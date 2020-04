Prefectul de Mureș, Ordin de încetare a mandatului pentru un consilier județean!

Share



Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a remis joi, 23 aprilie, un Ordin de Prefect privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al Nadiei Rață.

”Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului doamnei Rață Nadia Dinuca, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost aleasă”, se precizează în Ordinul respectiv, document în care se declară și vacantarea respectivului loc de consilier județean.

Nadia Rață: „Sunt omul care spune ce gândește și simte”

Exclusă din Partidul Național Liberal în luna octombrie 2019, Nadia Rață a reacționat, pe pagina sa de Facebook, la ordinul remis de prefectul județului Mureș, despre care a afirmat că a fost semnat ”în grabă mare”, ”înainte ca instanța de apel să se fi pronunțat în procesul deschis în această cauză.”

”Voi adăuga doar atât: le mulțumesc cetățenilor care, în iunie 2016, mi-au acordat votul lor de încredere, alegându-mă să îi reprezint! Am îndeplinit acest lucru cu onoare, dedicare și responsabilitate. „Sunt omul care spune ce gândește și simte, face lucrurile în care crede și își asumă toate acestea. Sunt omul care dăruiește fără să aștepte ceva în schimb, iubește viața și oamenii și, de aici – alegerea de a veni mereu în slujba lor. Celor care m-au susținut încă de la început le mulțumesc din suflet! Celor care m-au criticat, le mulțumesc și lor. Dar celor care au crezut și cred în mine, le mulțumesc în mod special: ei m-au ambiționat cel mai tare!”… sunt cuvintele cu care am început acest mandat și cu care îl și închei. Suntem şi rămânem însă, aproape! Drumul nostru… continuă! Eu știu că împreună reușim!”, a transmis, pe pagina sa de Facebook, Nadia Rață, care și-a anunțat, la începutul acestui an, intenția de a candida la funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș din partea Alternativei pentru Demnitate Națională (ADN).

