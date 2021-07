Ciprian Dobre așteaptă scuze de la Péter Ferenc… Se ascut săbiile în jurul proiectului centrului de arși

Share



Duelul între actualul președinte al Consiliului Județean Mureș și fostul președinte al autorității județene în mandatul 2012-2016 continuă. Proiectul Centrului de Arși care mai are nevoie de o semnătură pe proiectul de Hotărâre de Guvern, cea a prim-ministrului Florin Cîțu, iar apoi de lămurirea proprietarului terenului pe care urmează să fie ridicat naște discuții politice și administrative.

Exact acum o săptămână, fostul președinte, Ciprian Dobre afirma, într-o conferință de presă următoarele: “Cred că trebuie să recunoaștem un lucru mai puțin îmbucurător și cred că unul dintre motivele pentru care echipa noastră și-a propus această reconstrucție a filialei Mureș a Partidului Național Liberal este acela că județul Mureș în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență (PNRR) nu are decât un obiectiv, un proiect, și anume Muzeul Fotografiei. (…) Putem să ne uităm la celelalte județe care au fost proiectele deja mature care au fost eligibile pe acest PNRR. Din păcate, județul Mureș, municipiul Târgu Mureș nu au fost pregătite. Cred că lipsa de proiecte, lipsa de viziune a făcut ca noi astăzi, de fapt, să privim în teritoriu sau pe teritoriul României și să vedem cum celelalte județe, cum celelalte municipii vor beneficia de banii care au fost negociați de România pentru acest plan, iar județul Mureș se va alege doar cu acest Muzeul al Fotografiei”. De asemenea, a mai adăugat că: “După cinci ani am găsit un județ Mureș, din acest punct de vedere al proiectelor, în derivă și am găsit un municipiu Târgu Mureș în moarte clinică. Acest lucru ar trebui să fie pentru noi toți un semnal de alarmă, suntem în secolul 21 și nu mai suntem în epoca poveștilor, faptele cred că sunt deja cotidianul și nu doar discursurile”, a spus Ciprian Dobre.

Despre problema terenului pe care ar urma să fie construit Centrul de Arși au vorbit la momentul respectiv prefectul Mara Togănel și prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculare din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, arătând că actualul primar al Municipiului Soós Zoltán și președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc sprijină negocierile pentru ca cele două autorități să ajungă la o înțelegere, însă cele două echipe de specialiști – juriști, arhitecți etc. nu au găsit încă numitorul comun. De altfel, și președintele Consiliului Județean Mureș ne-a confirmat că negocierile sunt blocate undeva la nivelul Direcției Juridice din cadrul Primăriei Târgu Mureș.

Péter Ferenc dă replica

La câteva zile distanță, președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, prezent la inaugurarea Secției de Oncologie reabilitate, a susținut, printre altele, că: “Pot să pun și o întrebare? Patru ani de zile, domnul Florea care a fost primar PNL și domnul Dobre care a fost președintele Consiliului Județean din partea PNL de ce nu au rezolvat această problemă? Ei ne-au pus în situația în care a ieșit o hotărâre judecătorească, care chiar este discutabilă, dă posibilitatea unor interpretări, iar în acest moment chiar suntem în situația în care noi am adus deja de două ori hotărâri ale Consiliului Județean ca să întabulăm aceste clădiri, dar juriștii de la Municipiu nu vor să accepte, nu vor să discute. Aici este o discuție juridică foarte delicată, unde trebuie să găsim calea de mijloc, pe care momentan nu am reușit să o găsim. Dar să ridice problema aceasta într-o confruntare internă, liberală, un lucru pe care ei ni l-au creat și ni l-au pus în cârcă, nu numai că este un lucru deosebit de regretabil, dar cred că este pe undeva și o nesimțire. Ceea ce ai creat tu, acum aștepți ca dintr-un moment în altul să rezolve altul și chiar ridici această problemă în fața presei”.

Dobre vrea scuze

Acum o oră, ex-președintele și candidat pentru președinția PNL Mureș a postat pe propria pagină de pe rețeaua de socializare Facebook următoarele: “Îi solicit președintelui CJ Mureș să prezinte, de îndată, scuze pentru cuvintele suburbane folosite la adresa mea.

Într-o intervenție în presa locală, Președintele Consiliului Județean Mureș, dl. Péter Ferenc, mă cataloghează drept nesimțit.Totul este motivat de neputința de care administrația pe care o conduce dă dovadă în gestionarea problemei terenului de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde trei mari proiecte sunt blocate și astfel, puse în pericol: Centrul de Arși, Centrul Chirurgical Cardiovascular și atât de utila parcare.

Argumentele președintelui UDMR, în susținerea afirmației sale, atunci când mă face nesimțit, sunt ridicole, inclusiv prin faptul că ele dovedesc o serioasă lipsă de cunoaștere a rolului puterii judecătorești în statalitatea românească.

