Lunca Bradului, comună în continuă dezvoltare

Comuna Lunca Bradului a trecut multă vreme într-un con de umbră în ce privește dezvoltarea, farmecul naturii fiind singurul care dădea savoare comunei situate pe Valea Mureșului Superior. Asta până în 2012 când la conducerea primăriei a venit Petru Vultur, cel care avea să pună lucrurile în mișcare în ce privește dezvoltarea comunei. Despre toate acestea ne-a povestit primarul Petru Vultur în interviul care urmează.

Reporter: În 2012 deveneați primar. Cum a fost acest parcurs de opt ani în fruntea comunei Lunca Bradului?

Petru Vultur: Înainte de 2012, nu am avut nicio tangență cu administrația locală, provin din domeniul privat, de unde am făcut pasul spre administrația locală. Din punctul meu de vedere, în acest domeniu al administrației locale, este exact ca într-o firmă privată, dacă te ocupi de ea merge treaba, dacă nu, merge ca naiba, scârțâie.

Rep.: Care au fost primele măsuri luate?

Petru Vultur: La început, am stat două săptămâni, perioadă în care m-am familiarizat cu acest sistem, cu modul de lucru dintr-o primărie, cu problemele existente, cu situația economico-financiară, și m-am apucat de treabă. La nivelul anului 2012, Primăria Lunca Bradului avea o datorie de 1.150.000 lei. Am stat câteva luni de zile să văd care cum mișcă, după care am strâns șurubul, în sensul recuperării creanțelor unor societăți destul de mari asupra primăriei, vorbesc aici de taxe și impozite, precum și asupra cheltuielilor făcute de vechea conducere a primăriei, nejustificate din punctul meu de vedere în ce privește buna funcționare a instituției.

Rep.: Care au fost primele proiecte derulate la nivelul comunei?

Petru Vultur: Primul proiect avut în vedere la începutul meu ca primar a fost legat de un sediu nou de primărie, deoarece stăteam în chirie într-o clădire retrocedată, luată abuziv în perioada comunistă. A urmat să punem la punct alte lucruri, să întăbulăm, în special terenuri, case, după care am început să facem studii de fezabilitate și proiecte. Primul pas a fost întăbularea terenurilor, dacă nu ai întăbulat terenul cu extras CF, nu poți construi. La nivelul anului 2012, Primăria Lunca Bradului nu avea un metru pătrat proprietate în CF-uri. De atunci, lucrurile s-au schimbat, astfel că, în decursul acestui an sperăm să închidem acest proces, să avem inclusiv pădurea întăbulată. A fost multă muncă, mulți bani cheltuiți, astfel am întăbulat totul. E important să știi ce îți aparține, noi, administrația locală, pe deoparte, cetățeanul pe cealaltă parte. Am început să demarăm o serie de proiecte, un parc în zona centrală a comunei, am făcut împrejmuirea sediului administrativ. De asemenea, am făcut o remiză unde să putem pune utilajele achiziționate în anul 2013. Aici mă refer la un tractor cu lamă pentru deszăpezit, o vidanjă, utilaj extrem de necesar dat fiind numărul mare de cabane existente pe raza comunei în zone unde nu există canalizare. În 2018 am mai achiziționat o vidanjă cu o capacitate mai mare, iar în 2019, prin Grupul de Acțiune Locală, am achiziționat un buldoexcavator.

Rep.: Care au fost proiectele de infrastructură la nivelul comunei?

