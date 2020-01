FOTO: DAFCOCHIM Agro – connecting people

Share



Peste 250 de fermieri, reprezentanți ai furnizorilor de inputuri pentru agricultură, managementul și o parte din echipa DAFCOCHIM Agro și-au dat întâlnire la Conferința Anuală a DAFCOCHIM Agro, o conferință upgradată și organizată într-un format mai prietenos, mai uman și mai puțin tehnic, la Saliris Resort din localitatea Egerszalók, Ungaria.

Pe oaspeți i-a întâmpinat dr. ing. Gheorghe Boțoman, consultant tehnic al DAFCOCHIM Agro și un moderator – fin cunoscător al domeniului agricol și al participanților la Conferința Anuală DAFCOCHIM Agro. Ne-a anunțat apoi că cei doi acționari ai DAFCOCHIM, Liviu Cojoc și Radu Fodor vor deschide și închide conferința, într-o simetrie perfectă.

Liviu Cojoc, directorul general și acționarul majoritar al DAFCOCHIM Group, le-a dezvăluit colaboratorilor săi un pas important al grupului de firme, și anume separarea activității de agricultură de cea de distribuție produse chimice.

Reprezentanții companiilor ADAMA, AZOMUREȘ, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Borealis L. A. T, CORTEVA Agroscience, FMC, KWS, Limagrain, Nufarm, Summit Agro, Syngenta și TIMAC Agro ne-au adus noutățile din domeniu și ne-au oferit o perspectivă actualizată a viitorului agribusiness-ului pe plan global.

Fermierii au subliniat buna colaborare pe care o au cu DAFCOCHIM Agro, compania care le este partener, creditor și furnizor de informații, produse, soluții și tehnologii de ultimă oră.

Într-o zi de luni, 13, în luna ianuarie, la ora 6, în jur de 200 de fermieri s-au îmbarcat în autocare, cei care nu au preferat propriile autoturisme, pentru a străbate partea de nord-vest a României cu destinația Egerszalók, un sătuc în apropierea mai cunoscutului Eger. Cum încă în România nu există un hotel cu sute de camere și cu servicii de spa și relaxare, managementul companiei DAFCOCHIM Agro preferă de ani buni complexul Saliris Resort pentru întâlnirea anuală cu reprezentanții furnizorilor de inputuri, companii naționale și multinaționale, și cu fermierii.

Călătoria de câteva ore cu autocarul e, an de an, un bun prilej de a afla care mai sunt noutățile în domeniul agricol din România, și sunt multe interesante, și de a socializa.

Prima seară, ca de obicei, a fost una a reîntâlnirii, cum peste an, în ciuda parteneriatului trilateral strâns, fiecare e preocupat de propriile businessuri și relaxarea nu prea e un cuvânt în vocabularul fermierilor, al managementului furnizorilor de inputuri și în cel al DAFCOCHIM Agro.

Parteneri și-n noul an cu al nostru DAFCOCHIM

Marți dimineața, la ora 10, exact 248 de persoane s-au regăsit în sala de conferințe a Saliris Resort pentru conferința anuală, neobișnuită ca format până acum. Reprezentanții furnizorilor de inputuri au renunțat la componenta tehnică din prezentările lor, la inițiativa organizatorilor, și ne-am bucurat de mesaje emoționante și interesante în același timp, pentru că agribusinessul se transformă rapid, determinat de avansul tehnologic și de legislația din ce în ce mai restrictivă din domeniu.

“După cât de bun cuvânt are harul vostru viu/Cu iubire de pământ, sub văzduhul străveziu,/din livadă până-n lan, să aveți un an sublim,/Parteneri și-n noul an cu al nostru DAFCOCHIM”, i-a întâmpinat pe oaspeți dr. ing. Gheorghe Boțoman, consultant tehnic al DAFCOCHIM Agro și un moderator – fin cunoscător al domeniului agricol și al participanților la Conferința Anuală DAFCOCHIM Agro. Versurile se regăseau, de altfel, și pe prezentarea pregătită de compania mureșeană, prin grija aceluiași neobosit Gheorghe Boțoman.

Moderatorul evenimentului le-a prezentat apoi invitaților formatul nou din acest an al conferinței. Să îi dăm cuvântul: “Stimați participanți la Conferința Anuală interactivă DAFCOCHIM Agro, bine ați venit sau, pentru mulți dintre dvs., bine ați revenit în această locație splendidă de lângă orașul Eger, din Ungaria, unde DAFCOCHIM Agro organizează o conferință anuală pentru a ne cunoaște mai bine, dvs., fermieri fideli ai companiei DAFCOCHIM, lideri ai agriculturii cu o tehnologie specială, avansată, din Centrul Transilvaniei, și, împreună cu cei mai importanți furnizori de inputuri de pe glob și din România, firme naționale și multinaționale, ne revedem în această ambianță deosebită pentru a ne spune La mulți ani, pentru a ne ura un an bogat, pentru a-l ruga pe bunul Dumnezeu să ne dea binețe, ploaie și soare atunci când trebuie, pentru că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, acesta e adevărul. Unii spunem Doamne ajută, alții spunem Isten áldjon ég sau în alte limbi. Bine ați venit la Saliris Resort de lângă Eger”.

Ne-a anunțat apoi că cei doi acționari ai DAFCOCHIM, Liviu Cojoc și Radu Fodor vor deschide și închide conferința, într-o simetrie perfectă.

Directorul general DAFCOCHIM Group, Liviu Cojoc, anunț important

Resorturile din spatele regândirii conferinței anuale ni le-a prezentat Liviu Cojoc, director general și acționar majoritar al DAFCOCHIM Group.

“Încercăm, poate, pentru prima dată să facem un alt fel de simpozion ca să nu fie o prezentare tehnică, ci mai mult să ne bazăm pe socializare”, a spus Liviu Cojoc ca o introducere, înainte să surprindă, poate, cu un anunț.

“Aș vrea să vă transmit câteva informații. După mai multe discuții lungi cu asociatul meu, Radu Fodor și cu colegii din Board, am stabilit că activitatea de agro să se desfășoare strict pe societatea care se numește DAFCOCHIM Agro. Până acum, știați foarte bine că livrările s-au făcut prin DAFCOCHIM SRL. Acum, datorită faptului că activitatea a crescut, am stabilit să desfacem activitățile, partea de chimie și partea de agro în două firme – DAFCOCHIM Agro se ocupă de partea de agricultură, iar DAFCOCHIM Distribution – de comerțul cu produse chimice”, a fost mesajul directorului general și acționarului majoritar al DAFCOCHIM Group.

De asemenea, Liviu Cojoc a ținut să pună capăt speculațiilor din piață potrivit căreia societatea ar fi de vânzare.

“Nu există ceva să nu se vândă dacă prețul este de nerefuzat”, a spus, ferm, Liviu Cojoc, completând că societatea DAFCOCHIM nu se vinde.

Familia DAFCOCHIM Agro

Pe panoul de proiecție apare o fotografie de arhivă de la întâlnirile anuale ale DAFCOCHIM Agro.

