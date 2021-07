Lupta internă din PNL Reghin câștigată de Gabriel Toncean

Share



Liberalii reghineni au fost chemați joi, 14 iulie, să-și aleagă noua conducere pentru următorii patru ani. Gazda alegerilor interne din cadrul PNL Reghin a fost Restaurantul ”Casablanca” din Reghin, locul unde 84 de delegați ai PNL Reghin, din totalul de 108, și-au desemnat prin vot președintele, vicepreședinții și membrii Biroului Politic Local.

Bilanț pozitiv, de la 3 la 8 consilieri, de la 1.400 la 4.700 de voturi

După alegerea secretariatului tehnic și a comisiei de numărare a voturilor, președintele în funcție, Gabriel Toncean și-a predat mandatul, nu înainte să-și prezinte bilanțul.

„După cum bine știți, am preluat organizația PNL Reghin în calitate de președinte interimar în luna seprembrie a anului 2019, moment în care PNL Reghin avea trei consilieri, iar la nici un an, la alegerile din septembrie 2020 am reușit să scoatem opt consilieri. Dacă în 2016 am avut 1.400 de voturi, în 2020 am reușit 4.700 de voturi. De asemenea, în decembrie 2020 am reușit să câștigăm la nivel local alegerile parlamentare. Sunt sigur că ascensiunea PNL Reghin va continua și după această zi”, a precizat Gabriel Toncean. Apel la unitate, înțelepciune și maturitate Înaintea votului pentru alegerea noii conduceri, discursurile oficialilor au pus accent pe unitatea de care trebuie să dea dovadă PNL Reghin, în condițiile în care au fost momente în care direcția nu a fost una unitară.

Primul înscris la cuvânt a fost vicepreședinte coordonator al regiunii Centru, deputatul liberal Florin Roman, care a făcut un apel la unitate, dar, mai ales, la înțelepciune din partea celor doi candidați.

„Îmi doresc cel mai mult de la dumneavoastră și știu că puteți dacă veți fi uniți. Dacă nu, va fi destul de complicat. Sper să vedem un spirit de competiție și nu o luptă. Acolo unde luptele sunt prea puternice, lasă și răni deschise destul de adânci. Le doresc ambilor candidați succes. Vă doresc să aveți minte amândoi, indiferent de ceea ce se va întâmpla la vot. Sunteți oameni tineri, nu vă lăsați învrăjbiți, nu vă lăsați împinși de unul și de altul”, s-a adresat celor doi candidați deputatul Florin Roman.

Același mesaj de unitate a fost transmis și de președintele PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș. „Când ceva merge bine într-o organizație, ceva se întâmplă. Noi va trebui să găsim motivele la ce s-a întâmplat aici, la Reghin. Am încredere în echipele celor doi candidați că, după data de astăzi, ne vom pune la masă și nu vom pierde ce am obținut. Prea mult s-a pierdut aici, la Reghin. De mai multe ori s-a tot reconstruit organizația. Apelați la mine, indiferent din ce parte sunteți. Rămân membru al Biroului Politic Local Reghin și, ce e mai important, cred în voi, în fiecare. Indiferent de rezultatul de astăzi al alegerilor, fac un apel la unitate, unitate de echipă. Vă urez succes, celor câștigători să aibă înțelepciunea de a deschide porțile partidului. Va trebui ca fiecare din cei doi candidați să aibă ca scop creșterea numărului de membri aici, la Reghin. Acest oraș are un potențial extraordinar, care cred că merită mai mult”, a precizat președintele PNL Mureș.

Recent ales în funcția de președinte al PNL Târgu Mureș, prof. univ. dr. Horațiu Suciu a subliniat potențialul organizației PNL Reghin care poate fi dezvoltat doar printr-o conducere aleasă în mod înțelept.

