PLUS Mureş are conducere aleasă prin vot

Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate – PLUS -, are de sâmbătă, 24 august, filială judeţeană oficial constituită. Membrii de partid prezenţi în număr mare au ales în cadrul primei convenţii judeţene a PLUS echipa cu care speră să câştige încrederea mureşenilor. Primul preşedinte ales al PLUS Mureş este Mihai Adrian Ungur, tânăr manager de centru social, absolvent de Litere.

Mihai Ungur: ,,Partidul PLUS va fi atât de frumos pe cât îl vom face!”

Proaspătul preşedinte este conştient de imensa responsabilitate care i-a fost încredinţată. ,,<Rolul unui lider este acela de a se pune în slujba celor pe care îi conduce> este un concept cu care am crescut și pe care doresc să îl aplic în cadrul PLUS. Funcția de președinte de filială județeană reprezintă o profundă responsabilitate față de cei care îți acordă încrederea. De-a lungul ultimilor 30 de ani de capitalism de cumetrie, de nenumărate ori cei care ne-au cerut votul ne-au înșelat încrederea. Doresc să demonstrez că se poate altfel, că noi, oamenii decenți care ne ducem cinstit și demn traiul, existăm. Că putem să ne mobilizăm și să construim ceva frumos împreună. Partidul PLUS va fi atât de frumos pe cât îl vom face! Noi suntem cei care determină succesul sau eșecul acestei mișcări, atitudinea pozitivă și mai ales implicarea sunt fundamentale. Președinția PLUS Mureș este o provocare, însă cea mai mare responsabilitate mi-am asumat-o în momentul semnării adeziunii la PLUS: să fac altfel de politică și să recâștig încrederea poporului român într-un viitor pozitiv. Prin asociere cu PLUS am devenit ambasadorii lui oriunde am fi – societatea percepe alternativa prin prisma noastră, individual”, a declarat Mihai Ungur.

Oana Bogdan: ,,Ne dorim o filială puternică şi diversă”

Conform uzanţelor, constituirea filialei judeţene a avut loc în prezenţa coordonatorilor regionali ai regiunii Centru, din care face parte judeţul Mureş. Sighişoareanca Oana Maria Bogdan, coordonator regional şi membru în Biroul Naţional al PLUS, a declarat în cadrul Convenţiei că marele obiectiv al partidului este guvernarea. ,,Noi asta vrem. Asta aşteaptă cetăţenii de la noi. Ca să ajungem la guvernare, avem două obiective mari: recrutare şi consolidare”, a subliniat Oana Bogdan. În acest moment, PLUS Mureş numără peste 200 de membri, organizaţi în 72 de comunităţi locale oficial constituite sau aflate în plin proces de validare. Deşi deocamdată cea mai mare parte a membrilor activi provine din mediul urban, cei de la PLUS Mureş se vor concentra pe viitor pe atragerea şi a celor din mediul rural, a căror reprezentare politică este de maximă importanţă. ,,Trebuie să fim un partid mare, puternic. Ne dorim o filială puternică şi diversă”, a mai declarat coordonatorul regional. În opinia celor de la PLUS, diversitatea este un factor principal care diferenţiază judeţul Mureş de alte zone ale ţării. Dealtfel, în cadrul PLUS activează un număr semnificativ de etnici maghiari, care lucrează la transferul principiilor PLUS către toţi cetăţenii de limbă maghiară. Aceştia sunt constituiţi într-un grup de lucru care traduce şi adaptează mesajul PLUS, astfel încât să fie înţeles şi perceput la adevărata valoare de toţi cetăţenii români, indiferent de limba vorbită.

Generaţia PLUS Mureş, sub semnul speranţei

În cadrul aceleiaşi Convenţii, a fost aleasă şi conducerea tineretului PLUS Mureş, care activează sub numele generic de ,,Generaţia PLUS”. Coordonatorul tinerilor a fost ales Constantin-Mihai Darie, care va conduce tineretul plusist alături de Alexandru Gujuman, Iulia Cristina Sămărghițan, Marius Beleaua şi Alin Simionescu. ,,Vom construi o platformă pentru toţi tinerii din judeţ care vor să se implice în schimbarea societăţii româneşti. În colaborare cu aceştia, şi cu ajutorul organizaţiilor studenţeşti, ne dorim să scoatem la suprafaţă tineretul care, în acest moment, este prea puţin auzit. Generaţia PLUS Mureş va fi un spaţiu deschis, un loc unde vom prelua şi implementa toate ideile tinerilor”, a declarat Mihai Darie.

Conducerea PLUS Mureş

Alături de preşedintele Mihai Ungur, au fost aleşi membrii Biroului Judeţean, a Comisiei de Integritate şi a celei de Cenzori, precum şi cei 22 de delegaţi care vor reprezenta PLUS Mureş la Convenţia Naţională.

Aceştia sunt în ordine: Alexandru Mureșan – secretar general, Adina Lipovanu – trezorier, Ștefana Roman – fundraising, Marius Roșca – comunicare;

– membrii Biroului Filialei Judeţene PLUS Mureș: Claudiu Răzvan Crișan, Nicoleta Todoran, Andrei Cotruș, Mihail-Marcel Potcoavă;

– membrii Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj: Lucreţia Moldovan, Dana-Ligia Ilin, Laura Oprea;

– membrii Comisiei Județene de Cenzori: Marcel Moldovan, Ioana-Maria Filip, Ioana-Carla Moldovan.

Aceştia urmează să participe în septembrie la prima întâlnire oficială a PLUS – regiunea Centru care va avea loc la Sibiu, într-o încercare de a pune regiunea pe o poziţie de top.

Edith VEREŞ