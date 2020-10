FOTO: Lucreția Cadar: „Nu m-am dat bătută, am reușit, am câștigat!”

Aleșii locali ai comunei Deda au fost instalați oficial în funcție marți, 20 septembrie, în cadrul unei ceremonii găzduită de Căminul Cultural din Deda. Au depus jurământul pentru consilieri: Silviu Bîndilă (PSD), Emil Borșan (PSD), Liviu Buna (Pro România), Marius Teodor Ceontea (PSD), Bănulici Liliana Veronica Covrig (PSD), Marian Enache (PNL), Cristian Gavrilescu (Pro România), Bîndilă Cristina Maria Jabenițan (Pro România), Ioan Valer Marcu (PSD), Ioan Vancu (Pro România) și Fănică Adrian Vlaic (PHRALIPE). Consiliul Local Deda urmează să fie completat de cei doi supleanți, Mircea Ovidiu Artimon (PSD) și Liviu Făgăraș (Pro România) care vor depune jurământul la prima ședință a noului Consiliu Local.

Al cincilea mandat de primar

A urmat depunerea jurământului de către primarul ales al comunei Deda, Lucreția Cadar.

„Am intrat în acest nou mandat de primar al comunei Deda cu cele mai bune gânduri, cu cele mai bune intenții. Am jurat pe Sfânta Biblie, pe Constituția României, lucru care mă determină să spun că voi respecta jurământul făcut la investirea pentru cel de-al cincilea mandat de primar. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat în campania electorală și colegilor consilieri. Am în spate o echipă tânără, o echipă de specialiști, de profesioniști, și am speranța că ni se vor alătura și consilierii celorlalte partide pentru bunul mers al comunei Deda. Dumnezeu să ne ajute să dovedim că putem face lucruri frumoase pentru oamenii comunei, care merită pe deplin acest lucru. Îmi voi dedica întreaga mea activitate bunului mers al comunei Deda, mă voi apleca asupra problemelor oamenilor din comuna noastră, așa cum am făcut-o și până acum. Acum, după o campanie grea care m-a mobilizat și mi-a dat mai multă energie, voi încerca să fiu mai aproape de oamenii comunei Deda, să dovedim că în cei patru ani de zile pe care îi voi avea la dispoziție, putem să facem lucruri frumoase, să ridicăm comuna Deda și mai sus decât este acum. Suntem o comună frumoasă, dar o vom face și mai frumoasă”, a precizat primarul Lucreția Cadar.

Prioritățile noului mandat

„Dezvoltarea turismului va fi o prioritate pentru comuna Deda, și sper ca prin acest proiect care intenționez să-l realizez împreună cu echipa mea vom reuși să aducem locuri de muncă și să îmbunătățim calitatea vieții în comuna Deda. Ca și prioritate, aș dori mai mult să facem pentru școală. În acest sens, liceul din Deda are un proiect aprobat spre finanțare de 7,9 milioane lei, acesta urmând să fie modernizat radical, de la fundație și până la nivelul 3 ce urmează să fie realizat, la care se adaugă dotările cele mai deosebite pentru un liceu. Având în vedere că admiterea la facultăți se va face separat pentru mediul rural, copiii din acest mediu, absolvenți de liceu, pot cu prioritate să intre la facultăți, pot să deprindă meserii frumoase, pentru ca mai apoi să se poată întoarce cu mândrie în comuna Deda”, a spus primarul comunei Deda.

Lucreția Cadar: „Nu va fi ușor”

Colaborarea cu noul Consiliu Local se anunță a fi încinsă, dată fiind componența acestuia.

„Au avut loc schimbări în ce privește componența Consiliului Local. Sunt cinci consilieri de la Pro România, din care patru sunt noi intrați în Consiliu, PSD are un număr de șase consilieri, din care trei sunt noi, plus consilierul PNL și cel de la romi, care, de asemenea sunt noi. Circa 70% din Consiliul Local Deda este format din consilieri noi. Nu va fi ușor, în contextul în care campania electorală a fost una dură, voi avea poate un mandat destul de greu, cu tot felul de opoziții, poate chiar cu o opoziție totală, dar am experianța necesară, a celor 23 de ani de primar, a celor patru ani de viceprimar și patru ani de consilier local, și consider că voi face față tuturor problemelor. Până la urmă oamenii trebuie să-și schimbe atitudinea prin modul de a te raporta la problemele comunei, prin modul de a te raporta inclusiv la atitudinea ta față de ceilalți din Consiliul Local. Sper să reușim să-i convingem că prioritățile comunei sunt mai importante decât interesele personale, iar în acest fel comuna Deda va prospera. Voi merge mai departe, am energia necesară, am dorința de a face lucruri frumoase pentru dedenii mei dragi”, a punctat Lucreția Cadar.

Aceasta nu a rămas datoare atacurilor adversarilor politici din campania electorală.

„Am avut parte de o campanie electoral dură în condițiile în care organizația locală PSD Deda și candidații pentru funcția de consilier și cea de primar au avut o campanile electorală decentă și frumoasă. Am avut parte însă, din partea reprezentanților partidului Pro România Deda și a candidatului lor la funcția de primar, de tot felul de jigniri, postări pe rețelele de socializare, în spațiul public, lucruri care nu au avut de-a face cu demnitatea și decența. La acest moment al investirii dăm față în față unii cu alții și aș vrea să văd dacă jurând pe Sfânta Biblie și pe Constituția României vor îndrăzni să continue ceea ce au făcut. Nu m-am dat bătută, am reușit, am câștigat. Nu ajută nimic dacă Consiliul Local stopează dezvoltarea comunei Deda. Cel mai ușor este să critici sau să comentezi lucrurile și realizările comunei sau ale primarului. Voi rămâne același om de cuvânt, același primar dedicat tuturor locuitorilor comunei Deda, atât celor care m-au ales cât și celor care nu m-au ales, iar cu ajutorul lui Dumnezeu comuna Deda se va moderniza și va cunoaște aceeași dezvoltare ca și în perioada 2000-2020, până în anul 2024”, a subliniat Lucreția Cadar.