“Am pus această imagine pentru că este un remember, ne amintește de șederea noastră la acest hotel în urmă cu patru ani, în 2016. Foarte mulți dintre dvs. vă regăsiți în această imagine”, ne-a explicat Gheorghe Boțoman și a continuat, într-o notă frumoasă și extrem de personală, dacă ne gândim la valoarea pe care a imprimat-o: “Suntem o familie, îmi place să o spun, familia protecției plantelor din România, chiar dacă avem, de asemenea, furnizori de genetică și de fertilizanți printre noi. (…) Pentru noi, DAFCOCHIM Agro, toți furnizorii de inputuri și absolut toți fermierii, indiferent că sunt mai mari, mai mici, sunt zootehniști, horticultori sau agronomi, au aceeași importanță, pentru că dvs., împreună cu noi, creăm o familie, o familie a agricultorilor”, ne-a reamintit dr. ing. Gheorghe Boțoman.

Ne răsfățăm, din nou, urechile cu versurile lui George Coșbuc, din una dintre cele mai vizuale poezii ale sale, Nunta Zamfirei.

“Trei pași la stânga linișor

Și alți trei pași la dreapta lor;

Se prind de mâini și se desprind,

S-adună cerc și iar se-ntind,

Și bat pământul tropotind

În tact ușor”, ne recită Gheorghe Boțoman, înainte să îi dea cuvântului primului invitat din companiile furnizoare de inputuri, care se vor succeda de-a lungul celor mai bine de două ore în ordine alfabetică.

Pământul, obiectivul ADAMA

“Este o persoană care în urmă cu 3-4 ani a preluat conducerea comercială a unei mari companii multinaționale. Gabriela Vila o să vă explice cum a crescut ca Făt-Frumos din poveste în 3 zile ca în 3 ani, în parteneriat cu DAFCOCHIM Agro”, o introduce Gheorghe Boțoman pe Gabriela Vila, directorul național de vânzări al ADAMA.

“Voi încerca să explic ce înseamnă pentru ADAMA, pentru mine, relația pe care o avem cu compania DAFCOCHIM și cu fermierii din centrul țării. Probabil că știți cine este ADAMA și cunoașteți produsele noastre, fac parte din produsele pe care le folosiți în mod curent și uzual în fermele dumneavoastră, ne dorim să fim cât mai mai prezenți și să putem să răspundem tuturor nevoilor pe care dumneavoastră le aveți. Este foarte importantă însă și relația pe care o avem cu firma DAFCOCHIM Agro, prin intermediul căreia, acestea ajung la dvs., vă oferă tot sprijinul tehnic și toate informațiile de care aveți nevoie, astfel încât să le puteți folosi corect și la timpul potrivit”, a fost mesajul Gabrielei Vila.

Compania ADAMA, cu o prezență de peste 25 de ani în România, și-a schimbat denumirea din Makhteshim Agan în ADAMA.

“ADAMA în ebraică înseamnă pământ, pentru că acolo este ceea ce avem noi în obiectiv. Fiind o companie provenită din Israel, iar acolo pământurile nu sunt foarte roditoare și, cu toate acestea, prin tehnologii, prin produse am reușit să facem ca pământul să fie roditor și să împărtășim cu fermierii din toată lumea din experiența pe care am acumulat-o acolo”, ne-a prezentat invitata.

Anul 2010 a fost un alt an de cotitură în istoria firmei, pentru că, de atunci, ADAMA face parte din cea mai mare organizație mondială de produse chimice, ChemChina.

“Avem acces astfel la produse, la tehnologii, la soluții cu care venim în întâmpinarea dvs. ca să facem ca pământul să fie roditor și să obțineți acele producții pe care dumneavoastră le așteptați. Am avut parte de schimbări de portofoliu, a trebuit să renunțăm la o parte din produse, avem acces la alte produse, zicem noi produse superioare sau complexe, produse care sunt potrivite pentru ceea ce ne dorim astăzi, pentru ceea ce așteptăm astăzi să avem ca rezultate din pământul pe care îl lucrăm”, a povestit Gabriela Vila.

ADAMA are un portofoliu bogat de produse, începând de la cultura cerealelor, sfeclă, porumb, floarea soarelului și rapiță, distribuit în partea de centru de DAFCOCHIM Agro.

“Suntem prezenți în toate segmentele de cultură mare și putem să răspundem astfel tuturor nevoilor pe care dvs. le-ați putea avea sau tuturor dorințelor și situațiilor cu care vă puteți confrunta”, a mai punctat directorul național de vânzări al ADAMA.

La final, Gabriela Vila și-a prezentat colegii, pe Adrian Sâmbotin, director comercial regional Centru și Vest, Mihai Cociș, reprezentant tehnic Brașov și Covasna, și pe Török Barna, reprezentant tehnic.

Recomandare AZOMUREȘ – analizele de sol

Am revenit apoi în județul Mureș, acolo unde acum mai bine de 25 de ani era fondată compania DAFCOCHIM pentru a asculta mesajul lui Liviu Bădărău, directorul național de vânzări al AZOMUREȘ, unicul producător de fertilizanți cu ștampila Made in Romania.

“AZOMUREȘ, o companie care funcționează din 1962 în România, a rămas, din păcate, singura companie producătoare de îngrășăminte, cea mai mare din România. Înainte de 1989 erau 10 combinate care produceau și asigurau tot necesarul de îngrășăminte pentru agricultura românească, acum noi reușim să asigurăm undeva la 50% din necesar, diferența fiind adusă din import”, a spus Liviu Bădărău după ce a transmis aprecierile sale pentru DAFCOCHIM Agro și fermierii parteneri.

În spatele acestei producții, după cum a povestit directorul național de vânzări al AZO, se ascund nenumărate activități care se desfășoară pe o platformă industrială de aproape 100 de ha, unde lucrează 24 h/24 peste 2.000 de angajați, fie că vorbim de ingineri chimiști, fie că vorbim de lucrători în instalațiile chimice.

“Avem o capacitate de producție de aproximativ 1,7 milioane de ha, îngrășăminte pe bază de azot, azotat de amoniu, nitrocalcar și uree, dar și îngrășăminte complexe de tip NP și NPK”, a spus Liviu Bădărău.

A continuat apoi cu o recomandare pentru fermierii care nu le-au comandat deja, analizele de sol.

“Noi avem un principiu – 4C pe care îl punem în practică, patru lucruri corecte pe care trebuie să le facem, de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim de fertilizarea solurilor, și aici este vorba de aplicarea tipului de îngrășământ corect, nu putem să știm de ce tip de îngrășământ avem nevoie până nu facem o analiză și o cartare a solului. (…) Această cartare vă poate aduce foarte multe beneficii din cel puțin două perspective. Pe de o parte puteți să obțineți potențialul maxim al geneticii pe care o folosiți, știind ce îngrășăminte trebuie să aplicați. Pe de altă parte, s-ar putea să fie situații prin care, din obișnuință, din ceea ce aplicați de obicei să vă dați seama că poate aplicați o cantitate mai mare sau un raport necorespunzător al îngrășămintelor și această analiză vă poate spune exact ce tipuri de îngrășăminte să utilizați, și spuneam de cele 4 componente – tipul de îngrășământ, cantitatea de îngrășământ care trebuie aplicată la fiecare hectar, momentul în care trebuie să îl aplicați și modul de aplicare”, a explicat acesta.

Costurile pentru o cartare a solului se cifrează la 100 lei/ha ceea ce sunt, fără teama de a greși, modice.

Liviu Bădărău a mai prezentat, de asemenea, produsele speciale din portofoliul AZOMUREȘ, fertilizanții NPK cu kieserit, kieseritul fiind o rocă naturală din care sunt extrase magneziu și sulf, și un îngrășământ NP 20:20:20 + Zn, dedicat culturii de porumb, și a mai susținut că AZO are disponibilitatea de a produce fertilizanți după rețete optime pentru agricultori în cantități moderate și pentru suprafețe sub 10.000 de hectare.

