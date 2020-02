Florin Urcan, premiu din partea Adunării Parlamentare a Mediteranei

Share



Fostul primar al orașului Luduș, Florin Urcan, care deține calitatea de ambasador al Adunării Parlamentare a Mediteranei, a primit vineri, 21 februarie, la Atena, premiul pentru “Buna funcționare a Secretariatului Internațional al APM, precum și pentru inițiativele de a îmbunătăți cooperarea dintre Adunarea noastră și țările din Europa de Est”.

”Doresc să amintesc faptul că în perioada 2013 – 2016 am fost membru al Delegației Parlamentului României la APM iar din 2016 până în prezent sunt ambasador al acestei Adunări. În calitatea mea de membru al Delegației (2013-2016) am luptat împreuna cu colegii mei pentru ca România să devină din simplu membru asociat un membru cu drepturi depline în cadrul acestei Adunări. Am dorit și doresc ca România să fie mult mai implicată în zona Mediteraneană având în vedere problemele din această zonă. Azi, 21 februarie 2020, colegii mei din APM au dorit să-mi acorde acest premiu onorant pentru mine ca o recunoaștere a întregi activități de până acum. Vă mulțumesc”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Florin Urcan.