Șeful UDMR susține că eu l-aș fi pus în “situația în care a ieșit o hotărâre judecătorească care chiar este discutabilă”. Vreau să cred, totuși, că a fost fie o greșeală de traducere, fie una de interpretare.

Și că, Președintele Consiliului Județean nu comentează hotărârile judecătorești ci, le respectă și le aplică.

Din 2017 până azi au trecut 5 ani, timp în care Președintele CJ Mureș nu a făcut nimic pentru a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, iar pentru a-și masca lipsa de interes și neputința, mă cataloghează pe mine nesimțit și invocă argumente puerile: „greaua moștenire” și faptul că, de 5 ani, nu s-a putut ajunge la înțelegere cu juriștii Primăriei. Îmi exprim speranța că, măcar de acum înainte, cele două echipe, a Consiliului Județean și a Primăriei municipiului Târgu Mureș vor colabora, pentru a debloca proiectele de dezvoltare ale județului Mureș. În rest, poate altădată, vom vorbi despre cei șapte ani de-acasă”.

Cum ar spune unii: să luăm și un popcorn că duelul se încinge.

Din toată această tevatură mediatică sunt certe următoarele:

Centrul de Arși – proiect complex despre care puteți citi dând click pe AICI și AICI , e un proiect anunțat din 2014 când a fost semnat cu Banca Mondială un acord de împrumut. Mai exact, Ministerul Sănătății, prin intermediul Unității de Management al Proiectului Băncii Mondiale, implementează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – „Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în baza Acordului de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16 decembrie 2014.

și , e un proiect anunțat din când a fost semnat cu Banca Mondială un acord de împrumut. Mai exact, Ministerul Sănătății, prin intermediul Unității de Management al Proiectului Băncii Mondiale, implementează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – „Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în baza Acordului de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16 decembrie 2014. În 2015 și 2016 prea multe nu s-au întâmplat referitor la realizarea centrelor de mari arși

prea multe nu s-au întâmplat referitor la realizarea centrelor de mari arși La finalul lui 2017 era în derulare licitația pentru desemnarea consultantului care urma să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul centrului

era în derulare licitația pentru desemnarea consultantului care urma să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul centrului În 2018 au fost semnate contractele pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru patru centre de mari arși, Târgu-Mureș este unul dintre ele. Deși în prima fază estimarea a fost de 17 milioane de euro, prin proiectare și prin adăugarea unui compartiment de terapie intensivă și a 25 de săli de operație s-a ajuns la o valoare de peste 40 de milioane de euro.

au fost semnate contractele pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru patru centre de mari arși, Târgu-Mureș este unul dintre ele. Deși în prima fază estimarea a fost de 17 milioane de euro, prin proiectare și prin adăugarea unui compartiment de terapie intensivă și a 25 de săli de operație s-a ajuns la o valoare de peste 40 de milioane de euro. Studiul de fezabilitate a fost finalizat la începutul anului 2020. Pandemia a întârziat câteva luni decizia Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe.

Pandemia a întârziat câteva luni decizia Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe. Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe a avizat luni, 2 noiembrie, 2020 cu ocazia unei ședințe de lucru organizată la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, studiul de fezabilitate pentru realizarea Centrului medical pentru pacienții arși, obiectiv care va fi amplasat în proximitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș.

cu ocazia unei ședințe de lucru organizată la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, studiul de fezabilitate pentru realizarea Centrului medical pentru pacienții arși, obiectiv care va fi amplasat în proximitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș. În februarie 2021 a fost majorat împrumutul cu BIRD pentru construcția celor 3 centre de mari arși. Costul construcției centrului de la Târgu Mureș se cifrează la 61,5 milioane de euro. Celelalte două sunt în proiect în Timișoara și în București.

a fost majorat împrumutul cu BIRD pentru construcția celor 3 centre de mari arși. Costul construcției centrului de la Târgu Mureș se cifrează la Celelalte două sunt în proiect în Timișoara și în București. Consiliul Interministerial de Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, organism condus de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a avizat vineri, 5 martie, 2021 construirea Centrului de Arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

construirea Centrului de Arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. În 4 iunie 2021 , proiectul HG a fost lansat în dezbatere publică până în 2 iulie

, proiectul HG a fost lansat în dezbatere publică până în Suntem în 26 iulie 2021 și încă nu e lămurit cine e proprietarul terenului aferent clădirilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, deși nu pare o problemă complicată, așa cum puteți citi dând click pe AICI. De asemenea, Hotărârea de Guvern care dă unde verde procedurii de licitație pentru desemnarea constructorului nu a fost încă adoptată. Procedura va fi apanajul Băncii Mondiale.

Ligia VORO