Petru Vultur: Pe fonduri europene am reabilitat și modernizat Căminul Cultural din Neagra, proiect încheiat în anul 2019. Tot la capitolul proiecte, este cel legat de sediul administrativ, proiect finalizat în 2018. Suntem printre puținele sedii de primărie avizate ISU. Proiectul a fost realizat prin fonduri proprii, care include și anexele, respectiv garajul pentru utilajele din dotarea primăriei. Am depus proiecte pentru extindere rețea apă și canalizare, pentru o grădiniță cu program prelungit, proiect cu finanțare europeană. Prin PNDL am avut două proiecte, extindere rețea apă în zona bazei zootehnice, pe o lungime de 4,2 kilometri. Proiectul este finalizat, la care se adaugă un alt proiect, tot prin PNDL, asfaltare pe o lungime de 4,2 kilometri. În zona unde am introdus rețeaua nouă de apă, am și asfaltat. Aici, canalizarea nu este posibilă deoarece investiția este una extrem de costisitoare, dat fiind faptul că în zonă casele sunt rare și foarte răspândite. Prin Programul Operațional Regional (POR) avem proiectul de reabilitare a școlii gimnaziale din Lunca Bradului, proiect licitat cu ordin dat de începere a lucrărilor. În cursul anului 2018 am avut o viitură pe pârâul Fântânel, fapt pentru care, de la Guvernul României, am primit fonduri pentru reabilitarea a șapte poduri ale cetățenilor și unul al comunei care au fost duse de viitură.

Prin AFIR am avut un proiect pentru dotarea Căminului Cultural din Lunca Bradului. Căminul a fost dotat cu mobilier la care se adaugă achiziția de costume populare. La nivelul comunei avem un ansamblu, „Brădulețul”, beneficiarii acestor costume. De asemenea, căminul s-a îmbogățit cu aparatură de sunet și cu un generator de energie electrică cu putere mai mare, astfel ca activitatea din cămin să nu fie întreruptă în momentul unor probleme la rețeaua de energie electrică. Proiectul a început în 2015 și a fost finalizat în cursul anului trecut.

Tot pe AFIR, avem în lucru grădinița din localitatea Lunca Bradului. Suntem la partea de zidire a etajului 2, termenul de finalizare fiind luna august a acestui an. Valoarea acestui proiect este de 560.000 de euro. Pe lângă sediul administrativ, proiect realizat din bugetul local, la capitolul proiecte din fonduri proprii, avem în derulare un proiect pentru apă și canalizare, proiect licitat, aflat în faza de proiectare. Acesta prevede schimbarea conductei pe raza comunei Lunca Bradului pe o lungime de 3,6 kilometri la apă și 1,4 kilometri la canalizare, reamenajarea uzinei de apă, respectiv captarea și tratarea apei, la care se adaugă și stația de epurare. Întreg proiectul are o valoare de 2 milioane de euro. Sperăm ca toate actele să fie făcute până în vara acestui an, să putem începe lucrările. Acest proiect a mai fost licitat o dată de o societate care nu și-a făcut treaba, fapt pentru care contractul a fost reziliat. Astfel, s-a inițiat o nouă procedură unde legislația permite ca proiectarea să fie licitată împreună cu execuția. De asemenea, am arhivat primăria, aspect care a lipsit cu desăvârșire în ultimii 30 de ani. Avem două arhive, una care este a instituției și o altă arhivă, partea de contabilitate. Nu am amestecat partea financiară cu cea a instituției în ce privește arhivarea.

Rep.: Comuna Lunca Bradului se poate mândri cu numeroase mașini și utilaje, printre care și o autospecială de pompieri. Despre ce este vorba?

Petru Vultur: În perioada 2015-2019 am avut o colaborare cu o primărie din localitatea Heeze-Leende, Olanda, în urma căreia am primit o autospecială de pompieri, predată comunei Lunca Bradului în 2018. Mașina se află într-o stare impecabilă, dotată cu toate echipamentele necesare, fapt pentru care i-am ajutat pe cei de la ISU Mureș în cazul unei descarcerări, noi neavând personal calificat pentru acest tip de acțiuni. Mașina ne-a costat un euro, un preț simbolic, folosită de pompierii voluntari de la noi din comună, inclusiv de mine, eu fiind șofer pe ea când e nevoie.

Rep.: Ce investiții din fonduri proprii aveți în vedere?

