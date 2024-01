Patroana Fabricii de Zahăr Luduș, prezentă la întâlnirea cu Florin Barbu: „Vom primi licență pentru importul de zahăr din Ucraina?”

Distribuie

Mihaela Neagu, unul dintre cei doi patroni ai Fabricii de Zahăr de la Luduș, afost prezentă luni, 22 ianuarie, la întâlnirea fermierilor cu ministrul Agriculturii, care a avut loc la sediul Consiliului Județean Mureș din municipiu. După discursul punctual al ministrului Florin Barbu, reprezentanții fermierilor au fost invitați să adreseze întrebări și să ridice anumite probleme cu care se confruntă ministrului. Printre cei care au interacționat direct cu Florin Barbu, a fost și femeia de afaceri care a cumpărat, în urmă cu un an, Fabrica de Zahăr de la Luduș.

Mihaela Neagu, unul dintre cei doi antreprenori care a preluat fabrica, în primăvara anului trecut, de la grupul francez Tereos, reluând producția de zahăr la sfârșitul lunii septembrie, i-a adresat mai multe întrebări ministrului. Principalul interes al femeii de afaceri s-a îndreptat către licențierea fabricii pe care o deține pentru importul de zahăr din Ucraina.

„Fabrica din Luduș a procesat în anul 2023, 24.000 de tone de trestie de zahăr. Producția am vândut-o. Acum noi ținem aproape 150 de angajați. Dorim să ne licențiați pentru zahăr (pentru a importa zahăr din Ucraina, lucru care se poate doar pe baza unei licențe speciale eliberată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza unei ordonanțe care interzice importurile din Ucraina). Am depus la Ministerul Agriculturii cererea de import. Noi chiar am rămas fără zahăr. Am contractat 7.200 de hectare din care 3.800 în Mureș, un record pentru Mureș pe 2024, iar din septembrie vom relua producerea de zahăr românesc, așa cum am făcut-o anul trecut. Dar până în septembrie, vă rog să îmi dați un răspuns clar, dacă mă îndrept înspre alte piețe sau mă licențiați?”, a fost explicația și, totodată, întrebarea Mihaelei Neagu către ministrul care, în toamna anului 2023 a vizitat Fabrica de Zahăr de la Luduș și despre care a precizat atunci că este „o adevărată dovadă de patriotism economic”.

Citește și: Ministrul Agriculturii, la Fabrica de Zahăr Luduș: „Reînceperea producţiei de zahăr românesc este o dovadă de patriotism economic”

Fără să ezite prea mult, Florin Barbu a asigurat-o pe antreprenoare că „în cel mult o săptămână va primi licența mult dorită”. „Așa cum am discutat cu dumneavoastră zahărul poate fi importat doar de firmele care fac procesare. Dumneavoastră aveți procesare și mai sunt alte două societăți care fac procesare în România. Dacă ați depus licențiere pentru importul de zahăr din Ucraina, sută la sută într-o săptămână aveți această licență”, a subliniat ministrul Agriculturii.

De asemenea, proprietara fabricii din Luduș a mai precizat faptul că în cazul în care Ucraina va intra în Uniunea Europeană, bugetul european pentru agricultură oferit României, spre exemplu, se va diminua considerabil, din pricina faptului că Ucraina are o suprafață agricolă foarte mare care va trebui susținută cu ajutorul bugetului Uniunii Europene. Ministrul Agriculturii a „asigurat-o” însă că, cel puțin în următorii 10 ani, nu există șanse foarte mari la aderarea Ucrainei la UE, iar atunci când o va face, cel mai probabil, spre siguranță, bugetul pentru agricultura europeană va fi mărit.

Lorena PINTILIE