Planul Marianei Cernat pentru Spitalul de Urgență

Concurs finalizat pentru conducerea principalei unități spitalicești din județul Mureș

Economistul Mariana Cernat a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, desfășurat în perioada 8 – 24 iunie 2021. Rezultatul final a fost făcut public în data de 24 iunie 2021, pe pagina web www.spitalmures.ro, iar nota finală obținută de ec. Mariana Cernat, care a fost singurul candidat înscris iar anterior concursului a ocupat funcția de manager interimar, a fost 9,53 (9,27 pentru Proiectul de management și 9,78 pentru evaluarea abilității manageriale).

Servicii medicale de calitate, principalul obiectiv

Prezentarea Proiectului de management, probă a concursului care s-a desfășurat cu public, a avut loc în data de 18 iunie 2021. În cadrul respectivei probe, care s-a desfășurat în fața unei Comisii prezidată de prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc (președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și prorector Dezvoltare academică și învățământ preclinic în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș – n.r.), ec. Mariana Cernat a prezentat un Proiect de management intitulat ”Managementul calității serviciilor medicale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, document care, de asemenea, a fost publicat pe pagina web a Spitalului. ”Furnizarea de servicii medicale spitalicești de un nivel calitativ cât mai ridicat, într-un mediu sigur și confortabil, care să satisfacă într-o măsură cât mai mare nevoile și așteptările pacienților și ale angajaților”, a precizat ec. Mariana Cernat, referindu-se la rezultatele așteptate ale mandatului de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Klara Brînzaniuc, președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș

„Sperăm să avem și sprijinul Ministerului Sănătății”

Concursul a fost organizat de o comisie prezidată de președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc, care deține și funcția de prorector Dezvoltare academică și învățământ preclinic în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. ”În urma derulării concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Clinic Județean de Urgență, în calitatea pe care o am, de președinte al Consiliului de Administrație, conform Ordinului de Ministru 1520/2016 care reglementează desfășurarea concursurilor pentru aceste funcții am fost și președinte al Comisiei de concurs. Așa cum am anunțat public la fiecare etapă, am parcurs toate procedurile specifice acestui concurs, probele care erau în calendarul concursului, și în acest moment (vineri, 25 iunie – n.r.) , în 48 de ore după finalizarea concursului, pe site-ul Spitalului este publicat rezultatul concursului, și faptul că unicul candidat care s-a înscris la concursul public, doamna economist Mariana Cernat, care este și manager interimar în acest moment, a promovat acest examen. În cele 48 de ore după finalizarea concursului, Comisia de concurs are obligația să înainteze procesul verbal final către Consiliul de Administrație, a avut loc și ședința Consiliului de Administrație și în unanimitate de voturi Consiliul de Administrație, cel care a organizat concursul de fapt, a validat dosarul și procesul verbal înaintat de către Comisia de concurs. Aceste documente au fost înaintate Ministerului Sănătății pentru emiterea Ordinului de numire în funcție pentru că Spitalul Clinic Județean de Urgență fiind o unitate subordonată Ministerului Sănătății, Ministerul este cel care validează și numește în funcție pentru o perioadă de patru ani un contract de management specific câștigătorul concursului”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc. Totodată, prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc și-a manifestat încrederea într-o colaborare benefică între conducerile Ministerului Sănătății și Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș pentru furnizarea unui act medical de calitate. ”Ne dorim o stare de normalitate, dorim ca cel mai mare spital clinic din Târgu Mureș, care are statut de spital regional de urgență, care are aproape toate specialitățile, cu mici excepții, prin contracte asigurate cu celelalte unități clinice, are posibilitatea deservirii în principalele patologii medicale, să aibă un suport managerial adecvat pentru toate activitățile importante. Sperăm să avem

și sprijinul Ministerului Sănătății pentru că spitalul are nevoie de suport permanent atât logistic cât și financiar și pentru târgumureșeni și pentru fiecare din noi este important să avem un spital sigur, în care actul medical să se deruleze atunci când avem nevoie de aceste îngrijiri în condiții de calitate și de performanță. Sperăm că cele mai multe din aceste dorințe să se împlinească. Așa cum doamna manager interimar a răspuns și în timpul concursului la întrebări, experiența de peste 20 de ani pe care o are în sistemul de sănătate, din care mulți ani au fost în echipe manageriale, nu a fost numai o experiență de execuție, a fost o experiență de conducere în cele mai grele domenii, cele care influențează orice decizie și orice activitate medicală, cele economicofinanciare. Sperăm ca această experiență să conteze și cu suportul întregului corp medical al unității și al colaboratorilor direcți aceste rezultate să fie cele pe care le dorim”, a subliniat prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc.

