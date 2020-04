Adrian Torpan: „Suntem din nou la o „cotitură” a istoriei, creată artificial, dar din păcate reală”

Share



Stabilt de patru ani în Suedia, la Värnamo, Jönköping, Adrian Torpan din Reghin, nu e străin de realitățile românești. Mereu cu gândul la cei dragi de acasă, Adi a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj tranșant despre situația existentă în Români, în contextul pandemiei numită Covid-19:

Da, am decis să scriu două vorbe privind criza fără precedent prin care trece Romania și umanitatea în prezent. Am să mă adresez în primul rând conaționalilor mei români care sunt victimele unui scenariu sumbru fără precedent. Nu intru în detalii privind părerea care o am despre această criză indusă ci mă adresez vouă prieteni dragi de acasă. Da, nu contest periculozitatea acestui virus care este periculos în primul rând datorită gradului mare de contagiositate însă situația nu este nici pe departe apocaliptică cum v-o prezintă mas-media românească și internațională audio-video și online. Zilnic avem mult mai mulți morți din alte cauze si nu se/s-a făcut nici pe departe atâta tam-tam deoarece nu a fost până acum interesul să se facă. Acum este! Iar starea de urgență prelungită pune în pericol viitorul stabil al țării. Autoritățile ar trebui sa știe că există si alte metode de control a pandemiei mai puțin nocive și fără asemenea sacrificii.

Problema spinoasă pentru noi este însă cu totul alta acum. Este extrem de important ca în aceste momente de criză să ne redescoperim ca individ, să ne oprim din goana noastră nebună după himere impuse de către o pseudo societate de consum și să ne reevaluăm sistemele noastre de valori orientate spre prietenie, compasiune, iubire, valoarea cunoașterii, științe, psihologie, etc.. Poate acum mai mult ca niciodată suntem victimele unui bombardament mediatic îndreptat în primul rând împotriva voastră prin care sunteți condiționați, manipulați spre ură, frică, separare, izolare, egoism, lipsa de compasiune, etc.. Manipularea are un scop clar de a va păstra divizați și preocupați de probleme false. Astfel sunteți îndemnați să vă urâți pe considente religioase, politice(psd/pnl), disporă/ceielalți, bugetari/privați, etc.. Nu contează pentru ce dar să va urâți, să nu fiți uniți ca să realizați situația reală și să puteți contracara planurile de control al celor care au folos din divergențele voastre.

Pe lângă toate astea și poate cea mai perversă acțiune îndreptata împotriva oamenilor este crearea și menținerea unei stări de panică și de frică animalică. Frica, poate cel mai pervers instrument de control al maselor a fost folosit cu succes de-a lungul istoriei de către toți cei care au vrut să domine/controleze populații însă acum ”cultivarea” fricii este adusă la apogeu prin complicitatea masmediei dornice de senzațional sau aservită politicului/grupurilor de interese. Frica este un un puternic sentiment negativ total dăunător echilibrului psihic uman, un puternic consumator de energie psihică care va distrage atenția de la lucrurile cu adevărat importante pentru voi.

Ce este de făcut?

– În primul rând închideți tv-ul si sursele de bombardament sistematic la care sunteți supuși;

– Refuzați orice sugestie de divizare! Orice știre de acest gen este un atentat la unitatea romanilor!;

– Redescoperiți-va familia, prietenii, hobby-uri neglijate, etc.;

– Reîncepeți să comunicați cu prietenii care-i aveți și identificați noi persoane cu aceleași interese/preocupări;

– Reorientațivă normele de valori spre lucruri cu adevărat importante cum sunt familia, prietenii, iubirea, compasiunea, respectul și nu în ultimul rând redescoperiți noțiunea de onoare;

– NU mai urâți si nu mai consumați energie în falsele conflicte dintre noi! Orice divergență se poate rezolva în mod logic și rațional prin dialog;

– Încetați a ponegri tot ce este romanesc, este o manipulare ordinară în a vă subevalua voi înșivă ca să nu mai spun ce exemplu negativ privind autorespectul dați noii generații datorită acestui fapt;

– Creați și promovați modele creatoare și pozitive pentru noile generații;

– Pentru a ajuta microeconomia locală cumpărați doar de la producătorii locali, țărani, etc. Evitați a lăsa bani rețelelor mari de market-uri care externalizează banii voștri, sunt bani pierduți pentru țară;

– Refuzați să mai încurajați și să subvenționați parazitismul anumitor categorii sociale care înghit sume importante ce ar putea ajuta la depășirea rapidă a crizei (asistați sociali apți de muncă, politicul, cultele religioase, pensii speciale, salarii bugetare exagerate, etc.);

– Cereți refacerea sistemului de învățământ performant (absolut esențial și obligatoriu pentru o speranță în viitor) și depolitizarea lui;

– Refinanțați cercetarea românească! Fără cercetare nu există evoluție și nici performanță;

– Relansarea agriculturii românești prin politici preferențiale dezvoltării ei în perspectiva crizei alimentare prognozate;

– Cereți ferm recuperarea banilor furați de către structurile de crima organizată naționale(partide politice și altele) și internaționale (corporații, state ”prietene”, etc.) în ultimii 30 de ani;

– Cereți naționalizarea resurselor! Sunt ale poporului si el trebuie sa beneficieze de ele! Au fost înstrăinate abuziv de politicul autohton care trebuie tras la răspundere și pentru asta;

– Opriți ecocidul din pădurile României și industria poluantă pentru a avea un mediu sănătos;

– Cereți politicului protejarea surselor de apă pură care în viitorul apropiat va deveni vitală (nu exista o politică în acest sens la ora actuală);

– Ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani se numește genocid împotriva propriului popor(provocarea celei mai mari migrații din istorie a romanilor, distrugerea economiei, înstrăinarea pe nimic a resurselor solului/subsolului, etc.). Cei vinovați să plătească imediat și aspru (starea de urgență facilitează această acțiune);

– Lipsește cu desăvârșire o politică demografică reală a statului Roman în condițiile depopulării țării. Este inadmisibil!;

– Retragerea tuturor drepturilor cetățenești ale celor vinovați de actuala situație si sancționarea lor penală;

Ar mai fi cu siguranța multe de spus însă cred că am atins în mare ideea care vroiam să o transmit în cele câteva rânduri scrise poate puțin în grabă.

Suntem din nou la o „cotitură” a istoriei ,creată artificial, dar din păcate reală. Haideți să fim mai buni și să lăsăm deoparte ura, invidia și orice sentiment negativ care ne dezbină, să avem minte luminată, răbdare și înțelepciune pe viitor căci avem nevoie să nu dispărem ca popor așa cum doresc unii. Si nu uitați! Frica indusă este cel mai important inamic ce trebuie învins pentru a putea spera la ceva!

Scris astăzi 07.04.2020, Adrian Torpan