter: Cine au fost participanţii conferinţei şi care a fost importanţa acestui eveniment pentru comunitatea academică de la UMFST, dar şi pentru comunitatea locală mureşeană?

Lector univ. dr. Mihaela Natea: Am avut deosebita plăcere să găzduim Conferința “Stronger Together: Building Up Security Through Cooperation, Health, Research and Innovation.” Evenimentul este rezultatul unei colaborări deosebite între Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, Comisia Europeană, Parteneriatul Estic și Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” și reprezintă un eveniment al Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene. Am avut deosebita plăcere de a avea participanți din statele membre ale UE și state partenere, precum: Belgia, Italia, Franța, Bulgaria, Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova, Belarus, Georgia, Ucraina și altele. Participanții au fost din zona academică, centre de cercetare, think-thank-uri. O parte dintre ei sunt implicați în aspecte de policy making în statele lor sau la nivel european.

Rep.: Care au fost principalele teme dezbătute în cadrul conferinţei?

M.N.: Principala temă dezbătută a fost rolul jucat de cercetare și inovare în dezvoltarea comunității europene și mai ales cum pot fi atinse obiective majore prin cooperare. Conferința a avut patru sesiuni în care au fost abordate diferite aspecte subsumate temei. În prima sesiune s-a problematizat rolul universităților în dezvoltarea cercetării și inovării în contextul modelului Bologna respectiv Sorbona. În cadrul celui de al doilea panel au fost abordate aspecte privind construirea securității prin cercetare inovare și cooperare între statele Parteneriatului Estic, unde dilemele geopolitice generează probleme de securitate deosebite. Noile abordări ale conceptului de securitate deschid ușa spre construirea securității umane, prin cooperări multidisciplinare. În acest context dezvoltarea temelor de cercetare calate pe necesitățile regionale și abordate trans disciplinar devine o necesitate, un imperativ pentru universități și state. Următorul panel a abordat subiecte privind alinierea la standardele europene, modele de bune practici și rolul educației în domeniul medical, iar în ultimul panel au fost prezentate oportunitățile de finanțare și dificultățile care apar în accesarea fondurilor europene.

Rep.: Ce soluții au relevat dezbaterile în privinţa celor mai bune metode de colaborare în domeniul cercetării academice, concretizate în inovare?

M.N.: Poate cea mai clară concluzie se poate rezuma astfel: politicile statale sunt bune dar nu sunt suficiente, politicile europene sunt bune dar nu sunt suficiente, finanțarea există dar nu e suficientă și aceasta pentru că nu există cooperare suficientă. Deci cheia în dezvoltarea cercetării și inovării este cooperarea prin formarea colectivelor multinaționale de cercetare, în care fiecare parte vine cu o zonă de excelență. În acest context rolul internaționalizării este esențial, universitățile, centrele de cercetare trebuind să devină vectori de cooperare multinațională. O altă concluzie leagă necesitatea de a conecta eficient zona de cercetare universitară cu mediul privat, prin generarea unor proiecte comune, mutual avantajoase.

Rep.: Unul din obiectivele conferinţei a fost îmbunătăţirea colaborării inter-academice în ceea ce priveşte elaborarea şi derularea unor proiecte internaţionale comune. S-au identificat oportunităţi, s-au făcut paşi concreţi în direcţia aceasta?

M.N.: Bineînțeles. Participanții și-au exprimat dorința de a participa în proiecte de cercetare comune și, totodată, au fost puse, bazele unor colaborări viitoare, inter-universitare.

Rep.: Care este capacitatea UMFST de a face faţă provocărilor care au constituit tematica acestei conferinţe, respectiv consolidarea securităţii prin cooperare, cercetare şi inovare?

M.N.: Faptul că un eveniment de o asemenea anvergură, un eveniment al Președinției organizat în colaborare cu Comisia Europeană ajunge la Târgu-Mureș, vorbește de la sine despre capacitatea instituțională a UMFST, dar și despre deschiderile ce devin acum posibile în zona inovării și cercetării prin alăturarea unor specializări și cadre universitare din zona medicinei, studiilor de securitate, inginerie, informaticii, economiei, dreptului etc.

A consemnat Alex TOTH