Petru Vultur: Am dat ordin de începerea lucrărilor la un proiect de asfaltare în satul Neagra pe o lungime de 2,1 kilometri, dincolo de râul Mureș. Avem în proiectare tot o asfaltare în zona Fântânel-Arghil-Bazinul de Apă, pe o lungime de 2,6 kilometri, lucrare pe care sperăm să o finalizăm în cursul acestui an. Cele două proiecte de asfaltări sunt cu bani din bugetul local.

Rep.: Câți bani europeni ați adus în comuna Lunca Bradului?

Petru Vultur: Valoarea fondurilor europene atrase de comuna Lunca Bradului se ridică la suma de 6 milioane de euro. Aici mă refer doar la proiectele derulate prin AFIR, plus alte proiecte cum este cel de peste 1 milion de euro prin Programul Operațional Regional. Putem spune că stăm bine la acest capitol.

Rep.: Pe ce buget se bazează comuna Lunca Bradului în anul 2020?

Petru Vultur: În cursul zilei de 17 februarie vom avea ședința de consiliu local în care vom aproba bugetul pentru acest an. În fiecare an, de când sunt primar, bugetul comunei a crescut constant. Dacă, în 2013, bugetul comunei a fost de 2,8 milioane lei, în acest an bugetul va fi de 158 de milioane lei. Bugetul a crescut în fiecare an deoarece banii cheltuiți din instituția publică i-am adus înapoi pe fonduri. Chiar dacă am făcut SF-urile și PT-urile din banii comunei, când am depus finanțarea, ne-au revenit banii. Din totalul bugetului, aproximativ 70 milioane lei merg pe investiții. Cu acest buget ne vom descurca, nu avem probleme, nu avem datorii la nimeni, suntem la zi cu plățile.

Rep.: Referitor la bani, care este situația în ce privește banii adunați din taxe și impozite?

Petru Vultur: De când am devenit primar, am pus piciorul în prag față de cei care nu plătesc taxele și impozitele la zi. La nivelul comunei avem o zonă foarte mare de cabane. Practic, avem mai multe cabane decât case la nivelul comunei, iar problema era că mulți dintre posesorii acestor cabane nu prea se înghesuiau cu plata taxelor și impozitelor. Le-am pus la toți penalizări de întârziere, astfel că procentul de recuperare a acestor creanțe a ajuns în prezent să fie de 92%.

Am avut multe persoane asistate social care, din punctul meu de vedere, unii nu-și meritau banii, astfel că, din 85 de asistați social mai avem șase persoane. Și aici pot spune că am făcut curățenia necesară. Sunt de principiu că nu trebuie să existe bani fără muncă, la fel cum nu poate fi vorba de muncă fără bani. Unii au înțeles acest lucru, alții s-au supărat, dar asta e, fiecare cu gândirea proprie.

Rep.: Ce proiecte noi aveți în vedere pentru perioada următoare?

Petru Vultur: Încercăm, prin noua legislație care s-a dat, să luăm de la Romsilva niște drumuri forestiere care sunt de utilitate publică, de interes local din punctul meu de vedere, cum sunt cele din zona Sălard și zona Ilva, zone de interes turistic. Este vorba de aproximativ 10 kilometri. Sunt drumuri forestiere, iar recent s-a dat o hotărâre prin care aceste drumuri pot fi predate de către Romsilva UAT-urilor de care aparțin. Sălardul are foarte mulți kilometri de astfel de drum, Ilva la fel, și dacă nu le ai întăbulate, nu poți face niciun proiect. Dacă am intra în posesia acestor drumuri, le-aș propune spre finanțare la AFIR, inclusiv cu introducerea apei potabile și canalizării pe cele două văi, Sălard și Ilva, fiindcă acolo avem foarte multe cabane. Pentru cei care vin la aceste cabane ar fi util să beneficieze de toate condițiile, asfalt, apă și canalizare la poartă.