Obiectivele Planului de management prezentat de ec. Mariana Cernat

Obiectivul 1 – Modernizarea infrastructurii spitalicești în concordanță cu cerințele de servicii medicale ale populației deservite, prin efectuarea unor lucrări de reparații, reabilitare, extindere și restructurare.

Activitatea 1 – Lucrări de reparații, lucrări de igienizare conform Programului cadru de conformare asumat de spital la eliberarea autorizației de funcționare. Încadrarea în timp: 31 decembrie 2022.

Activitatea 2 – Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună prioritizare și conectare a departamentelor Urgență, ATI și Chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Încadrarea în timp: 31 decembrie 2024.

Activitatea 3 – Modernizare și reabilitare centrală termică, stație pompare apă spital și instalații preparare apă caldă menajeră. Încadrarea în timp: finele anului 2021.

Activitatea 4 – Demararea acelor obiective ce țin de reevaluarea ANMCS – finalizare corp clădire vestiare personal, construire corp clădire prin extindere și etajare corp O și P pentru amenajare spitalizare de zi. Încadrarea în timp: 31 august 2021/ 31 decembrie 2024.

Activitatea 5 – Reabilitatea scării principale de acces pietonal în clădirea spitalului din strada Gheorghe Marinescu nr. 50 Încadrarea în timp: finele anului 2021.

Obiectivul 2 – Strategia în domeniul resurselor umane cu acțiuni în sensul optimizării structurii organizatorice și a resursei umane din punct de vedere al numărului de personal, al pregătirii profesionale, asigurarea constantă a necesarului de personal.

Activitatea 1 – Eficientizarea organigramei și corelarea numărului de personal la nevoile generate de noile proiecte de dezvoltare a spitalului. Încadrarea în timp: activitate continuă

Activitatea 2 – Analiza statului de funcții în sensul verificării modului de stabilire a numărului de personal, a normării personalului pentru fiecare structură a spitalului. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 3 – Demararea procedurilor de scoatere la concurs, în funcție de necesitățile fiecărei structuri, a posturilor vacante aprobate în statul de funcții. Încadrarea în timp: 31 decembrie 2021.

Activitatea 4 – Pregătirea profesională continuă a personalului în vederea îmbunătățirii nivelului de competență a acestora, crearea de centre de formare profesională în colaborare cu UMFST Târgu Mureș, colegii și asociații profesionale. Încadrarea în timp: activitate continuă

Obiectivul 3 – Creșterea siguranței și gradului de satisfacție a pacientului.

Activitatea 1 – Monitorizarea calității serviciilor de îngrijiri acordate pacienților de asistenții medicali și personalul auxiliar din secțiile spitalului. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 2 – Dezvoltarea activității spitalului în sensul creșterii numărului de intervenții minim invazive în locul celor clasice, precum și acreditarea unor activități în domeniul transplantului de organe: transplantul uterin (termen mediu), transplantul hepatic și tranplantul pulmonar (termen lung). Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 3 – Monitorizarea activității blocului alimentar și identificarea unor resurse financiare suplimentare pentru creșterea calității alimentelor și îmbunătățirea calității regimurilor alimentare. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 4 – Monitorizarea activității spălătoriei, identificarea de resurse financiare pentru achiziționarea de echipamente de spălat și călcat noi. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 5 – Distribuirea și evaluarea periodică a chestionarelor de satisfacție a pacienților. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Obiectivul 4 – Monitorizarea și evaluarea la nivelul spitalului a infecțiilor asociate asistenței medicale spitalicești.

Activitatea 1 – Elaborarea și actualizarea periodică a Planului anual de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenței medicale. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 2 – Efectuarea autocontroalelor biologice în numărul și structura aprobate în Planul anual de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenței medicale. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 3 – Analiza rezultatelor și a evenimentelor deosebite în cadrul comisiilor de specialitate decizionate la nivelul spitalului. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 4 – Calcularea și urmărirea costurilor suplimentare generate de infecțiile asociate asistenței medicale spitalicești. Încadrarea în timp: activitate continuă.

Activitatea 5 – Elaborarea de strategii și noi protocoale pentru monitorizarea infecțiilor asociate asistenței medicale spitalicești. Încadrarea în timp: 31 decembrie 2021.

Alex TOTH