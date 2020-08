INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Ariana Toncean, entuziasmată de drumul său în România

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție ai unor unități de învățământ postliceal și superior din județul Mureș, promoția 2020. În vârstă de 23 de ani, Ariana Toncean este șefa de promoție a specializării Asistență Medicală Generală din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș și în interviul următor ne împărtășește cum consideră că acest profil i se potrivește și ce a determinat-o să se îndrepte spre acest domeniu.

Reporter: Ce te-a motivat să te îndrepți spre acest domeniu?

Ariana Toncean: Ce m-a determinat să mă îndrept spre acest domeniu este dorința de a ajuta oamenii și de a aduce o schimbare în bine în viața acestora, dar și faptul că am avut o pasiune pentru primul ajutor medical încă din copilărie. Pe lângă pasiunea pentru medicină am și o latură artistică și literară, astfel încât decizia de a mă înscrie la această facultate a fost cumva de ultim moment.

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în ceea ce privește această meserie?

A.T.: Cred că cel mai dificil este echilibrul emoțional, între empatia pentru pacient și propriile trăiri, sentimente, viață personală.

Rep.: Care consideri că sunt calitățile cheie pe care trebuie să le aibă un asistent medical?

A.T.: Dorința de a învăța constant, perseverența, profesionalismul, răbdarea și capacitatea de a empatiza. Cred că fără toate acestea un asistent medical nu își poate îndeplini cu adevărat scopul și atribuțiile.

Rep.: Cât de importantă este relația dintre medic și asistent? Dar între asistent și pacient?

A.T.: Ambele sunt foarte importante în vederea unui act medical corect. Între medic și asistentul medical trebuie să existe o relație de colaborare bazată pe încredere și respect reciproc. Relația pe care asistentul o are cu pacientul este foarte importantă deoarece are o influență majoră asupra complianței pacientului la actul medical și tratament.

Rep.: În ce domeniu al medicinei ți-ai dori cel mai mult să profesezi?

A.T.: Sunt trei specializări care mă atrag în mod special, și anume: Anestezie Terapie Intensivă, Medicină de Urgență și Neonatologie.

Rep.: Cu ce categorie de pacienți se întâmpină cele mai multe dificultăți?

A.T.: Din experiența pe care am acumulat-o mai ales prin intermediul voluntariatului, pot spune că o categorie dificilă de pacientți sunt cei care nu au încredere în cadrele medicale și în actul medical, iar factorii determinați ai acestei neîncrederi țin atât de educație, personalitate și percepție personală, cât și de relația dintre pacient și cadrele medicale.

Rep.: Vei alege să profesezi în țară sau în străinătate?

A.T.: Vreau să rămân în țară, pentru că cei care ne dorim să rămânem aici să putem face o schimbare în bine. Doar o dezamăgire foarte mare m-ar putea determina să plec, deoarece sunt foarte entuziasmată și pozitivă în ceea ce privește drumul meu aici, în România.

Rep.: Cum a afectat pandemia ultimul an de studiu pentru tine?

A.T.: Am simțit efectele acesteia mai ales prin imposibilitatea de a efectua activitatea practică. Am luat-o ca atare, este o situație specială care necesită disciplină și sacrificii, iar măsurile de protecție au fost și sunt extrem de importante în evoluția pandemiei, tocmai din acest motiv trebuie respectate.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

A.T.: Doresc să obțin un loc de muncă în domeniu. Între timp, vreau să îmi continui studiile, mă gândesc la un masterat și pe termen lung, de ce nu, și la doctorat.

Rep.: Cum i-ai încuraja pe cei care doresc să se îndrepte spre acest domeniu?

A.T.: Dacă au o înclinație spre medicină și doresc să se pună în slujba oamenilor aflați în suferință, să îl urmeze cu încredere. Nu e ușor, dar este frumos și merită tot efortul. Îi sfătuiesc să învețe mult, pentru ei și pentru sănătatea oamenilor pe care o vor avea în grijă, și să profite din plin de anii de facultate, care trec mai repede decât ne-am aștepta.

A consemnat Andreea ȚIȚIU