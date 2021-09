INEDIT. Școală postliceală sanitară autorizată într-un sat mureșean!

Share



Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 903 din 21 septembrie 2021 a publicat un Ordin al Ministrului Educației privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației ”Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă” din municipiul Târgu Mureș pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară ”Vasile Dan” din comuna Ceuașu de Câmpie, satul Câmpenița.

Ce prevede autorizația de funcționare

Potrivit sursei citate, școala funcționează într-o locație aflată pe strada Principală nr. 222 din satul Câmpenița, iar autorizația de funcționare provizorie vizează profilul ”Sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională ”asistent medical generalist”, limba de predare ”română” și forma de învățământ ”cu frecvență” (zi), începând cu anul școlar 2021-2022, la o capacitate de trei formațiuni de studiu/un schimb.

Conform articolului 3 al respectivului Ordin, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Vasile Dan” din satul Câmpenița are următoarele obligații: de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare, de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2025-2026, pentru nivelul de învățământ „postliceal”, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie și de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Totodată, proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, ”are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.”

Asistenți medicali instruiți ”să coopereze cu Marele Medic”

Practic, școala postliceală sanitară va funcționa pe lângă Centrul de Medicină Lifestyle – Herghelia, fapt atestat pe pagina web www.herghelia.ro, unde internauții au au posibilitatea de a lectura Declarația de misiune a unității de învățământ: ”Misiunea școlii postliceale sanitare ”Vasile Dan” – Herghelia este de a forma asistenți medicali temeinic pregătiți profesional pentru a oferi atât tratamente medicale de ultimă generație cât și remedii naturale, inclusiv îndrumare pentru un stil de viață sănătos, asistenți care să coopereze cu Marele Medic, plini de compasiune, în lucrarea Sa de restaurare deplină a omului bolnav.”

În ceea ce privește admiterea, aceasta constă în prezentarea dosarului cu documentele solicitate pentru înscriere și susținerea unui interviu vocațional.

”Timpul alocat interviului pentru fiecare candidat va dura între 20 – 30 de minute. Interviul va avea ca rezultat ”admis” sau ”respins”, se menționează pe site-ul Centrului de Medicină Lifestyle – Herghelia.

