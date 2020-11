Patinoar artificial, în pregătire la Luduș

Share



Luna decembrie a fost acel segment de timp în care au avut loc, îndeosebi în ultimii 30 de ani sărbători laice și religioase mult așteptate atât de copii, cât și de adulți. Sărbătorirea Zilei Naționale a României, apoi Ziua Sfântului Ierarh Nicolae, urmată de Ziua Nașterii Domnului (Crăciunul) erau ocazii de reunirea membrilor familiilor, de așteptare plină de emoție a cadourilor, erau zile de bucurie pentru toți, de la cel mai mic la cel mai în vârstă membru al familiei. Acum, toate acestea vor deveni doar amintiri, frumoase ce e drept, dar pline de melancolie.

Ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României era și data în care era conectată la rețea instalația de iluminat ornamental al orașului, apoi în ultimele zile ale lunii și ale anului aveau loc întâlniri de bilanț ale firmelor comerciale și la Primăria orașului, toate acestea fiind anulate în anul 2020 de restricțiile impuse de epidemia virusului ucigaș.

Despre situația actuală, Cristian Moldovan, primarul orașului ne-a declarat că la sfârșitul anului se anulează și lansarea artificiilor: „Primăria a hotărât ca în aceste zile trebuie să facem tot posibilul ca ludușenii să nu fie afectați prea tare că acest an este unul atipic. În special copiii să nu simtă că în acest an sunt restricționați. Adică, dacă tot avem atâtea restricții impuse de Guvern noi să încercăm pe plan local să nu folosim restricții în plus pentru că eu cred că sunt suficiente cele impuse până acum”.

Patinoar și căsuțe în piață

Una dintre deciziile luate este aceea de a instala în oraș podoabele care formează iluminatul festiv, apoi se va instala patinoarul artificial care se află în proprietatea orașului, precum și căsuțele destinate artizanilor. În Piața Mare a orașului va fi locul de întâlnire al copiilor și al tinerilor, dar nu numai al lor, pentru mișcare în aer liber și distracție, desigur cu respectarea indicațiilor specialiștilor pentru distanțarea fizică și purtarea măștii.

„Patinoarul este în aer liber și dacă este nevoie reglementăm numărul patinatorilor prezenți pe gheață. Ne pare rău, dar în acest an copiii nu vor primi tradiționalele pungi cu dulciuri de la Moș Crăciun în cadrul sărbătorii organizate de Grădinița „Căsuța Fermecată” și nici nu se vor plimba cu autobuzul Moșului cel bun. Sper ca toți copiii să se bucure de aspectul sărbătoresc creat de iluminatul festiv, nu vrem să treacă aceste sărbători fără o parte din bucuriile cu care copiii s-au obișnuit în ultimii ani”, a explicat primarul Cristian Moldovan.

Chiar dacă în acest an nu s-au achiziționat ornamente și materiale noi, Primăria va folosi obiectele de podoabă rămase din anii precedenți pentru că în această iarnă, la acest capitol nu s-au alocat fonduri de la bugetul local.

Ioan A. BORGOVAN