Mureș: Târg de Crăciun în scop caritabil pentru îngrijirea nou-născuților prematuri

Doctorii, rezidenţii şi asistentele medicale de la Secţia de Neonatologie şi ATI din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu-Mureş, precum şi mamele copiilor internaţi, organizează în această săptămână un Târg de Crăciun în unitatea medicală, pentru strângerea de fonduri în beneficiul nou-născuţilor prematuri.

Doctoriţele de la Secţia de Neonatologie a SCJU Târgu-Mureş susţin că totul a pornit de la faptul că Crăciunul este sărbătoarea fericirii şi a bucuriei şi s-au gândit că ar trebui să facă mici bucurii pentru mamele şi copiii internaţi aici.

”Povestea a început pornind din experienţa mea personală cu proprii copiii în care mi-am dat seama că, alături de un copil în suferinţă mama, este o persoană foarte importantă. A şi a apărut la un moment dat un îngeraş tricotat de o mămică pe masă la noi, în camera de gardă. Am zis: haideţi să croşetăm ornamente pentru bradul de Crăciun pentru aceşti prematuri, care sunt nişte supravieţuitori şi pentru mamele lor, care sunt nişte mame eroine, pentru că stau foarte mult în spital cu ei şi sunt cele care le insuflă multă energie pozitivă. Mamele s-au mobilizat şi au făcut îngeraşi, steluţe, globuri (…) La un moment dat erau foarte multe şi am întrebat ce să facem cu ele şi atunci ne-a venit ideea unui Târg de Crăciun. Şi aşa ne-am adunat toate, asistentele care au făcut şi ele diverse obiecte, medicii au făcut alte obiecte şi mămicile la fel. Aşa s-a creat acest Târg de Crăciun şi, în momentul de faţă, avem nişte mame foarte pozitive pentru că s-au încărcat cu energie pozitivă ca urmare a lucrurilor frumoase pe care le-au făcut. Interesant este că şi copiii merg foarte bine, ne-am dat seama că noi avem şi o altă latură, nu doar cea medicală, ci şi emoţională şi artistică. Din toate astea nu au putut să iasă decât lucruri bune şi frumoase. Să sperăm să putem cumpăra ceva pentru copiii noştri care să conteze”, a declarat dr. Corina Rac, iniţiatoarea târgului de la spital.

Medicii Secţiei de Neonatologie spun că au nevoie de foarte multe lucruri, fiindcă multe echipamente sunt uzate fizic şi moral şi că acest târg poate fi un imbold pentru investiţii viitoare.

”Categoric acest târg un va rezolva nevoile noastre, dar pe ici pe colo vor rezolva. Avem în jur de 300 de prematuri pe an, iar cei cu vârstă de gestaţie foarte mică, sub 32 de săptămâni, sunt în jur de 120 sau 150 pe an, deci foarte mulţi. În schimb, ne putem lăuda cu o rată de supravieţuire foarte mare peste 82% din prematurii cu greutate sub un kilogram care supravieţuiesc. Cel mai urgent avem nevoie de incubatoare, aparate de ventilaţie care în orice urgenţe sunt prioritare. Sperăm ca Ministerul Sănătăţii să rezolve problema”, susţin medicii.

(www.agerpres.ro)