Luduș: bărbat arestat preventiv pentru ”conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au reținut luni, 8 aprilie, pentru 24 de ore, un bărbat de 29 de ani, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

”În fapt, cel în cauză, aflat la volanul unui autoturism, a fost oprit pentru control la data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 20.40 pe strada Policlinicii din Luduș, iar în urma testării sale cu aparatele din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor interzise. Menționăm că aceasta nu constituie probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate medicală în scopul prelevării mostrelor biologice necesare stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise. La data de 8 aprilie a.c., în baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii au dispus reținerea sa, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Acesta a fost condus sub escortă și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă în vederea executării măsurii”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În cursul zilei de marți, 9 aprilie, Judecătoria Luduș a emis pe numele său mandatul de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

