Comuna Deda, dezvoltare pe toate fronturile

Share



Dacă ajungeți pe Valea Mureșului Superior, inevitabil ajungeți și în comuna Deda, locul unde frumusețile naturale se împletesc cu realizările prezentului, orchestrate de cei care rânduiesc conducerea comunei, în frunte cu primarul Lucreția Cadar.

Anul 2019 a fost un an bun pentru Deda din toate punctele de vedere, cu investiții importante pentru comună. La urma urmei, rezultatele se concretizează în investiții și în obiective care sunt palpabile și care deservesc populația și cetățenii comunei.

Anul 2019 a fost unul intens, dacă e să ne referim la proiectele aflate pe ordinea de zi a Primăriei Deda.Ca investiții, în 2019 am realizat lucrările de modernizare a Căminului Cultural din Deda, la Sala de Spectacole și Biblioteca Comunală, obiectiv care în aprilie 2020 va fi dat în funcțiune. De asemenea, Grădinița cu Program Prelungit din localitatea Deda, investiție realizată cu ajutorul fondurilor europene, care în luna mai a acestui an va fi dată în folosință. S-a lucrat intens în 2019 la aceste două obiective, astfel ca ele să fie inaugurate în acest an. Tot în 2019, am realizat 2,5 kilometri de asfaltări drumuri comunale, am modernizat zona pieței duminicale din localitatea Deda, situată în imediata apropiere a râului Mureș. Aici am amenajat scena și am asfaltat piața, în vederea organizării în cele mai bune condiții a Târgului de Rusalii și a Zilei Comunei. Am realizat îndiguiri de pârâuri în localitatea Filea, pe o lungime de 2,5 kilometri, în vederea înfrumusețării localității cât și pentru evitarea inundațiilor și asigurarea rezistenței malurilor la pârâul care traversează această localitate, în condițiile în care trece prin dreptul școlii, aproape de biserică. Practic, acest pârâu traversează localitatea Filea prin zona de centru. În prezent, se lucrează la dispensarul medical uman din localitatea Deda, investiție derulată prin PNDL. A fost turnată fundația, s-a început construcția clădiriii. Dorim să finalizăm această investiție în acest an, va trebui făcută și dotarea dispensarului, investiția ridicându-se la suma de 1,7 milioane lei. Am realizat în zona de centru a comunei Deda lărgirea drumului care trece prin fața Liceului ”Vasile Netea”, urmând ca în acest an să definitivăm lucrarea până spre partea cu CEC-ul, cu rigole betonate și acoperite, plantare de pomi, lucrare care să ofere acestei zone centrale a comunei un aspect plăcut. Valoarea acestor lucrări se ridică la suma de 500.000 lei. La Pietriș am început ridicarea capelei mortuare. Au fost finalizate în cursul anului trecut capelele de la Filea și Bistra Vale, cele din Bistra Sat și Deda fiind terminate în cursul anilor trecuți. Contribuția noastră la construirea acestor capele s-a făcut din fonduri proprii repartizate culelor religioase.

Un aspect demn de consemnat este cel legat de atragerea fondurilor europene, Deda fiind un etalon în această privință, chiar și pentru orașele, dacă nu chiar pentru municipiile județului Mureș. Aici, proiectele europene par să curgă tot mai des, încă din perioadele ceva mai îndepărtate, fapt ce face din Deda la ora actuală o comună fruntașă în ceea ce privește atragerea de fonduri europene.

Aș dori să precizez un aspect extrem de important, munca la un proiect cu finanțare europeană nu este una deloc ușoară, deoarece realizarea proiectului are durata de aproximativ un an și jumătate. Asta înseamnă studiu de fezabilitate, înseamnă realizare de proiect, după care urmează licitația, care, de asemenea, are o durată considerabilă, dat fiind faptul că au avut loc anumite schimbări în ce privește modul de achiziție a investiției și realizarea licitației, în sensul că proiectarea poate merge la pachet cu execuția lucrării. Deci, o durată de doi, trei ani în ce privește obținerea finanțării și începerea lucrărilor pentru un proiect. Ca să poți realiza un proiect, trebuie să ai timp, trebuie să faci eforturi, iar în final trebuie să fii consecvent, să urmărești etapele de realizare a investiției și, nu în ultimul rând, un control permanent pentru ducerea investiției la bun sfârșit. Nu este deloc ușor să lucrezi cu bani europeni, pentru că fiecare etapă de recepție parțială trebuie verificată, făcută în teren vizita de către cei de la AFIR Alba Iulia. Nimic nu scapă neverificat și necontrolat în ceea ce privește folosirea banilor europeni. Sunt lucruri pe care le-am făcut împreună cu colectivul din Primăria Deda, cu aprobarea Consiliului Local. Am avut susținerea consilierilor dar și sprijinul colegilor care s-au implicat în rezolvarea acestor probleme, atât serviciul Contabilitate, cât și cel de Achiziții, precum și echipa de implementare a proiectelor care înseamnă primar și viceprimar.

