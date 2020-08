Licitație publică – S.N.G.N. Romgaz S.A. – S.T.T.M. Târgu Mureș

Share



“S.N.G.N.ROMGAZ S.A.-S.T.T.M. Tg.Mures cu sediul in Tg.Mures str.Barajului nr.6, organizeaza licitatie publica la sediul sucursalei in data de 03 septembrie 2020 ora 10 pentru vanzare de bunuri. Cererea si documentele de participare la licitatie se inregistreaza si se depun in plic inchis la secretariatul sucursalei, pana in 01 septembrie 2020 ora 15.

Taxa de participare este de 100 de lei iar garantia este 10% din pretul de pornire al bunului. Aceste sume pot fi platite in numerar la casieriile sucursalei sau prin virament bancar in contul RO54 RNCB 0188 0195 7185 0001 – BCR Tîrgu-Mures. Regulamentul de licitatie este afisat la sediul sucursalei, Tg.Mures str.Barajului nr.6. Informatii la telefon 0755-064203 si pe site-ul www.romgaz.ro in sectiunea dedicata.”