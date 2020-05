Kolcsár Gyula (Gornești): „Prin acțiunile intreprinse, am evitat excaladarea acestei pandemii la nivel de comună”

Share



Pandemia numită Covid-19 și-a făcut simțită prezența și la nivelul comunei Gornești, care înregistrează în prezent un număr de șase persoane infestate. Despre măsurile care au fost luate în acest sens ne-a vorbit primarul Kolcsár Gyula care ne-a detaliat și stadiul lucrărilor de investiții la nivelul comunei.

Reporter: Cum s-a acționat la nivelul comunei Gornești în ce privește stoparea pandemiei Covid -19 ?

Kolcsár Gyula: Primele măsuri care au fost luate la nivelul comunei Gornești au fost printre primele din țară, în momentul în care a apărut primul caz la Cristești. În acea săptămână am avut și noi deja persoane în autoizolare. Nu știam exact cum se procedează în astfel de situații, dar pe parcurs, prin consultarea colegilor am ajuns la un set de măsuri pe care le-am aplicat de la bun început.

Rep.: Care este situația persoanelor aflate în autoizolare ?

K. G.: Avem în vigoare o hotărâre a Consiliului Local pentru Situații de Urgență prin care se asigură o sumă de 30 de lei pe zi pentru persoanele aflate în autoizolare. La nivelul comunei Gornești am avut un număr destul de mare de persoane aflate în autoizolare, undeva la 300 de persoane. Chiar dacă nu toată lumea a solicitat acel sprijin de care am amintit, totuși suma asigurată acestor persoane a fost una destul de substanțială. În ultima serie au fost 46 de persoane în autoizolare, și din păcate, avem și șase cazuri de persoane confirmate pozitiv, care în momentul de față sunt instituționalizați, iar familiile acestora sunt în autoizolare. Recent am mai avut o familie care s-a întors din Ungaria, plus o serie de muncitori care au venit din Germania care de asemenea au intrat în autoizolare. Analizăm extrem de serios existența la nivelul comunei, chiar și în cadrul ultimei ședințe a Comitetului Local pentru Situații de Urgență am luat măsuri prin care încercăm să punem la dispoziție celor care vin din afară condițiile necesare. Mai mult decât atât, trebuie să ne gândim foarte serios și la un eventual al doilea val de pandemie care ar putea să apară în partea a doua a acestui an sau spre toamnă, care s-ar putea să ne pună la grea încercare, din punct de vedere material și nu numai.

Rep. Cât de mult contează faptul că s-a intervenit promt la nivelul comunei ?

K. G.: Am fost printre primele comune care au acționat în ce privește măsurile de împiedicare a răspândirii acestui virus, de aceea spun că suntem foarte bine organizați. Mai mult de atât, avem o colaborare foarte bună cu cei de la asistența socială, cu cei de la poliție, astfel că la nivelul comunei există un control extrem de riguros în ce privește această pandemie. Știm că și alte instituții sunt extrem de încărcate cu munca în această perioadă, printre care și cei de la DSP, dar, de multe ori sunt în urmă cu listele, ori dacă eu, ca și conducător de UAT, nu sunt ferm pe poziție, atunci se pot întâmpla lucruri mult mai grave. În momentul în care la noi au apărut primele trei cazuri, la o distanță de două zile, noi am intervenit rapid și am izolat 46 de familii în șapte locații diferite unde am văzut că a existat un contact cu persoanele infestate. Semnele de la DSP au venit mult mai târziu. Vă dați seama dacă noi tratam mai superficial această problemă se putea întâmpla ceva foarte urât. Trebuie să iei niște decizii, de multe ori foarte rapide și promte. Prin acțiunile intreprinse, am evitat excaladarea acestei pandemii la nivel de comună.

Rep.: Cum s-a comportat populația din comună vizavi de această pandemie?

K. G.: Fiind promți pe poziție, și populația s-a bucurat de o stare de liniște. În momentul în care oamenii văd că din partea primăriei se acționează rapid și eficient, atunci și starea lor este mult mai liniștită pentru că fiecare la rândul lui are o teamă vizavi de acest virus, se teme pentru sănătatea proprie sau a celor apropiați.

Rep.: Care au fost măsurile de ordin financiar care au fost luate ?