Ca o completare a celor spuse de Lucreția Cadar, în perioada următoare, fondurile europene vor aduce încă un plus la bunăstarea comunei, beneficiari fiind elevii claselor I-IV de la Liceul „Vasile Netea”.

În anul 2017 am făcut un proiect pentru modernizarea Liceului ”Vasile Netea”, respectiv realizarea a încă unui nivel pentru necesarul de clase de la învățământul primar, clasele I-IV, care în Deda funcționează după masa. În 2018 am depus proiectul, mai exact în data de 24 mai, și după verificarea și analiza proiectului, am rămas în rezerva Programului Operațional Regional. În luna februarie a anului 2020 am primit o adresă prin care ni s-a comunicat că s-a reactivat proiectul nostru, care are o valoare de 6 milioane lei. El se află acum în analiză și urmează să fie pus în finanțare. Astfel, liceul din Deda va avea un nivel în plus grație acestui proiect, beneficiari fiind elevii claselor I-IV care vor putea avea program la școală înainte de masă și nu după masa cum se întâmplă acum, program care nu este tocmai potrivit pentru copii. Nu doar mansardarea va face obiectul acestui proiect, ci și modernizarea clădirii de la A la Z. Liceul din Deda va fi reabilitat și îmbogățit cu încă un nivel, în vederea desfășurării procesului de învățământ în cele mai bune condiții.

Proiectele cu finanțare europenă nu se opresc aici, pe listă se află și canalizarea, la care se adaugă alte priorități, precum gazul metan.

Tot pe fonduri europene avem un proiect privind canalizarea în valoare de 2,5 milioane de euro, la care lucrările vor începe în primăvara acestui an. Extinderea rețelei înseamnă canalizarea în Deda, care se alătură celor 14 kilometri de canalizare existenți, în satul Bistra Mureșului și în Pietriș. Pentru Filea, avem făcut un proiect separat, cu o valoare 6.800.000 lei, proveniți de la Ministerul Dezvoltării. Avem, de asemenea, proiectul depus pentru introducerea gazului metan. Studiul de fezabilitate este făcut, sunt făcute și ridicările topo. Am înțeles că prioritatea guvernului este această posibilitate de finanțare pe fonduri europene pentru introducerea gazului în zonele unde nu există această utilitate. Avem, de asemenea, proiectul privind statutul de stațiune turistică, pe care l-am făcut tot în anul 2019, la fel ca și cel privind introducerea gazului.

Unii au zâmbit ironic când au auzit de ideea unei stațiuni turistice pe Valea Mureșului Superior, nu și cei de la Deda, care încet, încet își pun în aplicare strategia în acest sens.

Urmează ca pentru această stațiune turistică să primim sprijin din partea Guvernului, respectiv o hotărăre de guvern prin care Deda să fie declarată stațiune turistică, în ideea accesării de fonduri europene pentru dezvoltarea turismului în comuna noastră, în mod deosebit a Văii Bistrei, o zonă de o frumusețe deosebită. Primul pas îl reprezintă obținerea statutului de stațiune turistică, urmând apoi găsirea soluțiilor pentru cele mai benefice proiecte pentru zona noastră, care pot fi realizate prin fonduri europene. E nevoie în această zonă de o pistă de biciclete, de drumuri făcute la standarde europene pentru asigurarea accesului turiștilor în zonă, pe Donca, spre Scaunul Domnului. Se pot face foarte multe lucruri pe Valea Bistrei, parcuri de aventură, o telecabină și multe altele, care să aducă un plus în ce privește turismul în această zonă. Astfel, pașii care trebuie făcuți după obținerea statutului de stațiune turistică sunt legați de stabilirea a ceea ce putem realiza pe Valea Bistrei, respectiv efectuarea de proiecte pentru implementarea turismului în această minunată zonă a comunei noastre.

Cultura, sportul agricultura sunt părți integrante în strategia Primăriei Deda în ce privește dezvoltarea comunei.

Am pus la punct infrastructura necesară desfășurării în cele mai bune condiții a activităților culturale la nivelul comunei Deda. Căminele culturale sunt puse la punct, la Bistra Vale, la Bistra urmează să fie finalizat, la fel și cel din Deda. Primăria Deda susține financiar Ansamblul „Cununa Călimanilor”, condus de inimosul instructor coregraf Vasile Gabor. Acest ansamblu este reprezentativ pentru comuna Deda, ne reprezintă cu cinste atât în țară dar, mai ales, peste hotare, de unde ne-am întors de fiecare dată cu premii. Avem, de asemenea, un ansamblu la Pietriș, „Ecoul Călimanilor”, format din femei mai în vârstă, prezente la diferite activități culturale, la activitățile desfășurate la Muzeul Etnografic al comunei Deda. Rapsozi populari avem și în Bistra Mureșului, pe Mihail Suciu, care are și cărți scrise despre localitatea sa natală, despre comuna Deda, cu aspecte legate de istoria și tradițiile acestor locuri. În școlile noastre se fac activități culturale, care le completează pe cele tradiționale organizate de către Primăria Deda, Târgul din a doua zi de Rusalii, Ziua Comunei Deda, Simpozionul Vasile Netea, la care se adaugă evenimentele de Ziua Femeii, cel de Ispas dedicat Zilei Eroilor, când îi omagiem pe cei 170 de eroi căzuți în cele două războaie mondiale. De asemenea, organizăm evenimente de Ziua Națională a României și, nu în ultimul rând, cele cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În acest an ne propunem să îmbogățim numărul acestor evenimente culturale, fapt pentru care am decis să mutăm de la Târgu Mureș la Deda festivalul de colinde şi obiceiuri tradiționale de iarnă „Florile Dalbe, Flori de Măr”, eveniment organizat de Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică (CJCTEA) Mureş, care va avea loc la Deda în luna decembrie.

