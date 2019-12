Miracolul Nașterii recreat într-un Concert umanitar de colinde, la Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș

Share



Sunete suave și grave de coarde, harpă, flaut și nu numai, când vesele, când triste, simbolizând bucuria continuității omenirii și durerea care însoțește trecerea din pântecul protector al Fecioarei Maria pe pământul unde se înfruntă în alb și negru de milenii Binele și Răul, vestesc Miracolul Omenirii – Nașterea Mântuitorului Isus Hristos, Cel care a venit curat în această lume a păcatului ca să ne ofere nemurirea. Rând pe rând, artele – muzică, poezie și cânt – care hrănesc sufletul, se îngemănează emoționând sufletele celor aproape 1.000 de oameni care au venit să cinstească cel mai frumos, dătător de speranță și salvator miracol al Omenirii, la Concertul umanitar de Colinde organizat la Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș în 22 decembrie. Grupul Voces, invitata specială a serii, delicata artistă Paula Seling, Simeon Folfa, Jovial Band, Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, regizorul Liviu Pancu și tinerii de la Teatrul Scena au recreat, cu evlavie, smerenie și cu duioșie, momentul care ne definește de mai bine de 2.000 de ani. Și de unde am împrumutat una dintre valorile omenirii: a fi sprijin celui în nevoie.

Întru Adevăr, Cale și Viață s-a săvârșit acum mai bine de 2.000 de ani, sub prigoana lui Irod cel Mare, într-un staul din Betleem, cel mai frumos, dătător de speranță și salvator miracol al Omenirii, Nașterea Mântuitorului Isus Hristos.

Artiști desăvărșiți, cu delicatețe, evlavie și smerenie, ne-au oferit într-o seară de duminică, pe scena amenajată în Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș, Miracolul Nașterii prin cântec, muzică și poezie, la cea de-a XV-a ediție a Concertului umanitar de Colinde, pe care omul de afaceri Remus Aurel Bența și partenerii săi îl oferă an de an, pentru a fi sprijin acolo unde nevoile sunt mai mari decât veniturile.

Am început călătoria recreată a Nașterii Domnului pe sunete de coarde – viorile, violinele și contrabasul făcându-ne atenți înainte ca regizorul Liviu Pancu să dea glas cu dragoste și speranță celei mai bune vești a lumii: venirea pe pământ a pruncului Emanuel, Isus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, iar scena biblică a nașterii să ne fie adusă, stilizată, în fața ochilor emoționați, de către tinerii actori ai Teatrului Scena.

“Dumnezeu a pregătit apariția pe pământ a Fiului Său, ca să aducă Iubirea și Pacea în lume credincioșilor lui. Aleluia! Răspândirea pe pământ a Adevărului”, ne-a vestit Liviu Pancu.

I-au urmat poeziei, cântul și muzica aduse de Grupul Voces, o descoperire memorabilă a serii, tineri și tinere, sprijinite de Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, dirijată de Emanuel Suciu, care ne-au vestit Nașterea, ne-au adus sub ochi călătoria celor trei magi de la Răsărit îndrumați de Stea și ne-au arătat bucuria păstorilor care l-au întâlnit pe Îngerul Gabriel care le-a revelat Miracolul întrupării lui Isus Hristos. Am ascultat astfel colindele E noapte sfântă, Vestea lumii, Colindul magilor și Trei păstori, în timp ce în fundal spre proiectau scenele duioase și grave ale nașterii, păstorii care primesc cu speranță și bucurie Vestea Nașterii de la Îngerul Gabriel și magii care vin încărcați cu daruri pentru a-l petrece în această lume pe Mântuitorul Isus Hristos și care sunt ghidați în drumul lor inițiatic de Steaua de la Betleem.

O voce caldă s-a alăturat apoi Grupului Voces și Orchestrei Filarmonicii. Simeon Folfa a spus povestea păstorilor dăruiți de Dumnezeu în colindul “Spre Betleem treceau păstori”, a drumului Fecioarei Maria și a lui Iosif, fugari de urgia lui Irod, spre Betleem și a Miracolului Nașterii în colindul “Iubire întrupată” și a sosirii în locul ce le-a fost cămin în Betleem în versurile colindului “Din cerul sublim”.

Invitata specială a serii Paula Seling, o prezență delicată și o voce puternică și duioasă, în egală măsură, a completat apoi o seară minunată cu colindul Cerul și pământul, pentru ca apoi să ne ofere o compoziție proprie, pentru cor și orchestră, Steaua răsare. Artista și-a încheiat momentul solo cu Colindăm, colindăm, ca apoi, alături de Simeon Folfa și Grupul Voces să ne atragă într-un vârtej al emoțiilor participării la piesa White Christmas și colindul atât de îndrăgit – “O, ce veste minunată”.

Seara s-a încheiat cu Grupul Voces oferindu-ne mărturia Nașterii, a valorilor pe care Isus Hristos le-a adus în această lume și a minunilor pe care le-a săvârșit în scurta-I viață prin colindele Colindul îngerilor, Go tell everyone, Vrem pace pe pământ.

Sprijin neprețuit pentru Casa Sf. Iosif

Și în acest an, gesturile de mărinimie făcute de participanții care s-au bucurat de muzică, cânt și poezie vor sprijini perpetuarea unui model care împletește caritatea și valorile creștine, cel definit de Sora Emilia la Casa Sf. Iosif din Odorheiu Secuiesc.

Într-un video care ne-a fost proiectat, Sora Emilia ne-a arătat cele 150 de suflete de care au grijă cu smerenie, iubire și cinstire a Celui de Sus la Odorheiu Secuiesc și cum pun, zi de zi, o cărămidă la clădirea unor oameni care întorc apoi societății ce le-a fost oferit și pentru ce au muncit.

Casa Sf. Iosif este un edificiu cu 200 de camere, într-o zonă oarecum neprietenoasă din punct de vedere administrativ, și care are nevoie de sume substanțiale pentru a fi întreținută. Ca să vă oferim doar câteva exemple, factura de gaze naturale urcă iarna până la 8.000 de euro, iar necesarul de alimente este greu de imaginat – opt tone de cartofi, alte tone de legume și zarzavaturi și enumerarea poate continua.

Se cuvine, acum la final de poveste, să îi amintim pe cei care prin generozitate, altruism și dragoste de oameni au făcut și în acest an posibilă scrierea acestui crâmpei de viață și umanitate, companiile: DAW Bența România, EPS Thermopor, Color Expert, Servicii Tehnice Comunale, RCB Office Development, Centrul de Evenimente RAB, Hotel Club Apollo, Hotel Sandoria, Act Construct, Alpha Partner Security, Euro Narcis, Contranscom Construcții Bența.

Un Crăciun luminat și binecuvântat, să vă fie Nașterea Domnului inspirație în fiecare zi!

Ligia VORO