Din echipa AZO, prezentată la final de Liviu Bădărău, au mai făcut parte Sorin Stana, director regional pe zona Transilvania, Cristian Anton, reprezentant vânzări pe zona Transilvania, și Roxana Avramescu, Marketing Manager.

BASF creează chimie

Am trecut apoi la unul dintre coloșii mondiali din industrie – BASF. Marius Magopăț, Senior Sales Representative BASF, ne-a introdus în universul companiei.

“BASF este o companie care timp de 150 de ani a fost the chemical company, iar de cinci ani de zile încercăm să creăm chimie și încercăm să creăm atât pentru dumneavoastră, cât și în relația între dumneavoastră și noi.

Cred că pe cereale încep să se îndrepte lucrurile, pe celelalte culturi, cum ar fi rapița, stăm destul de bine, deja știți cu toții produsele noastre. Pe piața de rapiță suntem din toamna trecută. Începând cu acest an am intrat și pe piața semințelor de floarea soarelui, vom avea spre comercializare doi hibrizi de floarea soarelui în portofoliu. Începând cu anul viitor, probabil, portofoliul se va mări la 5 hibrizi”, a prezentat acesta.

Reprezentantul BASF a recunoscut rolul DAFCOCHIM Agro în promovarea produselor BASF.

“Dar nimic din aceste lucruri nu ar putea ajunge la dumneavoastră fără ajutorul DAFCOCHIM. Mă uit în sală și văd fermieri foarte mari, e mare lucru să aduni atâția oameni la un eveniment, pentru că toată lumea are treabă, are ceva de făcut, pentru că suntem în era vitezei”, a spus Marius Magopăț.

Acesta a fost însoțit de Adrian Milășan, reprezentantul pe centrul țării.

Bayer, ofertă integrată

Onorat să reprezinte una dintre companiile globale care mizează pe cercetare, Mihai Gheorghe, Head of Sales Romania&Moldova al Bayer, a spus în deschidere: “Trebuie să apreciem cu toții efortul pe care compania DAFCOCHIM îl face an de an în a organiza un eveniment de așa natură și de un așa nivel. Evenimentul acesta se dorește a fi o platformă de comunicare între noi, între dumneavoastră, fermierii, și noi, companiile care furnizăm inputuri în agricultură, pornind de la îngrășăminte, semințe, produse de protecția plantelor. DAFCOCHIM este pentru noi, pentru Bayer, un partener important, cel mai important partener al nostru din zona de centru a României, este o companie cu care am dezvoltat relații și un parteneriat de lungă durată și noi considerăm că este un parteneriat de succes pentru ambele părți”.

În anul 2020, compania Bayer vine cu o ofertă integrată și cu noutăți în portofoliu.

“Aceasta este schimbarea pe care o avem începând cu acest sezon, și anume că avem atât hibrizi de porumb și rapiță, cât și produsele de protecția plantelor, pe care le prezintă și le discută o singură echipă în fața dumneavoastră. În anul 2020 să știți că Bayer are noutăți, lansează trei hibrizi de porumb din diferite grupe de maturitate diferite, hibrizi cu potențial ridicat pe care veți avea șansa să îi cultivați și să le vedeți performanțele. De asemenea, avem în portofoliul de protecția plantelor două noi fungicide pentru horticultură și o nouă formulare a insecticidului Decis, care are și un nou mod de control al dăunătorilor prin capcane cu feromoni. Este o noutate pentru ceea ce înseamnă combaterea integrată în acest moment în România și spunem noi că vom avea succes, este ceva care se potrivește în momentul de față cu tendințele care sunt promovate la nivelul consumatorului”, a spus Mihai Gheorghe.

De asemenea, Bayer continuă să inoveze și să ofere soluții pentru agricultură.

“Alături de portofoliul nostru tradițional de produse de protecția plantelor și hibrizii de sămânță avem, de asemenea, și dezvoltăm soluții de agricultură digitală și de agricultură de precizie prin platforma noastră ClimateFeelYou, unde putem să vă arătăm în timp real evoluția culturilor și problemele pe care le aveți dumneavoastră. Sunt soluții de viitor, la care ne gândim și pe care le vom promova și le vom prezenta în fața dumneavoastră”, a mai subliniat acesta.

La finalul discursului său, Mihai Gheorghe a avut un mesaj pentru fermieri: “Sunteți aici, în sală, fermieri importanți, fermieri care aveți o voce puternică, fermieri care aveți rezultate recunoscute și care sunteți modele pentru mulți din alte zone ale țării, trebuie să știți că împreună putem să construim o agricultură durabilă, o agricultură pe care toată lumea să o respecte, suntem la un moment de răscruce, la un moment în care consumatorul dictează foarte multe lucruri care nu sunt adevărate și trebuie împreună să le apărăm”.

Alături de Mihai Gheorghe, la Egerszalók, s-au aflat Octavian Maier, reprezentant jud. Alba, György Mihály, director zonal, Marius Vîjdea, reprezentant jud. Alba.

Borealis L. A. T, recomandare de fertilizanți sofisticați

Cu siguranță, Călin Pop, directorul general pentru România și Republica Moldova al Borealis L.A.T a fost o apariție. Cu umor, acesta s-a prezentat în fața fermierilor și colegilor din companiile furnizoare de inputuri cu o cutie care nu știam ce conține. Glumind, Călin Pop ne-a spus că ar fi o pușcă semiautomată cu lunetă pentru cormoranii fostului ministru al Agriculturii, Petre Daea.

Reprezentant al unei companii producătoare de fertilizanți, Călin Pop, le-a recomandat fermierilor: “O substanță pe care ar trebui să o aibă fiecare fermier în îngrășăminte este sulful. Cumpărați NP, NPK-uri cu sulf, cred că nu mai suntem în stadiul în care ne mai uităm la un produs de bază, avem nevoie să devenim mai sofisticați, cu tehnologii mai avansate și țintim cât mai aproape nevoile hibrizilor pe care îi prezintă colegii noștri de la inputuri”.

Acesta a abordat și problema prețurilor la fertilizanți susținând că acestea nu vor mai scădea în viitor foarte mult, deoarece nu permit condițiile economice și, în special, prețul gazelor naturale, principala materie pentru industria de îngrășăminte.

Am ajuns apoi la cutia care ne stârnise curiozitatea la începutul prezentării sale.

Ajutat de Andrei Buznea, director tehnic România și Ungaria, ne-a arătat un tester extrem de util agricultorilor. “Este un utilaj care vă va folosi în primăvară, pentru culturile de rapiță și grâu, un tester de plantă nedistructiv, măsoară nivelul de clorofilă din plantă, de aceea am spus semiautomată pentru că este cărată de un om, nu de un utilaj, înregistrează cantitatea de azot din plantă și vă recomandă nevoia de hrană a plantei respective. Înainte de fiecare fazială puteți să folosiți acest aparat pe care o să vi-l punem la dispoziție via DAFCOCHIM. În anumite situații putem să facem un test pe ferma dumneavoastră. De vânzare este aparatul în sine, dar vor fi și niște programe în care oferim aparatele ca bonus la anumite cantități”, a explicat Călin Pop.

Acesta a apreciat, de asemenea, buna colaborare cu DAFCOCHIM Agro.