K. G.: La începutul acestei pandemii am întocmit un buget de cheltuieli în ce privește situația nou creată. În acest sens, la ședința de consiliu local din martie am decis să renunțăm la toate cheltuielile legate de festivaluri și evenimente de acest gen. Am economisit ceva bani, apoi ne-am uitat de unde mai putem lua și la ce mai putem renunța, și astfel am ajuns la un buget de 250.000 lei. Dacă la început banii erau gândiți pentru cheltuielile cu alimentația celor aflați în autoizolare, ne-am dat seama pe parcurs că sunt și alte priorități în ce privește cheltuielile, pe măști, dezinfectanți, materiale și lucrări de dezinfecție. De la 1 iunie elevii de clasa VIII-a revin la școală, fapt pentru care am achiziționat atomizoare pentru cele trei școli unde avem elevi de clasa VIII-a, la Gornești, Periș și Pădureni, unde vor fi dezinfectate sălile de clasă și asigurate toate condițiile necesare pentru întoarcerea elevilor la școală. În ce privește primăria, am realizat compartimentările necesare, astfel să existe acea distanțare între persoane după cum prevede legea, plus că se va face triajul persoanelor care vin la primărie. De asemenea, am înlocuit ușile, astfel că oamenii vor avea acces printr-un gemuleț în locul dorit, ca și la un ghișeu, tocmai pentru a nu exista un contact cu personalul din primărie. Sunt o mulțime de cheltuieli în plus care au în vedere sănătatea oamenilor față de care trebuie să neconformăm, să fie totul bine, în măsura în care depinde de noi. Țin să mulțumesc pe această cale cetățenilor comunei Gornești care, cu mici excepții, au fost foarte receptivi, fapt pentru care nu am avut probleme majore. Încercăm să avem în permanență o comunicare bună cu locuitorii comunei, precum și asigurarea cu cele necesare. În acest sens, am distribuit măști chirurgicale oamenilor din comună. O dată cu acest lucru, schimbăm și plăcuțele numerelor la case din întreaga comună, multe dintre ele fiind foarte vechi, astfel încât să putem evita situații în care o mașină de pompieri sau o salvare să nu poată ajunge la o adresă pe motivul că nu există un număr de casă vizibil.

Rep.: Se mai muncește în comuna Gornești în aceste vremuri de pandemie ?

K.G.: Mereu am fost o persoană activă, fapt pentru care eu și întreaga echipă din primărie nu ne-am oprit din mers în această perioadă de pandemie. Am asigurat distanțarea obligatorie, să nu fie mai mult de trei într-un grup de lucru. Cred că am avansat mai mult decât dacă am fi lucrat într-o perioadă normală, deoarece personalul primăriei a avut mai mult timp pentru a pune lucrurile în ordine, în condițiile în care programul cu cetățenii a fost considerabil redus. Așa se face că am avansat foarte mult cu lucrările din jurul primăriei, unde urmează să facem câteva investiții, dar și lucrări la nivelul comunei. Momentan lucrăm la școala din Pădureni, reabilitată atât în interior cât și în exterior, lucrare care era programată pentru perioada de vară dar cu această pandemie, am demarat mai devreme lucrările. De asemenea, o lucrare care s-a făcut în proporție de 90 % este trotuarul mixt care leagă localitățile Periș și Gornești, care va putea fi folosit și ca pistă pentru bicicliști. De asemenea, la Periș am terminat branșamentele casnice la canalizare pe străzile ce urmează să fie asfaltate, lucrare care va fi demarată peste o săptămână și la Gornești. La căminul cultural din Ilioara a fost reabilitat acoperișul, urmează și cel din Iara de Mureș să fie reabilitat. Îmbucurător este faptul că vom da drumul la investiția de apă și canalizare la Pădureni. Proiectul tehnic urmează să fie predat în aceste zile către noi, apoi va ajunge la Alba Iulia de unde se așteaptă ok-ul. Am convingerea că cel târziu la începutul lunii iulie ne vom apuca de execuție. După ce trece această perioadă dorim să reluăm proiectul de asfaltare a străzilor din Periș și Gornești. Nu în ultimul rând, am început reabilitarea curții din jurul primăriei, unde vor fi puse dale în loc de asfalt, plus se va face o intrare separată pentru garajul din spatele primăriei care deservește utilajele și mașinile comunei. Pe timp ploios, accesul este îngreunat, mult noroi, fapt pentru care am demarat această investiție.

Rep.: Cum vedeți posibilă relansarea economică ?

K.G.: Dincolo de măsurile de ordin medical care trebuiesc asigurate, trebuie să avem grijă și de economia noastră, altfel nimeni nu va avea grijă de ea. Vital în acest sens este să se dea drumul la investiții, să se dea de lucru la firmele care acum stau. Astfel, oamenii care lucrează la aceste firme vor putea avea un venit, care mai departe înseamnă taxe, impozite. Este foarte important să nu existe blocaje în acest circuit al banilor care să pună economia în funcțiune.