Săpunul de casă, (re)descoperit la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Într-o frumoasă zi de toamnă, Muzeul Etnografic „Anton Badea” a fost gazdă primitoare celor veniți la o nouă întîlnire cu meșteșugurile tradiționale , reunite sub forma deja binecunoscutelor șezători

.„Joi, 15 octombrie ne-am întâlnit în șezătoare, cum ne e tradiția de doi ani, doar că în grup mai restrâns, cu distanțare și măști. Altfel, a fost o ocazie la fel de bună pentru a croi idei noi și activități, pentru a ne planifica timpul până la Crăciun. Ne-am adunat și am stabilit împreună cu creatoarele populare, vom face un atelier de lumânări, de cozonaci, ..nu vă spunem mai mult. Rămâne să vedem dacă va fi cu interacțiune, sau doar în mediul online, așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, pentru siguranță”, ne-a declarat Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin. Deși planul inițial a fost dat oarecum peste cap, respectiv cursul de cusut, cei prezenți au avut parte de un moment inedit, respectiv taina meșteșugului săpunului de casă. După cum afirmă cei de la muzeul reghinean, acest produs era folosit la spălatul rufelor, al corpului și al părului, săpunul de casă fiind nelipsit din orice gospodărie, făcut cu pricepere de femei din grăsimi rezultate de la porcul tăiat de Ignat, apă de ploaie, sodă caustică și plante cu efect terapeutic. Așa se face că în cadul șezătorii, gazdele de la muzeul, au încercat și ei rețeta săpunului de casă, cu mentă, busuioc, trandafir și lavandă.

„Aveam de gând să începem cursul de cusut în șezătoare, de care am vorbit din vară, însă dată fiind situația, îl amânăm, și sperăm că primăvara care spală și înnoiește tot, ne va reda viața fără pandemie. La această ultimă întâlnire am învățat să facem săpun de casă, de la femeile de la sat. Ele ne-am dat priceperea lor, materialele de lucru, grăsimi naturale, plante uscate sau verzi/înflorite, esențe, iar creativitate am adus și noi ! Am creat un nou mod de a ne promova brandul, săpunul de casă făcut de noi, la muzeu!”, a precizat Roxana Man.

Ce urmează?

„Așteptăm să ne revedem cu drag, mai des, cu toți colaboratorii noștri, cu toți oamenii dragi cu care interacționăm, și care ne lipsesc, acum, dar la care ne gândim mereu și dacă am învățat un lucru în pandemie, acesta sună așa: Conexiunea adevărată nu ține de interacțiunea fizică sau virtuală, sau cum o fi ea, conexiunea e posibilă atunci când renunțăm la noi, la egoism, la ego, iertăm și îi acceptăm pe ceilalți așa cum sunt. Când facem acest lucru întotdeauna ajungem la sufletul celorlalți, ne conectăm și nu ne mai simțim singuri. Să avem o toamnă înțeleaptă!”, a subliniat Roxana Man. (A. Z.)