„E foarte bine să fim uniți, dar e bine să fim uniți în jurul la ceva care ne ghidează și ne poate aduce progresul. Aici, la PNL Reghin am găsit performanță într-o organizație veche dar într-un format nou, oameni tineri care au reușit să facă acest lucru, respectiv opt consilieri. E foarte bine, dar se poate și mai mult. Acest mai mult trebuie să fie cel care vă aduce împreună, care să vă facă să votați înțelept pe candidatul care considerați că poate să vă ducă mai departe. Voi știți cel mai bine acest lucru. În politică, la fel ca în medicină, statistica este cea care ne spune dacă facem bine sau nu. Dacă facem bine, mergem mai departe, dacă nu, facem un pas în lateral și lăsăm pe alții. Voi sunteți cei care decideți”, a spus prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

Pe aceeași linie s-a înscris și discursul reprezentantului PNL pe zona Reghin, consilierul județean Ovidiu Ilieș care a cerut maturitate din partea liberalilor reghineni la exprimarea votului pentru viitorul președinte. „Sunt alegeri interne, iar comunicarea ar trebui să rămână în interiorul partidului, la membrii activi, nu să iasă afară. Va trebui să convingem alegătorii că suntem o echipă la alegerile din 2024, de aceea rugămintea mea este să fiți înțelepți, să analizați și, ce e mai important, să nu folosiți orgoliile pentru că ele nu ne duc nicăieri. Să nu transformați competiția din cadrul partidului, ceea ce e absolut normală, naturală, să o duceți mai departe pe parte administrativă și așa mai departe, în detrimentul partidului. Trebuie să ieșim întăriți din aceste alegeri interne, să respectăm decizia majorității și să ieșim cu o comunicare unitară absolut pentru toată lumea. Haideți să fim maturi, nu să mergem pe orgolii. Așa doar ne furăm singuri căciula”, a precizat Ovidiu Ilieș.

O poziție inedită a avut fostul președinte PNL Mureș, Ciprian Dobre, discurs care a vizat mai degrabă pregătirea care trebuie să o aibă în vedere PNL Reghin pentru alegerile din anul 2024.

„Cred că toți ne dorim ca această echipă frumoasă de la Reghin să facă în 2024 un sondaj de opinie amănunțit, corect, sincer, coerent în care reghinenii să spună pe cine vor primar, pentru că în 2024, în mod firesc nu putem rata Primăria Reghin. Atunci singura temă pe care o are organizația Reghin astăzi este să studieze bine problema reghinenilor și nu a PNL Reghin, cine trebuie să candideze și să câștige în mod obiectiv Primăria Reghin. Este ca la Târgu Mureș, să-l alegi pe Horațiu Suciu sau pe alții. Nu există opțiune obiectivă, normal să câștige Horațiu Suciu la Târgu Mureș tocmai pentru că nu există cealaltă opțiune. De aceea cred că și colegul Farcaș Mihai-Dan trebuie să fie același coleg cu noi, cu dumneavoastră. Nu cred că astăzi face un bine Reghinului decât mediului intern. Noi trebuie să fim percepuți ca hotărâți, ca oameni care știm ce vrem de la anul 2024, unul extrem de dificil cu patru rânduri de alegeri. Poate credeți că sunt partizan, că vorbeșc de o parte și prea puțin de cealaltă parte. Deloc. Nu sunt membru al Organizației PNL Reghin, nu sunt cetățean al municipiului Reghin, ci doar un membru PNL, așa cum am fost de mulți ani încoace. Vă rog ca atunci când intrați în cabina de vot să vă gândiți la Reghin, la reghineni. Atât! Cei care au investit mult. Reghinul, reghinenii au investit în PNL Reghin cât n-au investit niciodată. Este pentru prima dată când în mod direct PNL Reghin stă în alegeri și câștigă 8 consilieri, respectiv peste 4.000 de voturi”, a menționat Ciprian Dobre.

Discursul candidaților

Ultimul cuvânt înainte de trecerea la vot le-a revenit celor doi candidați, primul înscris fiind Farcaș Mihai-Dan. „În toată această perioadă, de când mi-am lansat oficial candidatura, am aflat și multe despre mine, printre care faptul că am determinarea și puterea să nu cedez în fața presiunilor, personajelor politice trecute, prezente, ofertelor nepotrivite primite, dar cel mai important aspect a fost acela că, ascultându-vă pe fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei care ați venit către mine, am aflat că mă regăsesc în acest rol, rolul de a-mi asuma poziția de lider și funcția de președinte al PNL Reghin. Vă pot spune că sunt persoana potrivită, cu experiența de viață necesară, să inspire pe cei ce vor să se afirme. Sunt alături de cei ce-și vor dori să reprezentăm organizația Reghin și comunitatea reghineană, atât la nivel local cât și, prin colaborare, la nivel județean și, bineînțeles, nivel național. Azi îmi dau examenul în fața dumneavoastră și, indiferent de rezultat, să ne aducem aminte că suntem oameni, suntem reghineni, suntem colegi PNL. Toți avem de lucrat în continuare pentru a lega mai bine organizația și a ne dezvolta mai departe”, a spus Farcaș Mihai-Dan, candidat la funcția de președinte al PNL Reghin.

