În România sau dincolo de graniţe? Tinerii ne răspund. Lucian Mașca: „Mai avem multe schimbări de făcut”

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă o serie de interviuri care prezintă percepţiile tinerilor mureşeni referitoare la viitorul lor, respectiv dacă aceştia doresc să rămână în ţară sau nu. Opiniile şi percepţiile acestora se pliază pe diferite subiecte referitoare atât asupra României, a cetăţenilor, cât şi asupra beneficiilor studiilor şi a viitorului acestora în ţară, dar şi dincolo de graniţele acesteia.

Lucian Mașca are 19 ani, este un absolvent recent al Colegiului Național “Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş şi s-a deschis în fața cotidianului Zi de Zi cu privire la viitorul său, al României, detaliindu-și, de asemenea, percepția asupra prezentului. Deși a absolvit secția biologie-chimie, a început anii de liceu la profilul de matematică-informatică și își va continua studiile în același domeniu.

Reporter: Care este planul tău de viitor? Te îndrepți dincolo de granițele României sau dorești sa rămăi în țară?

Lucian Mașca: După o perioadă mai lungă de gândire, am hotărât că voi rămâne în țară în continuare. Am început liceul în Alba-Iulia, la Colegiul Național Militar, și am văzut cum e să stai departe de casă. Prefer confortul casei mele în ciuda micilor avantaje pe care le are o facultate făcută în afară, care vine „la pachet” și cu alte griji și dezavantaje.

Rep.: Ce avantaje şi dezavantaje consideri că îți oferă opțiunea aleasă de tine?

L.M.: Avantajele sunt multe. În primul rând, voi studia un domeniu care mă atrage foarte mult și anume Automatica și informatica aplicată. M-am informat și materia predată este foarte actuală, asemănătoare cu cea din țările vestice incluzând robotica, inteligența artificială, etc. De asemenea, voi fi aproape de familie, prieteni și voi avea timp pentru hobby-ul meu, motociclismul. Singurul dezavantaj pe care îl pot vedea este diferența de prestigiu între facultăți și modul în care sunt văzute internațional.

Rep.: Ce te motivează să rămâi în țară?

L.M.: Trăiesc într-un oraș curat și civilizat și am în apropiere foarte multe posibilități pentru viitor. Prietenii și familia sunt aici și am speranța că lucrurile se vor schimba în țară.

Rep.: Dacă ai avea puterea necesară, ce ai dori să schimbi în România?

L.M.: În cadrul învățământului aș schimba în primul rând programa școlară, introducând mai multe ore de laborator și practică. Aș introduce, de asemenea, teze unice la nivel de țară, să poți vedea nivelul la care te afli din timp, pentru a putea să te pregătești din timp pentru examenul de bacalaureat.

Rep.: Ai speranță în ceea ce privește România?

L.M.: Răspunsul este da, cu siguranță. În special în domeniul tehnologic, nu mai contează așa de tare locația în care lucrezi, pentru că totul este interconectat.

Rep.: Cum vezi România peste 20 de ani?

L.M.: Dispunem de multe minți luminate, care cu siguranță vor face multe schimbări în timp. Oricum, lucrurile par momentan să meargă spre mai bine și am încredere că așa va fi. Nouă ne rămâne doar să contribuim la binele acesta: să fim îngăduitori, să mulțumim când plecăm din taxi, autobuz, de la magazin, să strângem gunoiul după noi și așa mai departe.

Rep.: Ce impresie îți lasă România în momentul de față?

L.M.: În momentul de față mi se pare că mai avem multe schimbări de făcut, dar după cum am spus, odată ce conștientizăm toți asta, suntem deja pe drumul cel bun.

Rep.: Ce consideri că găsești în străinătate dar nu și în România?

L.M.: Voi vorbi din auzite, deoarece nu am ajuns niciodată să studiez în altă țară. Din câte știu eu, oamenii sunt mai deschiși la idei noi. Atât studenții, cât și profesorii.

Rep.: Ce mesaj ai transmite tinerilor de vârsta ta cu interesul de a-i mobiliza înspre schimbare? Dar adulților?

L.M.: Pe cei de o vârstă cu mine vreau să îi încurajez să ofere înainte să ceară și să facă totul ca și cum ar face-o pentru ei. Astfel, se vor schimba multe, într-un timp foarte scurt. Celor mai înțelepți vreau să le transmit să aibă încredere în generația tânără și să îi susțină, deoarece ei sunt viitorul.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN