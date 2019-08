Vasile Gliga, mereu acasă la Festivalul Văii Gurghiului

Share



Printre cei de-ai casei la Festivalul Văii Gurghiului se numără și familia lutierului Vasile Gliga, încă de la intrarea pe Platoul Fâncel, vizitatorii sunt ademeniți de standul unde lemnul prinde formă și glas, transformându-se în vioară.

Exemplu pentru tineret

Mereu îmbrăcat în portul popular, Vasile Gliga a fost înconjurat și de această data de întreaga familie, reîntregită frumos la Festivalul Văii Gurghiului. „Sunt 14 ani de când am încercat să fiu prezent aici la Fâncel. Nu a fost ușor, dar am dorit să fiu un exemplu de urmat de toți locuitorii acestei văi. Cred că toți am putea să imprimăm copiilor și nepoților nostri dragostea de a purta costumul popular, de a vedea frumusețile acestei văi”, a spus în deschiderea festivalului Vasile Gliga, fiu al Văii Gurghiului.

Oaspeți de seamă ai Festivalului Văii Gurghiului

Printre oaspeții care au simțit pe viu ospitalitatea familiei Gliga se numără persoane cu decizii importante la nivel central, oameni care pot aduce un plus dezvoltării Văii Gurghiului, lucru subliniat și de Vasile Gliga. „Am avut puterea de a participa la luarea de decizii la nivel national și județean, și am încercat să aduc pe Valea Gurghiului oameni cu responsabilitate. Anul trecut a fost prezent la festival ministrul Turismului, prilej cu care s-a purtat o discuție prin care am putea face din Valea Gurghiului o zonă în care să poată veni foarte mulți străini, foarte multă lume, iar copiii să se bucure că pot petrece pe această vale. În acest sens, sunt făcute demersuri cu primăria Ibănești, ca în viitor Lăpușna să devină stațiune turistică. La nivel de Consiliu Județean, deja sunt făcute măsurătorile pentru asfaltarea drumului județean, condiții care apoi să ofere dezvoltarea turismului în zona Lăpușna. La ediția din acest an a festivalului am fost vizitați de ministrul Agriculturii, Petre Daea. A trecut pe la fiecare stand, a stat de vorbă cu oameni, cu cei implicați în agricultură, a luat la cunoștință problemele cu care ne confruntăm la nivel de județ, atât pe zona montană cât și pe câmpie. O problemă concretă care sper să o rezolve ministrul Daea este cea legată de brânza de Ibănești, recunoscută și branduită la nivel international, care e concurată de brânza contrafăcută din Bulgaria și Polonia la jumătate de preț. E păcat ca bunătatea produselor noastre să nu beneficieze de cele mai mari aprecieri , chiar internațional”, a precizat Vasile Gliga,

Valea Gurghiului, exemplu de unitate

Alt aspect subliniat de Vasile Gliga a fost cel al comuniunii existente pe Valea Gurghiului, modul cum primarii de culori politice diferite pot organiza împreună un eveniment de toată cinstea. „Sper ca această Asociație a Comunităților Văii Gurghiului, care m-a primit și pe mine să reprezint construcția de viori la festival, să dăinuie cât mai mult. Pe lângă frumusețea portului, a peisajului, a tradițiilor, se vede aici la Fâncel o unitate a comunităților de pe Valea Gurghiului. Cred că putem fi un exemplu la nivel national, o comună ALDE cum e Solovăstru, o comună PNL cum e Gurghiu, Hodacul, o comună PMP și o comună PSD, Ibănești, pot conviețui, pot crea această atmosferă în care să putem spune că suntem mândri că suntem români”, a spus Vasile Gliga.