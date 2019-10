”Sărbătoarea Mărului” se alătură campaniei de ajutorare pentru Eduard Valentin Oprea

Share



Consiliul Local și Primăria Batoș, Asociația „Mărul de Aur”, Grupul Producătorilor de Mere Dedrad-Batoș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, organizează în perioada 12-13 octombrie, cea de a XVIII-a ediție a Sărbătorii Mărului. Sărbătoarea de tradiție a comunei Batoș va marca și o frumoasă aniversare, 700 de ani de la prima atestare documentară a comunei situată pe Valea Luțului.„Suntem la ediția de majorat a sărbătorii tradiționale a comunei Batoș. Totodată, sărbătorim și 700 de ani de atestare documentară a comunei Batoș, mai puțin localitatea Goreni, care are o vechime mult mai mare. Mai mult de atât, anul 2019 este și „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)”, deci putem vorbi de o triplă semnificație la ediția din acest an a Sărbătorii Mărului”, a declarat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Sport, poezie și teatru

Programul zilei de sâmbătă, 12 octombrie, va cuprinde manifestări sportive reunite în cadrul Cupei „Mărul de Aur, o lansare de carte și un spectacol de teatru. „Manifestările vor începe începând cu ziua de sâmbătă, 12 octombrie, ora 9, cu manifestările sportive „Cupa Mărul de Aur”, la tenis de masă, minifotbal și alte întreceri sportive. Tot sâmbătă, ora 14, la biblioteca comunală, va avea loc o inedită lansare de carte de poezie semnată de av. Dan Lăzărescu. Seara, ora 18, la Căminul Cultural, trupa ”Șansa și Șansa J”, condusă de Aurel Zileriu, va prezenta un spectacol de teatru”, a precizat primarul comunei Batoș.

Dumitru Dinu Cotoi: „Le cer să nu sară calul, să nu ne învrăjbească cu tot felul de vorbe care nu-și au locul la o astfel de sărbătoare”

Programul zilei de duminică va debuta cu slujba religioasă (ora 10), urmată de recitalul Fanfarei Municipiului Reghin care va preceda deschiderea oficială a Sărbătorii Mărului programată în jurul orei 12:30. „Așteptăm invitați de la Prefectură, Consiliul Județean la ediția din acest an a Sărbătorii Mărului. Chiar m-aș bucura să vină deoarece trebuie să le mulțumesc în mod deosebit pentru drumul bun care îl avem, de la Reghin spre Batoș, asfaltat în cursul săptămânii trecute. Este un drum foarte bun, nu știu să fi fost așa un drum de la Reghin spre Batoș cum este acum. De fiecare dată, la Sărbătoarea Mărului am invitat oameni politici, conducători ai județului și nu numai, care de fiecare dată sunt bineveniți la noi. Știu că este început de campanie electorală, dar le cer și pe această cale, la fel cum o voi face și la fața locului, să nu sară calul, să nu ne învrăjbească cu tot felul de vorbe care nu-și au locul la o astfel de sărbătoare. Este o sărbătoare frumoasă care nu ar trebui stricată cu alte discuții pe care le vedem zilnic la televizor”, a spus Dumitru Dinu Cotoi.

Premierea seniorilor și elevilor meritoși

După deschiderea oficială și alocuțiunile invitațiilor, vor fi premiate cuplurile care în acest an împlinesc 50 de ani de căsnicie, respectiv familiile Ardelean Petru și Valeria, Ilia Dumitru și Terezia, Szekely Alex și Ecaterina, Nagy Pavel și Iren, Bumbu Ioan și Rafila, Cristian Aurel și Maria, Cîmpean Vasile și Eugenia, Galut Lazăr și Raveca, Ivana Ioan și Lucreția. De asemenea, vor fi premiați cei mai buni doi elevi ai școlilor din comuna Batoș, Cristina Diana Baci, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Batoș, localitatea Batoș și Maria Ioana Suceava, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Batoș, localitatea Dedrad, premiați de către Asociația Mărul de Aur Batoș și Asociația Casa Educației Reghin. „După deschiderea oficială va urma vizitarea standurilor producătorilor agricoli, și aici mă refer la cei de mere, de legume, vin, struguri, miere de albină, la crescătorii de animale care vor fi prezenți cu ceaunele, așa cum o fac de fiecare dată, pe toți aceștia îi vom premia. Pe scena Festivalului Mărului vor urca soliștii, ansamblurile și grupurile folclorice din comuna Batoș și din împrejurimi. Vor cânta solistele Emanuela Cîmpean, Maria Suciu, Alexia Aștelian, cu rădăcini la Goreni și Dedrad. Printre oaspeții speciali care vor urca pe scenă se numără Teodor, Narcisa și Teodora Țogorean și binecunoscutul taragotist Dumitru Dobrican, fost elev al regretatului Dumitru Fărcaș.Programul mai cuprinde nelipsitul concurs „Trasul remorcii”. Nu trebuie uitat programul dedicat muzicii ușoare care va fi asigurat de Alex Pintican și formația clujeană Semnal M. Seara se va încheia cu o discotecă în aer liber”, afirmă Dinu Cotoi. De amintit este faptul că Muzeul Comunei Batoș va putea fi vizitat cu ocazia Sărbătorii Mărului, ghid fiind prof. Ioan Biriș. De asemenea, pentru ediția din acest an, oaspeții Sărbătorii Mărului vor fi întâmpinați de către cei din Dedrad, cunoscut fiind faptul că în fiecare an se schimbă acest grup de întâmpinare.

Sărbătoarea Mărului alături de Eduard Valentin Oprea

Pe lângă caracterul de sărbătoare, ediția din acest an vine și în sprijinul celor aflați în suferință, Sărbătoarea Mărului fiind aproape de campania de ajutorare a micuțului Eduard Valentin Oprea din Reghin. „Dorim să facem ceva diferit față de edițiile anterioare. La ”Casa Batoșului”, locul unde sunt primiți oaspeții, aveam de regulă o urmă unde se puteau face donații pentru grupurile folclorice din comună. De data aceasta, vom avea la fel o urnă pentru donații, iar banii vor fi donați micuțului Eduard Valentin Oprea, copil de trei ani din Reghin aflat în suferință și care are nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Suma care se va strânge va fi donată pentru acest copil”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi. „Deși anul agricol 2019 a fost unul mai puțin bun, cu toate acestea vom avea produse necesare organizării Sărbătorii Mărului. Știu de asemenea că vremea va fi bună, fapt pentru care îi așteptăm pe toți să participe la acest eveniment frumos, a XVIII-a ediție a Sărbătorii Mărului, ediție de majorat a sărbătorii tradiționale a comunei noastre” – Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.