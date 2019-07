GALERIE FOTO: Târgul de Vară, sărbătoare de tradiție a comunei Băla

Share



Asociația Culturală ”Comoara Transilvaniei”, Primăria și Consiliul Local Băla au organizat duminică, 14 iulie, o nouă ediție a tradiționalului Târg de Vară de la Băla.

„Ne bucurăm că după toate codurile galbene și portocalii și câte or mai fi fost, avem parte de o vreme frumoasă, care sper să fie cu noi până spre miezul nopții când vom pleca de aici de la Băla, mai fericiți și mai mulțumiți. Cum problemele sunt multe și mărunte, sunt convins că, prin ceea ce propune acest Târg de Vară de la Băla, lumea mai uită de grijile de zi cu zi, fapt pentru care an de an, în a doua duminică a lunii iulie are loc la Băla tradiționalul Târg de Vară. Rog publicul prezent să se implice în acest târg, nu să stea să asiste pasiv, este invitat să cânte, să joace. Rolul pentru care sunt organizate astfel de spectacole este ca oamenii prezenți să intre în horă , nu să privească ca la televizor. De aceea, îi invit nu doar să aplaude ci să și cânte, să danseze, să se simtă bine împreună cu cei care urcă pe scenă”, a spus Mihai Teodor Nașca, prezentatorul Târgului de Vară de la Băla.

Mariana Vlad: „Belenii nostri sunt omeni buni”

Maratonul cântecului și jocului popular a fost prefațat de oficialitățile județului prezente la deschiderea oficială, salutate de gazda Târgului de Vară de la Băla, primarul Mariana Vlad. „Mă bucur extrem de mult că Dumnezeu ține cu noi. El e bun, pentru că belenii nostri sunt omeni buni. Mă bucur să avem în mijlocul nostru invitați de seamă de la conducerea județului, prefectul Mircea Dușa, cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean, Ovidiu Dancu și Alexandru Cîmpeanu, șeful APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă care se poate convinge pe viu de faptul că la Băla se face agricultură, se muncește terenul, fapt pentru care fermierii de aici merită să primească subvenția. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc vicepreședinților Consiliului Județean pentru că la Băla avem un drum bun, lucrări care vor continua și în acestă lună”, a precizat Mariana Vlad, primarul comunei Băla.

Mircea Dușa: „Aducem în actualitate tradițiile și obiceiurile”

„E plăcut pentru mine să fiu prezent aici la Băla la Târgul de Vară. Este deja o tradiție ca în fiecare localitate, într-o anumită zi din an să fie organizată ziua localității, prilej cu care, fiii satului se întorc acasă pentru a petrece câteva clipe împreună cu familia, cu prietenii și cu cei dragi. Doamna primar remarca faptul că foarte mulți tineri plecați din Băla s-au întors acasă pentru a fi alături de rude, de prieteni, pentru a se simți bine cu ocazia Târgului de Vară. De regulă, la astfel de manifestări aducem în actualitate tradițiile și obiceiurile noastre populare. Chiar dacă aici la Băla nu au fost invitate personalități deosebite ale folclorului românesc, în schimb, doamna primar Mariana Vlad vrea să pună în valoare obiceiurile de pe aceste meleaguri, dar mai ales tinerii artiști locali, cei care trebuie să preia de la generațiile mai în vârstă obiceiurile, care sunt prezenți pe scena Târgului de Vară. Este extrem de binevenit acest lucru, astfel promovăm ce este valoros, ceea ce comunitatea din această zonă a creat în timp” – Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

Laude aduse primăriței din Băla

„Mă bucur de fiecare data când ajung la Băla, în această mica dar inimoasă comună condusă de o primăriță la fel de inimoasă care își dă tot interesul să realizeze cât mai multe lucruri pentru bunăstarea comunei și a locuitorilor ei. Prezența reprezentanților Consiliului Județean certifică sprijinul care îl acordăm acestei comunități mici și frumoase, care vrem să fie unul și consistent care să ducă la materializarea unor lucruri de care locuitorii acestei comune să se bucure” – Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean

