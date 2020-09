Teatru Fix Iași ajunge la Uzina Foto

Share



Reprezentanții teatrului independent Teatru Fix Iași au transmis joi, 17 septembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că în ziua de joi, 24 septembrie, de la ora 20.00, vor ajunge la Uzina Foto din Târgu Mureș pentru a prezenta rezultatul unei rezidențe de creație, pe tema transformării care a avut loc la Iași în luna iulie.

Spectacolul ,,What we are today will change tomorrow” este un proiect dezvoltat de coregrafa Andreea Novac, și aparține programului de rezidențe ,,Placebo”, inițiat de Teatru Fix.

Placebo este o platformă de rezidențe de creație în domeniul artelor performative, având ca scop cercetarea relației dintre diferite domenii artistice, iar punctul de reper este raportarea la realitatea curentă, care este construită din stimuli, aceștia fiind generatori de tipare comportamentale specifice. Platforma are la bază libertatea de structuri și formule de expresie hibrid, generate de percepțiile care ne guvernează realitatea, iar dialogul performativ încurajează explorarea subiectivităților și a raportului dintre autorul unic și cel colectiv, dar și recontextualizarea corpului ca mijloc de dialog și crearea unui efect placebo, în ceea ce privește descoperirea unor calități noi sau conștientizarea celor latente.

,,Această primă rezidență din cadrul programului s-a desfășurat în luna iulie a acestui an, la Iași, iar Teatrul din Stejar ne-a fost gazdă pe toată perioada cercetării. Coregrafa Andreea Novac a lucrat timp de o lună cu Alexandra Vieru și Beatrice Volbea, performeri, și cu Eduard Draude, sound designer, perioadă în care a pus bazele spectacolului work in progress ,,What we are today will change tomorrow”, care pornește de la ideea de transformare și chestionează ideile de participare, transfer și schimbare, ca procese naturale, constante, ireversibile la nivel personal și artistic”, se menționează în comunicat.

Echipa este formată din: Andreea Novac, coordonator rezidență și coregraf, asistenta Stanca Jabenițan, performerii Alexandra Vieru, Beatrice Volbea și Eduard Draude, compoziție și producție audio, Eduard Draude, montaj video, Andrei Botnaru, operator video, Radu Marțin și documentare foto – video, Mălina Moncea.

Andreea ȚIȚIU