La rândul său, Gabriel Toncean s-a declarat optimist că PNL Reghin nu doar că-și va păstra președintele, dar va fi și cel care va da viitorul primar al Reghinului la alegerile din 2024. „Vin din lumea sportului, sunt președintele Federației Române de Culturism și Fitness de opt ani. În luna februarie am fost ales pentru încă patru ani. De ce? Pentru că am lucrat cu o echipă performantă. Sunt președintele Federației Balcanice de patru ani, iar în urmă cu trei săptămâni am fost ales pentru încă patru ani, până în 2025. Coordonez activitatea a 13 țări din zona Balcanilor. De ce? Simplu, pentru că am o echipă performantă. Am văzut la intrare scris pe un banner: ”Echipa mea!” Nu dragilor, echipa mea sunteți voi toți, echipa mea sunteți toți care contribuiți, fiecare cu aportul propriu. Așa cum am spus, echipa noastră este un stup de albine la care fiecare albină trebuie să contribuie cu puțin, iar acel puțin a început să dea rezultate: avem opt consilieri, am fost aleși de 4.700 de oameni. Am fost întrebat frecvent în ultimele zile dacă voi renunța în cazul în care voi pierde. Sunt sportiv, vă răspund sincer, nu voi pierde și voi renunța. Am spus în fața oamenilor în anul 2020 un mare DA când ne-au ales 4.700 de oameni, iar acel DA merge mai departe. Vă promit un lucru, în 2024 PNL va avea primar”, a declarat Gabriel Toncean, candidat pentru șefia PNL Reghin.

Gabriel Toncean: „Targetul meu – să avem majoritate în Consiliu și să avem un primar liberal”

S-a trecut la vot, câștig de cauză având președintele în exercițiu al organizației, Gabriel Toncean, care a obținut 51 de voturi, în timp ce contracandidatul acestuia, Farcaș Mihai-Dan a strâns 33 de voturi, iar un vot a fost anulat. „Se pare că întotdeauna competițiile interne sunt mult mai acerbe și mult mai interesante decât competițiile cu partidele adverse. Poate la următoarea campanie de alegeri o să fim mai statornici și o să dorim ca din 9 consilieri să facem 10, ăsta este targetul meu, să avem majoritate în Consiliu și să avem un primar liberal”, a declarat Gabriel Toncean, imediat după anunțarea rezultatului votului. Farcaș Mihai-Dan:

Farcaș Mihai-Dan: „Îndemnul meu este este să continuăm împreună”

La rândul său, Farcaș Mihai-Dan, a pus accentul pe continuitate, în beneficiul partidului. „A fost o competiție, nicidecum o luptă. Nu a fost o competiție pentru o funcție, a fost o competiție pentru a adresa anumite nevoi pe care le are organizația Reghin. Îndemnul meu este este să continuăm împreună, iar din exterior să se vadă că suntem mai puternici. Sunt liberal, mă bucur că fac parte din PNL, ceea ce îmi dă această opțiune să candidez. Mă bucur de oamenii care s-au mobilizat și datorită acestei candidaturi am apucat să mă cunosc cu majoritatea. Învăț și eu mai departe, învăț cum să fac lucrurile mai bine. Obiectivele rămân tot aceleași ca și până acum. Că este sau nu funcția de președinte, îmi doresc aceleași lucruri ca și cele prezentate în discursul candidaturii”, a precizat Farcaș Mihai-Dan.

De asemenea, au fost aleși cei opt vicepreședinți ai organizației PNL Reghin: Stelian Doru Cătană, Raul Sabău, Oana Nicușan, Paula Chelariu, Marius Sabău, Anca Verenca, Dragoș Rus și Claudiu Bândilă, respectiv cei opt membri ai Biroului Politic Local al PNL Reghin: Nicolae Murar, Ionuț Marcel Bârsan, Florin Pădurean, Marinela Botezan, Ciprian Farcaș, Alin Tomacu, Cristian Andrei Buțiu, Candid Covaci și Dorin Cremene. În funcția de secretar trezorier a fost ales Iacob Gliga.

Alin ZAHARIE