Și activitatea sportivă este la loc de cinste în comuna Deda. Avem două echipe de fotbal în comună pregătite de antrenorii Adrian Horea și Ovidiu Moldovan. Baza sportivă a comunei este folosită pe perioada verii, iar în anotimpul rece avem sala de sport unde își desfășoară activitatea elevii noștri, plus că ea este închiriată pentru diferite activități sportive. Tot aici intră și terenul sintetic din centrul comunei Deda, situat în curtea grădiniței din Deda.

La capitolul agricultură, comuna Deda se distanțează față de alte localități, fiind printre puținele, alături de Sărmașu, care mai organizează, împreună cu Direcția Agricolă Mureș, Expoziția anuală de Taurine. Am rămas, se pare, doar două localități care duc mai departe această tradiție a expozițiilor de taurine, prilej de a pune în valoare munca crescătorilor de animale din zona noastră. În fiecare an, în luna mai, organizăm acest eveniment grație implicării Primăriei Deda. Dorim să păstrăm această tradiție de creștere a vacilor de lapte în comuna noastră, la fel cum dorim să păstrăm și celelalte valori care ne reprezintă. Aici mă refer la cultura noastră, iar Muzeul Etnografic Deda are un rol extrem de important în promovarea și păstrarea acestor tradiții, expuse la loc de cinste în muzeu. Mulțumiri se cuvin celor care se îngrijesc de aceste valori expuse la muzeu, Emilia Sorlea, Maria Fodor și Victoria Fodor.

Anul 2020 aduce alte noi și necesare proiecte la nivelul comunei Deda, respectiv asfaltări de drumuri, canalizare și apa potabilă.

Avem în vedere în acest an lucrări de asfaltări, 6 kilometri de drum care urmează să fie realizați în comuna noastră, respectiv capete de drumuri, străzi și străduțe care nu au fost asfaltate. Licitația este câștigată, mai urmează să ne descurcăm din fonduri proprii pentru acest proiect pentru care nu am găsit o sursă de finanțare. Proiectul a fost depus pe Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI) care a fost desființat de către guvernul actual, fapt pentru care îl vom rezolva din fonduri proprii. Dorim să începem lucrările în luna mai, în Pietriș sunt mai multe străduțe de rezolvat, o străduță în Bistra Mureșului, 1,2 kilometri de asfalt în Filea, iar în Deda avem de asfaltat câteva capete de străzi, care nu însumează mai mult de un kilometru.

Referitor la extinderea rețelei de canalizare în comuna Deda și extinderea rețelei de apă și modernizarea izvorului Donca, se va pune la punct izvorul de la Donca, astfel încât se va mări capacitatea lui de acumulare a apei pentru a fi distribuită prin conducte spre Bistra Mureșului. Deda și Filea beneficiază de apă de la Donca la un preț de 1,5 lei/1 mc, pe când celelalte două localități, Bistra Mureșului și Pietriș, au apă la un preț de peste 4 lei/1 mc. Este o inechitate, fapt pentru care vom încerca să ducem la bun sfârșit acest proiect. De precizat faptul că aducțiunea de la Donca și toată instalația de acolo este făcută de către noi, de Primăria Deda, doar va trebui să ne retragem din Aquaserv, pentru ca să putem da apă din conducta de 5 kilometri care va fi adusă de la izvorul de la Donca. Se presupune că nu sunt costuri cu această apă de la Donca. Greșit. Sunt foarte multe cheltuieli legate de această apă, deoarece, în ultimii ani am realizat schimbarea întregii rețele, făcută pe fonduri proprii. Am schimbat conducta de apă în întregime. Cei 14 kilometri de canalizare au însemnat și schimbarea conductei de apă potabilă, iar în zonele cu străduțe mici, de asemenea am schimbat conductele. Avem în permanență cheltuieli pentru întreținerea acestora în cazul unor defecțiuni, rezolvate la nivel de comună prin serviciul propriu de apă. Avem un număr de patru angajați care lucrează permanent și care sunt la dispoziția populației, fapt care ne permite să avem apa la un preț atât de accesibil. Executantul acestei lucrări va începe din câte se pare din trei puncte diferite, prioritatea numărul unui trebuie să fie modernizarea izvorului, în paralel cu alte două puncte de lucru la canalizare, care să introducă acea conductă de 5 kilometri de apă în vederea extinderii spre Bistra Mureșului. Sper ca la sfârșitul anului 2020 să însemne apă de la Donca și pentru Bistra Mureșului.