Dată stabilită: Shopping City Târgu Mureş se va deschide în martie 2020

NEPI Rockcastle, liderul investițiilor imobiliare din Europa Centrală și de Est, a anunțat luni, 7 octombrie, inaugurarea celui mai nou centru comercial din portofoliu, Shopping City Târgu Mureș, în luna martie 2020.

În urma unei investiții de 70 de milioane de euro, cea mai mare din ultima perioadă din județul Mureș, românii din nordul țării se vor bucura de o experiență premium de cumpărături și petrecere a timpului liber în Târgu Mureș, pe Calea Sighișoarei.

„Acest proiect este unul dintre cele mai importante de pe agenda anului viitor, prioritare fiind respectarea deadline-ului, dar și a tuturor standardelor de calitate și siguranță. Ne dorim să le oferim românilor din nordul țării un centru comercial care să răspundă celor mai înalte exigențe, o politică după care ne ghidăm, de altfel, în toate proiectele pe care le dezvoltăm. Shopping City Târgu Mureș le va aduce mureșenilor, alături de opțiuni variate de cumpărături și petrecere a timpului liber și noi locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii de nord”, spune Alin Burlacu, Leasing Manager în cadrul NEPI Rockcastle.

În ceea ce privește stadiul închirierilor, peste 75% din suprafața mall-ului este deja ocupată, negocierile pentru restul spațiilor urmând să fie finalizate în foarte scurt timp.

Destinație completă pentru întreaga familie, la standarde vest europene

Construit pe un teren de 12,5 hectare, noul mall va dispune de o suprafață închiriabilă de 40.000 de metri pătrați si va gazdui cele mai noi concepte ale brandurilor internaționale și naționale de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, înfrumusețare, articole sportive și pentru copii. Mai mult de 50% dintre magazinele ce vor fi inaugurate în mall vor reprezenta o noutate absolută pentru întreaga regiune. De altfel, peste 60% din suprafața noului mall va fi ocupată de magazine ancoră.

O altă noutate pe care Shopping City Târgu Mureș o aduce este noul design al food court-ului, ce va transpune conceptul de food hall, unul dintre trendurile actuale la nivel european. Astfel, vizitatorii se vor bucura de o ofertă extinsă de bucătării autohtone și internaționale, furnizate de branduri gastronomice premium, atât din regiune cât și din alte țări.

Tot la etaj, mureșenii vor avea acces la un cinema multiplex și la un loc de joacă cu o suprafață generoasă, de 500 de metri pătraţi.

Proiectul va fi completat cu o grădină pe acoperiș de aproximativ 3.500 de metri pătraţi care va deservi 4 restaurante și o panoramă unică asupra zonei istorice a orașului. Grădina de pe acoperiș își va surprinde vizitatorii cu evenimente pentru toate vârstele și astfel va deveni în cel mai scurt timp locul preferat de întâlnire al mureșenilor.

Investiție în comunitate

Cel mai nou mall al mureșenilor va oferi locuitorilor din oraș și din întreaga regiune oportunitatea a sute de noi locuri de muncă, prin deschiderea de magazine ale unor lanțuri internaționale și locale de succes și a unui hypermarket Carrefour cu o suprafață de 10.000 mp.

În paralel cu ridicarea centrului comercial dezvoltatorul a demarat și lucrări pentru fluidizarea traficului din cea mai importantă zonă a orașului și sporirea siguranței în trafic prin construirea unor noi sensuri giratorii pe bulevardele principale adiacente proiectului NEPI Rockcastle.

Vizitatorii vor putea să își lase mașinile în siguranță în parcarea centrului comercial, care va avea o capacitate de aproximativ 1.500 de locuri, dispuse la nivelul solului cât și pe acoperiș, cu acces direct către zona de cinema și food court.

Despre NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle este cel mai mare investitor în sectorul imobiliar din România, după numărul de centre comerciale și sedii de birouri, și cea mai mare companie imobiliară din Europa Centrală și de Est, după capitalizarea bursieră. Portofoliul companiei, prezentă în România din 2007, include Mega Mall, Promenada Mall, Vulcan Value Center, Timișoara Shopping City, CityPark Constanța, Ploiești Shopping City, Brăila Mall, Galați Shopping City, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center și alte centre comerciale în întreaga țară, dar și clădirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView din București, City Business Centre din Timișoara și The Office din Cluj.