Mariana Vlad, primar cu inimă mare

„Vreau să spun faptul că primarul Mariana Vlad are o inimă mare, pentru Băla și pentru micul sat alăturat, Ercea. Asta simt, asta am constatat. Sunt lucruri care se văd, faptul că Băla s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare , oferind locuitorilor ei condiții la nivel european. Pentru tot ce a făcut, țin să o asigur că vom fi alături de echipa care se ocupă de bunăstarea comunei Băla. Nu în ultimul rând, o felicit pentru faptul că în fiecare an organizează această sărbătoare, Târgul de Vară de la Băla, în care este promovat portul, cântecul și tradițiile populare” – Alexandru Câmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean

Agricultura, la loc de cinste

„Am revenit cu drag în comuna Băla. De la an la an remarc faptul că sunt tot mai multe terenuri lucrate aici la Băla, iar culturile sunt extrem de frumoase. Consider că este și meritul Agenției de Plăți. Targetul meu este ca relația dintre APIA și fermieri să fie una de parteneriat, fapt pentru care de la an la an se vede că avem tot mai multe terenuri lucrate, subvențiile sunt tot mai mari și mai multe pentru fermieri” – Ovidiu Săvâșcă, director executiv APIA Mureș

Profitând de prezența reprezentanților Consiliului Județean, Gavril Belean a ridicat problema drumului care face legătură între comuna Băla și Ceuașu de Câmpie. Drumul de legătură între Băla și Ceuașu are 3 kilometri care aparține comunei Băla, respectiv 7 kilometri comunei Ceuașu.

„Prima lucrare care trebuie făcută e cea de cadastrare a drumului, să fie trecut în proprietatea publică a comunei după care vom încerca să preluăm drumul care leagă cele două comune după care să obținem o finanțare pentru această investiție”, a fost răspunsul dat de Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș.

Maraton folcloric

Maratonul cântecului și jocului popular la Târgul de Vară Băla 2019 a fost asigurat de Ansamblul ”Mugurelul” din Sâncraiu de Mureș, Ansamblul din Merișor, Ansamblul ”Dor Solovăstrean”, Ansamblul ”Spice Mureșene”, soliștii Ioana Iușan, Radu Petre, Sorina Csiki, Anamaria Bodan și Bianca Oprea. Printre oaspeții de seamă care au urcat pe scena Târgului de Vară de la Băla îi amintim pe Ana Munteanu, Oana Bozga-Pintea, Letiția Blaga, Alexandra Togănel, Ina Todoran, Ciprian Ardelean, Costi Dumitru, Andrei Romanica, Ovidiu Furnea, Iulia Maier, alături de Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu-Mureș.

Seara s-a încheiat cu tradiționalul foc de artificii, iar cei tineri au petrecut până în zori la discoteca de la Căminul Cultural.

Organizatorii au adus mulțumiri oamenilor inimoși care au pus umărul la bun desfășurare a târgului, femeilor Rafila Căbuț, Ravicuța Vlad, Camelia Iușan, Alexandra Vlad, Ana Bodan, Elena Ungur, Angela Rusu, Simona Militaru (directoarea școlii), Maria Gorea, Paraschiva Gorea, Susana Ceușan, Saveta Cotoară, Lăcrămiora Conțiu, Angela Bernaschi, Firuța Dima, Lenuța Giza, prof. Floricica Blaga, Nicoleta Aspricioru, Mădălina Milășan, Mioara Blaga, Ana-Maria Vlad, Angela Bodan, reprezentanților Consiliului Local Băla, viceprimarul Marius Rus, consilierii Viorel Vlad, Dumitru Maier, Ioan Mărginean, precum și angajaților din Primăria Băla, Florin Cioloca, Dănilă Rus, Camelia Rus, Ioan Sas, Simion Bodan, Ioan Ungur, Maria Marian (asistentă). De asemenea, mulțumiri speciale au fost aduse lui Teodor Sântean, Teodor Cotoară, Ioan Florea, Vasilică Vlad, Ioan Iușan, Sorin Lazăr, Mitruț Maier, Tucu, Ioan Rusu, precum și familiilor Lazăr Gavril, Lazăr Gabi, Ormenișan Cristian, Blaga Alexandru, Blaga Florin și Șomodi Nicu.