Corteva Agriscience promite tehnologie

Jean Ionescu, Country Leader România și Moldova al CORTEVA Agriscience, a reprezentat, la Conferința Anuală DAFCOCHIM Agro, una dintre companiile globale care investește în cercetare, aproape 5 milioane de dolari fiind alocați zilnic de firmă descoperirii de noi molecule.

“CORTEVA Agriscience este partea de agricultură a DOW DuPont, una dintre cele mai mari companii mondiale. Specific pentru România, suntem compania lider de piață în vânzările consolidate de semințe și protecția plantelor, mai precis cred că nu sunt între dumneavoastră fermieri care nu au auzit de gama de hibrizi de porumb Aquamax, hibrizii din categoria Expres Sun, suntem compania lider în erbicide la păioase, și aici cred că ați auzit cu toții de Cerlit, Floramix, Palas, suntem compania care domină piața soiurilor de soia, mulți dintre dvs. cunosc M10, suntem o companie care investește 4,8 milioane de dolari în fiecare zi pentru a reuși să aducem produse din ce în ce mai performante. Ce promite CORTEVA? Promite un lucru foarte, foarte simplu care înseamnă tehnologie”, a punctat Jean Ionescu.

La sfârșit, managerul Corteva s-a referit la colaborarea cu DAFCOCHIM Agro.

“Parteneriatul cu DAFCOCHIM este unul foarte important pentru noi în Transilvania, este un parteneriat care, cu siguranță, va fi din ce în ce mai puternic și este un parteneriat care se bazează pe multă, multă încredere”, a subliniat Jean Ionescu.

Echipa Corteva Agriscience a fost reprezentată şi de Adriana Ardelean, Cristian Deliu și Florin Mureșan.

Care sunt provocările pentru agricultură

Prezent la conferință în dublă calitate, de președinte al Asociației de Protecția Plantelor din România (AIPROM) și de Country Leader România și Moldova al FMC, Vasile Iosif a vorbit în deschidere despre provocările industriei pe care o reprezintă.

“AIPROM este, în primul rând, asociația care reprezintă toată industria de protecția plantelor, este o asociație care la nivel global, mai precis companiile multinaționale, reprezintă o piață de 57 de miliarde de dolari. Cu toate strădaniile de a reduce consumul de pesticide, din păcate avem mai multe organisme de dăunare și avem nevoie de mai multe medicamente pentru plante. Chiar dacă astăzi când spunem ceva despre produse de protecția plantelor, pesticide, consumatorul care a devenit extrem de important are o conotație și o înțelegere mai degrabă negative. În realitate nu este chiar așa și aici este rolul nostru ca industrie să spunem că, de fapt, plantele au nevoie de medicamente, cum și noi oamenii avem nevoie de medicamente”, a punctat Vasile Iosif.

În această situație, a reacției negative a consumatorilor, ce fac autoritățile europene?, a întrebat retoric președintele AIPROM.

“Interzic produsele de uz fitosanitar pe bandă rulantă fără să pună nimic în loc. Din această cauză, viața dumneavoastră și a noastră va deveni din ce în ce mai dificilă, pentru că veți avea agenți de dăunare în creștere pe care va trebui să îi țineți sub control cu mai puține substanțe active. Nu vorbim de produse comerciale. La ora actuală, numărul de substanțe active în Uniunea Europeană a scăzut undeva sub 400, iar cei care cumpărați produse din Turcia trebuie să știți că turcii utilizează cam 1.150 de substanțe active, ca să înțelegeți cât de mult este restricționat domeniul protecției plantelor. La ora actuală avem două directive, una dintre ele se numește Green Deal sau afacerea verde, până în 2050 Uniunea Europeană își propune să fie verde, adică cantitatea de dioxid de carbon pe care o eliminăm în atmosferă trebuie să o și fixăm, adică să nu mai poluăm. De asemenea, este un draft la ora actuală la care se lucrează, se numește Farm to Fork, deci de la fermă la furculiță. Se discută foarte asiduu pe coridoarele Uniunii Europene despre reducerea cu 25% a consumului de produse de uz fitosanitar până în 2035. Vreau să vă informez că țara în care suntem astăzi este o țară mult mai mică decât a noastră, vorbesc de Ungaria, dar ungurii utilizează cam 1,2 kg de substanță activă pe hectar de produs de uz fitosanitar, România -670 de g, iar media Uniunii Europene este de 2 kg. Deci la orice reacție a autorităților noastre de reducere a consumului de produse de uz fitosanitar va trebui să le comunicăm cât de important este ca România să crească consumul de produse de uz fitosanitar pentru că noi, la ora actuală, consumăm de 3 ori mai puțin decât media Uniunii Europene”, consideră Vasile Iosif.

Totuși, pentru combaterea agenților de dăunare, președintele AIPROM a insistat asupra produselor biologice, în condițiile în care combaterea integrată va deveni extrem de importantă.

Vasile Iosif s-a mai aplecat asupra problematicii poluării generate de activitățile agricole. “De asemenea, agricultura este un mare poluator, știu că s-ar putea să vă șocheze acest lucru, dar ocupăm 48% din terenurile pe care Uniunea Europeană le deține, eliminăm cam 11% din gazele de seră, suntem o industrie care consumă foarte multă apă dulce, cam 70% după statistici, suntem o industrie care exportă cam 144 de miliarde de euro și care importă 143. Din păcate, agricultura va fi supusă la cazne destul de mari, în sensul să reducem amprenta prin care noi afectăm anumite ecosisteme sau biosisteme”, a spus acesta.

Revenind la AIPROM, e de menționat că asociația funcționează în patru grupuri de lucru, dintre care unul, spre exemplu, este responsabil de legislație și de omologări.

“Trebuie să știți că, la ora actuală, era pe site-ul Ministerului Agriculturii o nouă lege de protecția plantelor, o să vedem acum, dacă s-a schimbat guvernul, dacă vom merge în continuare cu legea respectivă sau o să îi aducem diferite amendamente. Dar, din păcate, legislația a rămas în urmă, este din 1995 mai precis, și categoric trebuie schimbată”, a arătat Vasile Iosif.

Un alt grup de lucru este grupul de marketing, în care activează patru persoane, la București.

Grupul de lucru 3 este responsabil de programul SCABA, un program prin care sunt returnate ambalajele goale.

“Sunt extrem de încântat să vă spun astăzi că recuperăm cam 60% din ambalajele goale, iar aproximativ 60% din cele returnate reușim să le reintegrăm în fluxul economic”, a mai prezentat președintele AIPROM.

FMC extinde Evalio AgroSystem

FMC este una dintre companiile care dezvoltă programe de cercetare și vine cu șapte produse biologice.

“FMC este o companie foarte veche, este o companie care pe vremuri vindea furadan. A devenit o companie foarte importantă în 2017 când a achiziționat cercetarea și produsele de la compania DuPont. Cercetarea noastră la ora actuală vine cu șapte produse biologice, produse care vor fi o alternativă la produsele sintetice, la produsele chimice care sunt astăzi. Care sunt avantajele produselor biologice? Toată lumea consideră că produsele biologice sunt foarte safe. Greșit. Să știți că produsele biologice astăzi în Uniunea Europeană ca să le omologhezi durează între 11 și 12 ani. Nu le poți omologa mai rapid, ci sunt tratate la fel ca produsele chimice, de sinteză”, a explicat Vasile Iosif, Country Leader România și Moldova, FMC.

