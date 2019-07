INTERVIU cu Ioana Ştefan, a doua medie de 10 din Mureş la Bacalaureat

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din județul Mureș. În urma contestațiilor, în județul Mureș a apărut o a doua medie finală de 10,00, rezultatul muncii depuse de Ioana Ștefan, elevă la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş.

Reporter: Ce impresii ţi-a lăsat examenul de Bacalaureat?

Ioana Ștefan: Examenul de Bacalaureat de anul acesta mi s-a părut cu nivel de dificultate mediu la toate cele trei materii. Am reuşit să mă concentrez, să îmi stăpânesc emoțiile şi să dau tot ce pot.

Rep.: Ce te-a determinat să depui contestaţie?

I.Ș.: După ce mi-am văzut nota la examenul de limba română, ştiam că trebuia să am o notă peste 9, în urma verificării după barem. Totodată, la sugestia şi încurajarea de a depune contestaţie a doamnei profesoare de limba şi literatura română, am decis că trebuie să încerc, deoarece e munca mea. Şi astfel am avut surpriza neaşteptată de a obține chiar nota 10.

Rep.: Cât de mult te-ai pregătit?

I.Ș.: Am avut o pregătire constantă și neîntreruptă de-a lungul celor 4 ani şi cred că acest lucru a constituit un avantaj. Astfel, în clasa a XII-a mi-am reamintit lucrurile învățate şi le-am structurat conform cerințelor pentru examen.

Rep: Ce sugestii ai da celor care dau Bacul anul viitor?

I.Ș.: În primul rând, i-aş sfătui să învețe din timp, să nu lase totul pe ultima sută de metri, deoarece intervine stresul şi oboseala care împiedică asimilarea completă şi corectă a cunoştințelor. În al doilea rând, le-aş sugera să se bucure din plin de această perioadă unică a absolvirii liceului, îmbinând activitățile extraşcolare cu pregătirea pentru examen.

Rep.: Ce pasiuni ai?

I.Ș.: Mă consider o persoană activă, ador să călătoresc, să descopăr locuri şi oameni noi, să ies în natură ori de câte ori am ocazia. De asemenea, o altă pasiune pe care o am încă de mică este muzica. În timpul liber îmi place să cânt atât la chitară, cât şi vocal.

Rep.: Ce planuri ai de viitor?

I.Ș.: În viitorul apropiat, îmi propun să îmi continui studiile la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Mai apoi, îmi doresc să am o carieră reuşită şi o viață de familie împlinită, încercând să fiu o inspirație pentru cei din jur.

A consemnat Alex Ionuţ ORBAN