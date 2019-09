Percheziţii anticorupţie în Mureş, Vâlcea şi Sibiu

Share



Ofiţeri de poliţie judiciară din 22 de servicii judeţene ale Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) şi Structura Centrală au efectuat miercuri, 11 septembrie, 47 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Vâlcea şi Mureş, pentru probarea unor fapte de corupţie săvârşite de funcţionari publici, legat de identificarea, omologarea şi verificarea stării tehnice a unor autovehicule pentru înmatriculare, informează www.agerpres.ro.

Suspecți din trei județe Acţiunea are loc sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

”Ofiţeri de poliţie judiciară din 22 de servicii judeţene ale Direcţiei Generale Anticorupţie (Sibiu, Mureş, Vâlcea, Alba, Hunedoara, Argeş, Arad, Timiş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Harghita, Covasna, Braşov, Maramureş, Satu Mare, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Dâmboviţa şi Teleorman) şi Structura Centrală, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, efectuează, în total, 47 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Vâlcea şi Mureş, precum şi ridicări de înscrisuri de la o instituţie publică din Bucureşti, în trei dosare penale constituite la nivelul celor trei unităţi de parchet, având ca obiect fapte de corupţie săvârşite de funcţionari publici cu şi fără calitate specială şi persoane civile, în legătură cu activităţi de identificare, omologare şi verificare a stării tehnice a vehiculelor în vederea înmatriculării. Între cele trei dosare penale există conexiuni privind realizarea activităţilor infracţionale”, a anunţat DGA, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Conform aceleiași surse, în judeţul Mureş, ofiţerii DGA, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au efectuat şapte percheziţii domiciliare, dintre care două la un agent de poliţie, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană.

”De asemenea, pun în executare un mandat de aducere pentru audierea unei persoane în calitate de suspect. Dosarul penal a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş ca urmare a sesizării din oficiu a ofiţerilor DGA – SJA Mureş”, se mai arată în comunicatul de presă al DGA.

(www.agerpres.ro)