FMC va continua anul acesta unul din programele cele mai utile pe care o companie furnizoare de inputuri cu operațiuni în România le dezvoltă.

“În anul 2020 vom extinde programul nostru Evalio AgroSystem, este un program pe care îl puteți instala pe telefon, va monitoriza Helicoverpa și Ostrinia la cultura de porumb la nivel național și fiecare dintre dumneavoastră veți putea să primiți online când trebuie să aplicați tratamentul, cu ce fel de produse și, categoric, trebuie să fiți dotați în acest sens. Am început acest program în 2019 pe partea de sud a țării și a fost un foarte mare succes”, a punctat Vasile Iosif.

Partea digitală în maxim 5-10 ani va schimba majoritatea business-urilor care există la ora actuală, inclusiv agricultura, a opinat, la finalul prezentării, Vasile Iosif care a fost însoțit la conferință de Horia Pop, Area Sales Manager.

KWS produce hibrizi în România

Reprezentantul KWS a participat în premieră la Conferința Anuală a DAFCOCHIM Agro.

“La evenimentul dvs. m-a impresionat cel mai mult atmosfera și cred că acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să îl scoatem în evidență, atmosfera deschisă, atmosfera de dialog, atmosfera colegială și sunt convins că toți cei prezenți aici vor avea de câștigat”, a remarcat Dan Moldovan, director comercial Regiunea Vest, inclusiv zona Transilvania, al companiei.

KWS are o importantă cotă de piață pe zona Transilvania unde furnizează hibrizi de porumb și hibrizi de porumb siloz. “Acest lucru nu înseamnă că ne mulțumim cu poziția pe care o avem și, pornind de la parteneriatul pe care îl avem cu DAFCOCHIM, eu cred că din acest an vom trece la un nivel mult superior în ceea ce privește colaborarea noastră, astfel încât să avem de câștigat dumneavoastră, partenerii noștri de distribuție DAFCOCHIM și, nu în ultimul rând, și noi”, a spus Dan Moldovan.

De asemenea, compania și-a extins cercetarea în România.

“Compania noastră este preocupată să aducă în fața dumneavoastră produse mai performante, produse mai adaptate la condițiile de mediu în care dvs. vă desfășurați activitatea și în acest sens pot să vă informez că am dezvoltat un program de cercetare și ameliorare în Alexandria pentru a crea hibrizi KWS, deci compania KWS produce hibrizi sub brandul KWS aici, în România. Suntem singura companie multinațională care am dezvoltat un asemenea program”, a mai punctat Dan Moldovan.

Limagrain se bazează pe calitate

Călin Cocrean, director regional Nord și Vest al Limagrain, a punctat în câteva cuvinte specificul companiei.

“Limagrain este o companie înființată în 1947 de fermierii francezi pentru nevoile fermierilor. Suntem o companie care are în portofoliu patru culturi – porumb, floarea soarelui, rapiță și grâu”, a sintetizat Călin Cocrean.

Adresându-se fermierilor din zona de centru, unde zootehnia este foarte dezvoltată, reprezentantul Limagrain a punctat faptul că firma a investit foarte mult în porumbul de siloz, unul foarte calitativ, potrivit acestuia.

“Sloganul companiei este în felul următor: ne bazăm pe calitate. Suntem numărul unu la vânzări de porumb siloz în Olanda, ceea ce spune foarte mult, știți cu toții că Olanda este o țară în care zootehnia este foarte dezvoltată”, a conchis directorul regional.

Nufarm, cu focus pe fermier

Daliana Ast – director național de vânzări al Nufarm România – a subliniat, în emoționanta prezentare relația specială născută și cimentată în cei 13 ani de colaborare cu DAFCOCHIM.

„Ce reprezintă DAFCOCHIM pentru compania Nufarm? Este interfața Nufarm în relația cu dvs. Reprezintă, dacă aș putea spune așa, ambasadorul Nufarm în teritoriu. Pentru mine, personal, DAFCOCHIM reprezintă o relație de 25 de ani. Înseamnă o relație de suflet, înseamnă prietenie, înseamnă respect, înseamnă lucruri construite împreună. Și cu asta am dezvăluit faptul că am „îmbătrânit” în această industrie. Am 25 de ani de industrie, din care 13 ani în Nufarm. Am avut în această industrie, să zic așa, două iubiri: prima s-a numit Oltchim, a doua se numește Nufarm. În ambele companii am fost și am construit împreună cu DAFCOCHIM. Pentru mine, compania DAFCOCHIM este mai mult decât un partener. Este un prieten, este o relație de suflet, este o companie de la care, în decursul acestor 25 de ani am învățat foarte multe lucruri. Și, în primul rând, am învățat să vă iubesc pe dumneavoastră, fermierii transilvăneni, și să vă respect. Vă respect și îmi sunteți foarte aproape de suflet”, a fost mesajul Dalianei Ast.

Nufarm este de 13 ani în România, dar a reușit să omologheze produse și să aibă tehnologii complete pentru cele mai importante culturi, cereale păioase, porumb, rapiță, dar și pentru culturile speciale.

“Politica noastră și focusul nostru este fermierul. Suntem aproape de dumneavoastră prin partenerii noștri, prin distribuitori și încercăm să aducem soluții cât mai personalizate pe nevoia dumneavoastră. Știți mai bine decât mine, cel mai bun produs este acela care se pliază pe nevoile dumneavoastră la momentul potrivit. Vom veni în continuare cu soluții personalizate pe nevoile dumneavoastră”, a punctat directorul național de vânzări al Nufarm.

Summit Agro. Experiență și tehnologie japoneză

De Patricia Maria Știrbu, președinte Summit Agro Romania, Bulgaria, Moldova, Slovenia, Croația, Bosnia&Herțegovina, Muntenegru, Albania și Kosovo, dr. ing. Gheorghe Boțoman și-a amintit cu nostalgie din vremea când erau colegi.

„O orădeancă frumoasă, citită, cu două facultăți, care a devenit doctor în agricultură. După câțiva ani de DOW, grație performanțelor, Patricia a fost promovată, mutându-se în Franța, la aceeași companie. S-a mutat la Nisa, căsătorindu-se cu un tânăr din București, briliant în IT și având o companie de construcții”, a povestit moderatorul despre fosta sa colegă care s-a întors după 15 ani în țară și a acceptat provocarea de a conduce Summit Agro.

Firma aparține grupului de companii cu capital integral japonez, Sumi Agro Europe, care la rândul lor aparțin SUMITOMO CORPORATION.

„Emoția este extraordinară pentru că, acum mai bine de 20 de ani, când DAFCOCHIM se hotăra să-și dezvolte afacerea și pe industria de protecție a plantelor, atunci lucram la Dow pe zona dumneavoastră și ne-am cunoscut la primele prezentări de produse ale lui Dow în acele vremuri. Îmi face o deosebită plăcere să vă revăd după atâția ani. Ați aflat de la bunul meu prieten, fostul meu șef și mentorul meu, domnul dr. ing. Gheorghe Boțoman care a fost motivul absenței mele de la evenimentele DAFCOCHIM din ultimii 15 ani. Vreau să vă spun că, indiferent de responsabilitățile pe care le-am avut la compania Dow AgroSciences – dintre care ultimele au fost de conducere a business-ului pe Europa, Africa și Orientul Mijlociu sau pe marketing global la Nufarm, ultimul job la Nufarm fiind acela de conducere a business-ului pe Europa de sud (Franța, Italia, Spania, Portugalia și Turcia) – focusul meu în investițiile pe care aceste companii le-au făcut în România a rămas mereu foarte bine țintit, ca obiectiv: nu v-am pierdut din vedere niciodată! În urmă cun un an, board-ul de la Sumitomo Corporation mi-a propus să mă întorc în România, în poziția de conducere al business-ului pe România, pe Bulgaria, pe Moldova și pe ADRIA, și să am mandatul de a dezvolta business-ul nostru în România”, a spus Patricia Maria Știrbu.

