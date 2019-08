Comunicat UDMR Mureş: “Opinia publică din Târgu Mureş este indusă în eroare în continuu de către Primăria municipiului Târgu Mureş”

Share



Conducerea UDMR Mureş a remis joi, 29 august, un comunicat de presă intitulat “Opinia publică din Târgu Mureş este indusă în eroare în continuu de către Primăria Târgu Mureş”, document pe care îl publicăm, integral, în rândurile de mai jos:

“În ultimele săptămâni Primăria duce o campanie de discreditare împotriva Consiliului Local și a consilierilor locali. Domnul primar, purtătorul de cuvânt și consilierii primarului dezinformează populația prin minciună.

Să fie clar pentru toată lumea: Consiliul Local a votat toate capitolele de cheltuieli din buget care sunt necesare pentru asigurarea acelor servicii publice despre care Primăria susține că trebuie suspendate din lipsă de fonduri.

Prin materialele trimise către reprezentanții presei, declarațiile din ziarele și de la televiziunile locale, precum și prin pliantele distribuite în cutia poștală a târgumureșenilor conducerea orașului încearcă să-i facă responsabili pe consilierii locali pentru nerealizările datorate incompetenței echipei de la Primărie. Primarul care ”domnește” de 2 decenii la Târgu Mureș, precum și echipa care îl susține, în ultimii 20 de ani nu au reușit să dezvolte acest oraș ori să construiască ceva valoros. Iar acum vor să ne facă responsabili pentru eșecul lor. Ceea ce este și mai trist, este că primarul dezinformează și șantajează fără jenă părinți, sportivi, profesori, reprezentanții sferei civile sau a mediului de afaceri, oameni nevinovați, pentru ca prin intermediul lor să pună presiune pe Consiliul Local.

Nu consilierii UDMR și Consiliul Local sunt de vină că Primăria nu are bani, lipsa de bani este urmare a faptului că echipa primăriei nu a cheltuit acești bani conform prevederilor bugetului aprobat.

Vă rugăm să ne spuneți:

– DE CE MINȚIȚI CU PRIVIRE LA RENOVAREA STRĂZII 8 MARTIE? – când bugetul votat, încă din 2017, cuprindea sume, la propunerea UDMR, pentru renovarea străzii 8 martie. Iar anul acesta, tot la propunerea noastră, 2,2 milioane de lei au fost alocați din buget – regăsiți suma la cea de-a 370-a rubrică din buget

– DE CE MINȚIȚI CĂ LUCRĂRILE DE PE STRADA VICTOR BABEȘ DIN ALEEA CORNIȘA NU SUNT FINALIZATE? – La rectificarea bugetară nici nu s-au cerut bani pentru aceste lucrări, iar strada este asfaltată!

– DE CE MINȚIȚI CĂ NU SUNT BANI PENTRU RENOVAREA ȘCOLILOR? – La începutul anului consiliul local a votat 32 de milioane de lei pentru renovare, întreținere și mentenanță iar cu ocazia rectificării bugetare iarăși am votat 800 de mii de lei!

– DE CE MINȚIȚI CĂ BAZINUL OLIMPIC DIN COMPLEXUL WEEKEND TREBUIE ÎNCHIS? – La ședințele comisiei, directorii spun că sunt suficienți bani pentru susținerea activităților până în octombrie, în timp ce consilierul primarului spunea că nu sunt bani. Azi Primăria anunță că activitățile pot continua până în

octombrie.

– DE CE MINȚIȚI CĂ NU AM VOTAT SUFICIENȚI BANI PENTRU CLUBURILE SPORTIVE? – Din sumele votate în aprilie, 1,8 milioane de lei nu au fost plătiți cluburilor sportive. La rectificarea bugetară iarăși am votat 3,5 milioane de lei pentru cluburi. Nu sunt de ajuns? De ce până acum nu s-au plătit banii alocați?

– DE CE VĂ PREOCUPAȚI DIN NOU DE LICEUL ROMANO-CATOLIC? DORIȚI SĂ CREAȚI TENSIUNI INTERETNICE DIN NOU? – În 2005 procesul intentat de Primăria Tg Mureș împotriva Bisericii Romano-Catolice a fost pierdut definitiv și irevocabil de Primărie.

Stimate domnule primar, stimați membrii ai conducerii Primăriei, în loc de generarea conflictelor interetnice, de ce nu ne arătați cât și pe ce ați cheltuit în ultimii ani din bugetul Primăriei? Ce cheltuieli planificați în perioada următoare și din ce fonduri veți asigura acoperirea acestor cheltuieli?

Nu vom intra în jocurile dumneavoastră politice de generare a conflictelor inutile. Mai puțină isterie, mai multă muncă, transparență și consecvență, vă rog!

UDMR Mureş”

(Redacţia)