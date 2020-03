EXCLUSIV! Legalitatea Ordonanțelor Militare Covid-19 desființată de un reputat profesor de Drept din Târgu-Mureș!

Share



Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu, membru al colectivului Departamentului E2 – Drept și Administrație Publică din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș a demarat miercuri, 25 martie, pe pagina sa de Facebook, un ciclu de postări sub egida ”Lecții de cultură juridică în ceea ce privește Starea de Urgență”.

În cadrul episodului de joi, 26 martie, intitulat ”Noțiuni și opțiuni. Ce este o Ordonanță Militară? Sau ai Constituție sau nu?”, conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu demonstrează cu argumente de ordin juridic că, cităm, ”Ministerul Afacerilor Interne, care adoptă Ordonanțe Militare, nu acționează legal.”

CV profesional de excepție

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu a absolvit Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept (1995, licențiat în Științe juridice), Universitatea București – Facultatea de Drept (1997, absolvent cu medie generală maximă a cursurilor postuniversitare, specializarea Drept internațional privat) și este doctor în Drept cu pregătire în domeniul Dreptului internațional public, Dreptului privat și arbitraj internațional (2000-2005, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București).

Din CV-ul profesorului de la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș amintim și cursul ”International Law in Conflict” (2006, Centrul George C. Marshlall European Center for Securities Studies, Berlin), cursurile de Drept internațional organizate pentru diplomați (2007, Geneva University Center for International Humanitarian Law, Geneva) și cursurile în domeniul Global Peace and Security: Challenges and Responsen (2011, Geneva Center for Security Policies, Geneva).

Printre disciplinele predate de conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu amintim Drept internațional public, Drept internațional privat, Elemente de drept internațional public și privat și Procesul constituțional și protejarea drepturilor omului.

Totodată, conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu deține și o vastă activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, unde de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții: responsabil activități juridice și judiciare (1995-1997 și 2011-2013), șef al Serviciului Drept internațional, Drept european și Drepturile omului din cadrul Direcției Generale Juridice (2006-2009) și director general adjunct al Direcției Generale Resurse Umane.

Redăm, în rândurile de mai jos, episodul intitulat ”Noțiuni și opțiuni. Ce este o Ordonanță Militară? Sau ai Constituție sau nu?”:

”În primul rând Ordonanța Militară este un act de implementare a legii, dar aflat în afara cadrului constituțional din România!

Cum s-a putut întâmpla acest lucru?

Denumind Ordonanță Militară poți să chemi armata să intervină în orice acțiuni! Juridic vorbind însă, nu există un act juridic care să aibă această denumire, anume Ordonanță Militară! Pot aduce multe critici acestei denumiri instituite printr-un OUG al Guvernului, deși Constituția României la articolul 73 obligă Parlamentul să reglementeze această situație! Ce au făcut parlamentarii? Au dormit! Nici măcar nu cunosc Constituția actuală!

Și iată, primii vinovați de această situație!

Articolul 73 din Constituția noastră ne arată clar: (3) Prin lege organică se reglementează: (…)g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;

Ce lege organică au adoptat reprezentanții parlamentului aleși? Nimic! Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență extrem de criticabilă juridic în 1999, atunci când aveau probleme cu minerii! Da, putem vorbi de Legea nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență!

Problema juridică care se pune este următoarea: Poți emite acte juridice în afara prevederilor constituționale? Răspuns: NU

Absența atenției din partea autorităților statului, în special Parlamentul, de a își exercita atribuțiile, cum era necesitatea elaborării unei legi organice în domeniul declarării stării de urgență sau a stării de necesitate reprezintă un atac la adresa siguranței statului!

Acum ar fi important de știut cum putem să contestăm unele acte, cum ar fi cele intitulate Ordonanță Militară! În acest sistem, cei care au elaborat Ordonanța Militară nu au nicio legalitate, deoarece trebuia să fie o autoritate militară a statului, iar Ministerul Afacerilor Interne nu este autoritate militară! Ministerul Afacerilor Interne, care adoptă Ordonanță Militare, nu acționează legal! Vă rog, contestați toate amenzile la care se pricep, pentru că nu există bază legală!

După cinci ani aprobi o Ordonanță de Urgență?

Concluzie: Orice act normativ, indiferent cum se numește(spre exemplu Ordonanță Militară) este nelegal atât timp cât a fost dat în afara prevederilor constituționale! Constituția nu pomenește nimic de Ordonanțe Militare!”

Alex TOTH