Compania este prezentă în România de 23 de ani. “Avem deci o prezență destul de îndelungată în România, prin produse de calitate, experiență și tehnologie japoneză. Unele dintre acestea vă sunt foarte cunoscute, pentru că sigur le-ați folosit. Dorim să lansăm anul acesta gama Seipro. În același timp ne propunem în acest an să dezvoltăm parteneriatul cu DAFCOCHIM, de a dezvolta mai mult business-ul pe România, de a avea recolte mai bogate și, implicit, câștiguri mai consistente pentru noi toți”, a mai adăugat președintele.

La eveniment a mai participat Călin Cosma, directorul zonal Nord-Vest.

Inginerul Gheorghe Boțoman amintea, în scurta poveste preliminară despre Dow AgroSciences, despre plecarea Patriciei în Franța și că trebuia să facă angajări. Și toată lumea se aștepta să fie angajat un băiat. Au venit candidații la interviu și, la final, a fost angajată pe post o doamnă – Iulia Nicola, în prezent

CP Marketing Head Business Area Black Sea, Syngenta. O trecere lină, de altfel, spre a ceda microfonul reprezentanților acestei companii.

Syngenta continuă să inoveze

Sergiu Staicu, director general România și Seeds Business Unit Head South East al Syngenta, a apreciat, de asemenea, organizarea evenimentului de către echipa DAFCOCHIM Agro, înainte de a prezenta compania.

„Anul 2020 este un an important pentru noi, pentru că pe 13 noiembrie vom serba 20 de ani de la înființare. Dacă este să ne întoarcem puțin înapoi în istorie, dacă e să mergem la companiile care stau la baza Syngenta, vorbim de câteva sute de ani de istorie. Trăim vremuri de schimbare. Sunt lucruri care se schimbă în jurul nostru, de la legislație, de la accesul la produse și la felul în care trebuie să ne uităm la ce vom avea la îndemână pentru a ne proteja culturile în anii care vin. Noi, cei de la Syngenta, credem că trebuie să jucăm un rol foarte important într-un astfel de moment, trebuie să continuăm să fim alături de dumneavoastră, de domnii fermieri, oriunde v-ați afla. Să vă sprijinim în tot ceea ce dumneavoastră faceți și care este un lucru sfânt pentru domniile voastre, acela de a putea să punem hrană pe masa oamenilor”, a arătat invitatul.

Promisiunea Syngenta este că va continua să inoveze, să răspundă nevoilor fermierilor, cu produse și servicii noi.

“Digitalizarea, noile tehnologii vor schimba și felul în care agricultura se va face în viitor. Și-atunci trebuie să ne adaptăm la nou, trebuie să învățăm împreună, trebuie să colaborăm. Și sunt câteva lucruri importante pentru noi, prin care credem că putem progresa și îmbunătăți profitabilitatea tuturor. A dumneavoastră în primul rând, fapt care va constitui și pentru noi un lucru bun. Vorbim despre colaborare, despre dialog, vorbim despre a înțelege care sunt nevoile și, desigur, vorbim despre încredere. Atunci când încercăm împreună noi soluții și tehnologii, trebuie să avem încredere unii în ceilalți. Sufixul de la Syngenta vine de la oameni. Și asta mă duce la ultimul punct. Pentru că dincolo de produse, dincolo de servicii, sunt oamenii. Angajamentul nostru, a celor de la Syngenta, este ca, prin echipa pe care o avem, să fim colaborativi și de încredere pentru dumneavoastră, răspunzând prezent ori de câte ori ne veți solicita”, a încheiat Sergiu Staicu.

TIMAC Agro, o companie revoluționară în nutriția plantelor

Ionel Bursuc, director executiv Timac Agro România și Republica Moldova, a vorbit special despre DAFCOCHIM.

„Voiam să vă spun că ceea ce vedeți în poza de pe ecranul proiector, mă refer mai ales la Radu Fodor și la Liviu Cojoc sunt un profil de antreprenori români atipici. De succes, dar atipici. De ce spun asta? DAFCOCHIM are 25 de ani de activitate. Pot spune că sunt târgumureșean și eu, fiindcă locuiesc din 1998 în Târgu Mureș. Orașul Târgu Mureș nu e București, nu e Cluj, nu e Iași, Brașov sau Timișoara. E un oraș mediu în care oamenii aceștia care conduc destinele DAFCOCHIM au făcut lucruri extraordinare. Simțeam nevoia să spun asta după ce am auzit speech-urile din sală, speech-uri emoționale, venite din suflet. De ce spun asta? Nu știu dacă știți. În România sunt peste 600.000 de companii, dintre care 500.000 depun bilanțul, dar – dacă nu mă înșeală memoria, companii din 1990 mai sunt cred că 5. Din 1994, de când ființează DAFCOCHIM, nu mai știu câte sunt, dar bănuiesc că sunt foarte puține. Deci acești oameni pe care îi vedeți în spatele meu, domnii Liviu Cojoc, Radu Fodor și Marinel Ștefan, cred că reprezintă, repet, antreprenorul român atipic care a avut curajul să conteste lucrurile. Să nu accepte lucrurile așa cum se dau”, consideră Ionel Bursuc.

Acesta a făcut, apoi, o paralelă între DAFCOCHIM și TIMAC Agro.

“Faptul că DAFCOCHIM lucrează și cu TIMAC reprezintă și pentru noi o validare. TIMAC nu este o firmă ușoară, așa cum nu e nici DAFCOCHIM. Oamenii sunt exigenți, e clar, de aceea sunt unde au ajuns. Nici TIMAC nu e o companie ușoară, ea se aseamănă puțin cu DAFCOCHIM, însă e o companie de familie, aparține unui singur om, se numește Daniel Roullier, care acum șaizeci și ceva de ani s-a gândit să facă ceva diferit, s-a gândit să abordeze fertilizarea diferit; să se uite puțin la sol, să se uite puțin la plante, să se uite puțin la cerințe. A îndrăznit să conteste starea de fapt lucrurilor. Și a reușit. Azi e o companie care are 8.000 de angajați și are o cifră de afaceri de 2 miliarde de euro în fiecare an. Îmi place să cred că noi nu producem, ci creăm – și așa și este – și-mi place să cred că suntem din ce în ce mai vizibili. Îmi place să cred că și TIMAC Agro România reprezintă ceva diferit și vă rog să ne urmăriți atent, pentru că eu am urmărit atent DAFCOCHIM în evoluția lor și au crescut extraordinar oamenii aceștia în ultimii 20 de ani. Cred că nu se poate face așa ceva fără perseverență, curaj, îndrăzneală și o oarecare nebunie”, a încheiat Ionel Bursuc.

Alexandra Ion, director regional Timac Agro, regiunea Centru, a completat în câteva fraze, starea de fapt a fermierului din România.

