FOTO: Jocuri de la A la Z, la Palatul Culturii

Weekendul trecut, în perioada 1-3 noiembrie, Palatul Culturii din Târgu-Mureș a găzduit Ziua Jocurilor, cunoscută și ca Boardgamers Convention (sau BGCON pe scurt). Convenția, cea mai mare de acest tip de la noi din țară, a adunat cei mai importanți distribuitori de jocuri de societate.

Jocuri de societate

Convenția a adunat retaileri, distribuitori și producători de jocuri de toate tipurile, de la jocuri pentru copii, la jocuri de familie, de adulți, de roleplay, card games, și multe altele. Printre expozanți s-au numărat nume sonore în domeniu, precum Ludicus, Cutia.ro, Happy Color, Muzicando și Don’go, Lex Games, Pionul.ro, Giftology, Mindplay Games, și jocul independent Dexplicații. Majoritatea distribuitorilor au fost situați la parter, vizitatorii având posibilitatea să achiziționeze jocurile pe care și le doreau la un preț redus.

Zona de joacă

La etajul 2 al Palatului Culturii a fost amenajat un spațiu în care vizitatorii puteau încerca diferite jocuri oferite de către expozanți. Oricine putea lua un joc de pe raft, să se așeze la o masă, fie singur fie cu prietenii, să citească regulamentul și chiar să se joace. Au fost expuse titluri clasice precum Coloniștii din Catan, Dixit, Carcassone, și multe altele.

Opțiuni și mai de nișă

Spre surprinderea mea, distribuitorii au avut disponibile spre cumpărare și produse mai de nișă, precum manuale, aventuri și figurine pentru Dungeons and Dragons, produse pentru Magic the Gathering, pentru care s-a organizat și un concurs, și chiar și manuale de Vampire the Masquerade.

Concursuri și competiții

Dacă tot am menționat de concursul organizat pentru jucătorii de Magic the Gathering, se cuvine să menționez și de celelalte concursuri organizate. Pe parcursul celor trei zile ale convenției, s-au organizat în total cinci concursuri, și anume concurs de Jungle Speed vineri, turneu de Muzicando individual, concursul de Magic și cel de Carcassone sâmbătă, și concursul de Concordia duminică.

Paneluri și prezentări

Precum orice convenție de anvergură, și BGCON a avut diferite paneluri, atât pentru vizitatori cât și pentru expozanți, în care s-au prezentat tehnici de game art and design, producătorii de jocuri și-au prezentat produsele și și-au spus povestea, și au participat chiar și 2 personalități Youtube din acest domeniu, și anume Booghy se joacă și Proti Plays.

Intrarea a fost gratuită, iar organizatorii vă așteaptă și pe voi anul viitor.

Alex Ionuț ORBAN