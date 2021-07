Comunitatea ”Lucian Blaga”, aproape de cei aflați în suferință

Share



Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” s-a aliniat persoanelor și instituțiilor din țară care au decis să se implice în crosul caritabil ”Aleargă Tu pentru EI”, demers inițiat de Centrul HOSPICE Casa Speranței din Brașov. Inițiativa îi aparține prof. Emilia Moldovan, consilier educativ în cadrul liceului, care a decis să adune în jurul ei persoane care să alerge pentru o cauză nobilă.

„Ne-am decis să susținem crosul caritabil HOSPICE ”Aleargă Tu pentru EI”, organizat de HOSPICE Casa Speranței Brașov în 24 și 25 iulie din mai multe motive. În primul rând am dorit să sensibilizăm comunitatea de la Blaga, elevi, părinți, profesori, și împreună cu aceasta comunitatea locală, în privința nevoilor pacienților bolnavi de cancer sau alte boli incurabile, cum este de exemplu asistența la domiciliu, nevoi nu întotdeauna soluționate cu succes de sistemul sanitar. Ne-am dorit, de asemenea, să mobilizăm cât mai mulți elevi, părinți, profesori și apropiați ai acestora să facă mișcarea atât de necesară pentru starea de sănătate a fiecăruia dintre noi, bonus fiind faptul că fiecare kilometru alergat aduce bani oferiți de sponsorii evenimentului în conturile fundației care se ocupă de nevoile pacienților cu cancer sau alte boli incurabile. Cu cât mai mulți kilometri alergați, cu atât mai multe fonduri”, a precizat prof. Emilia Moldovan.

Zis și făcut, demersul Emiliei a fost îmbrățișat și de alți membrii ai familiei ”Lucian Blaga”, care au decis să „transpire” cu folos pentru cei aflați în suferință.

„În ce mă privește, nu de foarte multă vreme am început să alerg, de o jumătate de an, poate chiar un an. Motivul e unul simplu, pur și simplu nu-mi mai ajungea pilatesul, plus că am și trecut de o anumită vârstă și atunci organismul simte nevoia de mișcare, să-și fortifieze absolut tot ce se poate. Atunci am zis să încerc ceva ce nu am mai făcut până acum. Nu a fost primul event la care am alergat. Împreună cu alte câteva fete care au participat la acest cros caritabil, Ercean Ariana, Gheorghilaș Roxana și Alexandra Băncescu am participat la “5K ADA Virtual Challenge”, competiție organizată de Asociația Americană de luptă împotriva Diabetului (ADA). Au fost participanți din întreaga lume, fiecare a alergat câte 5 km, prilej cu care au fost celebrați 100 de ani de la descoperirea insulinei și nu în ultimul rând promovarea sportului ca factor care stopează declanșarea diabetului. Este foarte important pentru copiii noștri, să vadă că ne pasă de ceilalți, mai mult de atât, să se creeze un val”, ne-a declarat Emilia Moldovan.

Feedback pozitiv

Încălzirea fiind făcută, pasul spre un nou evenimet caritabil a fost mai mult decât firesc, respectiv crosul umanitar pentru Centrul HOSPICE Casa Speranței din Brașov.

„Nu a fost greu să-i pun pe colegi în mișcare pentru acest cros caritabil. A durat cam o săptămână până ne-am organizat, până ne-am prins efectiv ce să facem. Ne bucurăm că s-au aliniat demersului nostru și foști absolvenți ai liceului, precum și actuali elevi. Ca și exemplu, de la mine din clasă au fost elevi care au alergat alături de părinți, mama și fata cum se zice. Sunt părinți, prieteni, oameni faini care au decis să ne fie alături în acest demers de a sprijini persoanele aflate în suferință. Cursele de alergare au avut digerite distanțe, începând cu un traseu de 1 kilometru, până la trasee mai lungi de 2, 5, 10, chiar și 20 de kilometri, distanța maximă pe care s-a putut alerga. Spre bucuria noastră am avut un elev care a parcurs distanța maximă de 20 kilometri”, a precizat Emilia Moldovan.

În prima zi, respectiv sâmbătă, 24 iulie, au alergat 30 de persoane, distanța total cumulată fiind de aproximativ 205 kilometri, care s-a mărit în cursul zilei de duminică, 25 iulie, data limită de participare la crosul caritabil.

323 km, 4.433 lei

La finalul celor două zile, bilanțul celor de la „Lucian Blaga” se prezintă astfel: au alergat sau au făcut donații un număr de 40 de elevi, 20 profesori, 21 de invitați și 17 donatori. Mai exact, s-au alergat 323 km și s-au adunat 1203 lei din donații. Suma totală rezultată în urma implicării celor de la ”Lucian Blaga” este de 4433 lei.

Acțiunea celor de la „Lucian Blaga” nu a rămas fără urmări, implicarea lor directă în cadrul acțiunii fiind apreciată de către beneficiari, reprezentanții Centrului HOSPICE Casa Speranței din Brașov.

„Fiecare kilometru înseamnă 10 lei oferiți de sponsorii implicați în acest demers. De exemplu, la distanța de 10 kilometri unde am alergat eu, sponsor a fost o firmă de electrocasnice. Practic fiecare distanță parcursă a beneficiat de un sponsor. Trebuia înregistrat timpul parcurs cu dovada aferentă pe o platformă, date care apoi au fost verificate. O dată bifat că e totul ok, banii au mers în cont. Pe lângă partea de alergare, s-au putut face și donații. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez faptul că a fost o muncă de echipă în care s-au implicat colegi și elevi. Fiecare cu ce a știut și cum a putut s-a implicat în această acțiune, lucru valabil la fiecare proiect pe care îl facem”, a precizat Emilia Moldovan.

Ce urmează?

„Sunt ceva planuri pentru perioada următoare. Este vorba de o încercare de doborâre a recordului mondial, cei mai mulți alergători pe o distanță de 10 kilometri în același timp”, a subliniat Emilia Moldovan.

Performerii de la „Blaga”

Elevul de la „Lucian Blaga” care a alergat distanța maximă de 20 de kilometri, Antoniu Berar s-a declarat extrem de încântat de faptul că a reușit să contribuie prin sport la o cauză nobilă, acea de a ajuta persoanele bolnave.

„Participarea la acest cros caritabil a fost pentru mine în primul rând o provocare. Am dorit să particip pentru a ajuta pe cei bolnavi de cancer. Sper ca acest gest al meu și al colegilor să poată ajuta la vindecarea celor bolnavi, fapt pentru care am alergat distanța maximă posibilă de 20 de kilometri. Alerg de puțină vreme, de circa două luni de zile, eu fiind axat mai mult pe artele marțiale, fiind sportiv în cadrul CS Master Karate Do Reghin”, ne-a declarat Antoniu Berar, elev la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”.

Aceiași stare de spirit am întâlnit-o și la elevele Ercean Ariana, Alexandra Băncesu, Maria Grama și Roxana Gheorghilaș, care s-au declarat încântate de prezența lor la crosul caritabil destinat persoanelor bolnave din cadrul Centrul HOSPICE Casa Speranței din Brașov.

Alin ZAHARIE