„Mă gândeam la ce reprezintă astăzi fermierul în România. La rolul lui, la ce trebuie să știe și ce trebuie să facă. Și, dincolo de a fi un foarte bun tehnolog sau de a avea în jurul lui oameni bine pregătiți din punct de vedere tehnic, presupune să fie și un foarte bun comerciant, presupune să știe când să cumpere, când să vândă, să fie foarte bun pe partea administrativă, să întocmească acte, să fie la curent cu legislația, deci are un cumul de roluri. Și dacă toate rolurile acestea sunt bine îndeplinite, posibil să aibă un rezultat financiar bun. Mai sunt câțiva factori externi care depind de rezultatul acesta. Pe de altă parte, prețul la producție evoluează, deși în ultimii ani e cam în stagnare, dar oricum evoluția lui nu este determinată de calitatea pe care fermierii români reușesc să o recolteze la final. Ce vreau să spun prin asta: că într-adevăr e o problemă de infrastructură în România. Astăzi, România nu are puterea de a influența prețurile la achiziție, drept pentru care variabila care rămâne la îndemâna fermierilor, prin care-și asigură profitul în companie, în firmă, reprezintă producția, efectiv la câtă producție reușește să scoată pe un hectar lucrat. Și factorii limitativi, pe lângă îngrășămintele – cu care, evident, ne ocupăm și ne bucurăm că ne dați ocazia să fim în fermele dumneavoastră – sunt completați de alți câțiva factori. Ce vreau să vă rog și în acest an 2020 este să ne dați ocazia să fim aproape dumneavoastră, ca și până acum. Ne dorim ca și în acest an să avem o colaborare la fel de bună ca în anii precedenți”, a fost mesajul Alexandrei Ion.

Echipa TIMAC Agro a fost completată de Ancuța Rațiu – reprezentant de vânzări pe Cluj și Sălaj, Janos Albert – product manager și Sepsi Joco.

Un parteneriat sudat, fermieri – DAFCOCHIM Agro

De aceeași parte cu firmele de inputuri pentru sectorul agricol, așezați însă pe propriul palier și confruntându-se – fiecare cu situații particulare – consemnăm câteva declarații ale fermierilor și ale reprezentanților acestora, în ceea ce privește problemele de care se lovesc astăzi.

„Mă bucur că mă aflu din nou alături de DAFCOCHIM. Cunosc firma de la înființare, am avut și avantajul că sunt din Târgu Mureș. Pot să spun că așa cum DAFCOCHIM a crescut an de an, noi fermierii am crescut la fel, alături de această firmă foarte apropiată nouă. Dacă ne gândim unde eram fiecare dintre noi acum 20 de ani și cât am crescut, la ce performanțe am ajuns, putem spune că rolul acestor simpozioane este și acela de a ne informa sau de a ne reaminti ce trebuie să facem. Fără performanță în agricultură, nu putem merge mai departe. Dacă ne referim la cei care nu s-au adaptat, este o lege a naturii: cine nu se adaptează, piere. Sigur, nu vreau să intru în detalii tehnice, dar ne așteaptă în viitor niște provocări tehnice sau această restrângere sau acest nou concept al Uniunii Europene – care se pune acut în prezent pe utilizarea durabilă a pesticidelor, de restrângere a substanțelor active care sunt nou disponibile. Sunt chestiuni care ne vor crea probleme. Sunt deja câteva probleme la care nu le cunosc o rezolvare tehnică în ziua de astăzi, dar să sperăm că firmele care au o capacitate de cercetare atât de avansată, o să vină cu produse noi, o să vină cu produse eficace, care să ne ajute să ne adaptăm. Eu, ca reprezentant al Oficiului Fitosanitar, firmele ca atare, încercăm să fim alături de dumneavoastră, cu soluții tehnice cu care să ne putem proteja culturile și, încă o dată, să putem ajunge la rezultate, la performanță, atât de natură tehnică cât și financiară, pentru ca să ne putem dezvolta în continuare. Cred că am fost la fiecare din simpozioanele organizate de DAFCOCHIM și mă bucur că văd foarte multă lume, tineri care au început să preia afacerile familiei, să ducă mai departe această tradiție. Este un lucru cât se poate de bun. Suntem noi ardelenii catalogați că gândim mai încet, dar eu zic că gândim bine”, a spus Marian Pogăcian, fermier și coordonator al Oficiului Fitosanitar Mureș.

„Vă rog să-mi permiteți ca în numele dumneavoastră și al meu, să felicit conducerea societății DAFCOCHIM, în primul rând pe domnii Liviu Cojoc, Radu Fodor și Marinel Ștefan, pentru modul în care au gândit în timp dezvoltarea acestei firme și pentru performanțele remarcabile la care au ajuns în decursul timpului. Întâmplător și firma mea a luat ființă în același an cu firma DAFCOCHIM, în 1994. Anul trecut am împlinit și noi 25 de ani de la înființare. Pot să vă spun că pe parcursul celor 25 de ani, am avut o colaborare aproape perfectă cu firma DAFCOCHIM. Am început cu o cifră de afaceri între cele două societăți de 50.000 de lei și astăzi am ajuns la o cifră de afaceri cu DAFCOCHIM care se ridică la 3 milioane lei. Vreau să vă spun că pe parcursul celor 25 de ani de colaborare, eu nu am știut că trebuie ajung la bancă pentru a putea să-mi rezolv inputurile pentru ferma mea, inputuri care se refereau la îngrășăminte, semințe, erbicide, pesticide și fungicide. Eu vreau să le mulțumesc încă o dată că au fost unul dintre cei mai mari creditori ai mei, un lucru deosebit pentru noi, cei din agricultură, care am avut și ani buni, și ani grei. Ei niciodată nu ne-au solicitat gajuri, asigurarea gajurilor sau niciodată nu ne-au penalizat dacă am întârziat cu plățile. Pe această cale, aș vrea să le mulțumesc încă o dată, aș vrea să le mulțumesc foarte mult pentru modul cum au gândit și au construit colaborarea cu noi, cu fermierii, aș vrea să le mulțumesc pentru simpozionul pe care-l fac în fiecare an pentru noi, ne aduc în fiecare an la cunoștință noutățile în domeniu despre semințe, îngrășăminte, erbicide, pesticide și fungicide. Mai mult, pe lângă faptul că ne țin la curent cu noutățile, pe parcursul celor 3-4 zile de simpozion ne simțim și bine. Într-un cuvânt, au reușit să îmbine utilul cu plăcutul, într-un mod deosebit pentru fermieri. Cu permisiunea dumneavoastră și în numele meu și al dumneavoastră, aș vrea să le urez celor de la DAFCOCHIM, tuturor firmelor care furnizează inputuri pentru noi, multă sănătate, mult noroc, iar dumneavoastră fermierilor, un an nou, plin de împliniri, un an bun din punct de vedere pedoclimatic și sperăm să fie un an bun și din punct de vedere financiar. Încă o dată, la mulți ani, mult succes tuturor și să auzim numai de bine!”, a spus Ioan Pop, director general al companiei mureșene Ceragrim.

„Nu știu ce aș mai putea să spun după ce m-a prezentat domnul Gheorghe Boțoman. În calitatea mea de purtător ocazional de cămașă, deci fermier ca dumneavoastră, vreau să mulțumesc organizatorilor, că așa se începe, pentru această conferință – zic eu – altfel, făcută de o firmă altfel, cu oameni altfel. Îmi place să cred că într-adevăr suntem în familie, să văd fețe din ce în ce mai cunoscute și dragi inimii mele. Am fost în diverse locații cu DAFCOCHIM, familia DAFCOCHIM, îmi place mie să spun, firma DAFCOCHIM, care într-adevăr ne ajută ca furnizor, ca și creditor, și ne pune în contact cu toți partenerii noștri. Am început să lucrez cu firma DAFCOCHIM de mulți ani. Foarte greu în ziua de astăzi să mai faci față provocărilor. Toată lumea vorbește de schimbări climatice. Personal nu cred și factorul antropic în schimbările climatice este cred că, pur și simplu, o poveste, care ni se bagă pe gât. Toată lumea vă dorește un an bun, îmbelșugat, dar eu vă doresc în primul rând sănătate, în al doilea rând sănătate și în al treilea rând de sănătate. Pentru că avem ceea ce ne trebuie, avem curaj, avem acea nebunie să facem față provocărilor. Și în momentul în care un sezon, știți foarte bine, e foarte bun și face oricine orice, prețurile se duc în jos. Și noi nu câștigăm nimic. Drept urmare, eu vă doresc sănătate și putere de muncă, să putem face față provocărilor și să fim și un pic egoiști, să facem și noi un bănuț. Nu o să vă vorbesc despre cartofi, pentru că pentru dumneavoastră cartoful este o cultură exotică, cum și pentru noi porumbul este o cultură exotică. Dar, acum câțiva ani și rapița era o cultură exotică și, iată, a căpătat o importanță deosebită în județul Covasna. O să trecem și la floarea-soarelui, o să trecem și la pepeni, o să trecem și la bame, nu-i nici o problemă. Ne adaptăm. Deci, ca agricultori, suntem singurii care lucrăm sub cerul liber și trebuie să facem față provocărilor.

Aș face un scurt apel partenerilor DAFCOCHIM, furnizorilor de inputuri, de pesticide, de produse de protecția plantelor, de „medicamente”, cum îi place domnului Gheorghe Boțoman să spună. Da, lista devine tot mai mică, tot mai redusă, provocările sunt tot mai mari. Așteptăm să veniți în ajutorul nostru, asta este realitatea, cu produse noi, adaptate la noile condiții și, bineînteles, avem nevoie de acel „know-how”. Din păcate, cercetarea românească e aproape dispărută, sunteți singurii care mai furnizați câte ceva pentru toți fermierii români. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc DAFCOCHIM!”, a fost mesajul lui Romulus Oprea, președinte al Federației Naționale „Cartoful” din România.

“Trebuie să vă bucurați că sunteți proprietari”

O parte din mass-media. Partea care crede în utilitatea prezenței multinaționalelor în agricultură. Aurelian Grama, fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei Transilvania Business, s-a pronunțat, jurnalistic, asupra modului în care vede relația fermieri – DAFCOCHIM – multinaționale furnizoare de inputuri în agricultură.

„Eu am o carte preferată, „Citadela” se numește. Acolo, undeva, Antoine de Saint Exupery spune că „Prieten îmi este acela care intră o dată și după aceea intră toată viața”. Eu am intrat o dată în casa acestor oameni, a lui Liviu Cojoc și a lui Radu Fodor, și m-au primit cu drag. Sunt oameni care știu adunarea și înmulțirea, dar au învățat și scăderea, și împărțirea. Am învățat cu ei să pot să am o negociere, o discuție, o poveste, să aflu cât de multe despre multinaționalele care în România nu fac jocurile, ci sprijină agricultura. În același timp, vă spun că trebuie să vă bucurați că sunteți proprietari. Noi umblăm mult, lucrăm și pe zona de IT. Acolo sunt conferințe, foarte strânse, foarte înghesuite. Dacă faci o reclamă cu unul, nu are voie să apară celălalt. Și exportăm de 6 miliarde. Lucrăm și în zona de Automotive. Și acolo, avem industrie dezvoltată, se exportă mult. Dar, dumneavoastră exportați, produceți și sunteți proprietari. Bucurați-vă alături de ei, ați crescut împreună. Dacă v-ați uita în oglinda sufletului și-n oglinda financiară, ați vedea că ați crescut minunat, chiar dacă munciți foarte mult – ca și alte categorii socio-profesionale din România. Vă mulțumesc că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți alături de Transilvania Business, le mulțumesc și domnilor Liviu Cojoc, Radu Fodor, Marinel Ștefan și Gheorghe Boțoman. Vă urez succes și Doamne-ajută, să fim sănătoși!”, a spus Aurelian Grama.

APIA Mureș – 2019, un an de succes

Directorul executiv al APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, crede că anul 2019 a constituit un succes pentru plățile nerambursabile acordate în agricultură.

„Am venit alături de organizatori și de dumneavoastră, de fermieri, cei care sunteți, totodată, și beneficiarii creditelor nerambursabile de la APIA. Vin de pe această poziție privilegiată de a spune că suntem singura instituție care nu cerem banii înapoi”, a început, cu umor, Ovidiu Săvâșcă, înainte să ofere câteva aspecte legate de activitatea APIA.

“Este anul cu cel mai mare succes al efectuării plăților și cred că aici puteți să-mi confirmați și dumneavoastră. Dacă cineva nu a primit banii, vă rog să rămână așezat pe scaun. Chiar dacă ne raportăm la suma plătită – am datele de la avansul plătit în 2018, era vorba de 800 milioane euro – comparativ cu anul 2019, avem 1,3 miliarde euro, deci cred că cifrele spun totul. Sper să mergem tot așa. Știm că urmează următorul exercițiu financiar, următoarea politică agricolă comună 2021-2027, dar încă nu-mi cereți să vă spun, pentru că încă regulamentele europene sunt în curs de elaborare și discuție. Cu siguranță, vă vom informa. De la instituție, atât la nivel central cât și la nivel local veți primi toate informațiile, încât să nu fiți în pericol de a nu putea accesa anumite scheme de plăți care se vor derula și pe viitoarea politică agricolă comună”, a încheiat directorul executiv al APIA.

O echipă de profesioniști, care merită aprecieri

La final ni s-au adresat gazdele.

„Cu o parte din dumneavoastră, fermierii, lucrăm aproape de la început, cu majoritatea cred că lucrăm de 10-15 ani. Și eu vreau să vă doresc un an 2020 plin de succese, recolte bogate și, în primul și primul rând, vă urez sănătate. Vă doresc să aveți pe mai departe o colaborare bună cu DAFCOCHIM Agro, mulțumesc mult!”, a punctat Marinel Ștefan, director general al DAFCOCHIM Agro.

Și cum aminteam la început, simetric, Radu Fodor, acționar DAFCOCHIM Group, a închis ediția din acest an a Conferinței Anuale a DAFCOCHIM Agro.

„Sunt tare mulțumit că am adoptat un alt format al simpozionului. Sincer! Odată prin prisma a ceea ce au prezentat reprezentanții companiilor multinaționale, au fost foarte scurți, au fost la obiect și dacă vor să vă comunice mult mai multe noutăți, cred că se pot așeza cu dumneavoatră la masă, să bea un pahar, să vă povestească depre noutățile care vă interesează. Pe de altă parte, sunt extraordinar de impresionat de prezența, după două ore și jumătate de prezentări, de prezența uriașă a dumneavoastră, a fermierilor, în sală. De când facem simpozionul n-am văzut așa ceva! Mulțumesc! Mulțumesc!”, a închis, simetric, Radu Fodor, acționar DAFCOCHIM Group conferința anuală.

de Ligia VORO şi Ioan ȘANDOR